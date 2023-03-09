Бывшему курганскому вице-губернатору прочат новое назначение

Появились разговоры о новом назначении Владислава Кузнецова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области, а ныне первый зампредседателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Кузнецов может уйти на повышение. Об этом URA.RU сообщают несколько источников из политического окружения.

Разговоры о новом назначении Кузнецова появились в политтусовке несмотря на то, что чиновник находится на посту в ЛНР девять месяцев. «Он продемонстрировал смелость и эффективность. При этом является выпускником так называемой „школы губернаторов“. Вероятно, его кандидатуру будут рассматривать на пост главы одного из регионов страны. Но это точно будет не Курганская область. На второй губернаторский срок здесь пойдет Вадим Шумков, у которого крепкие позиции как в регионе, так и в аппарате президента», — утверждает один из собеседников агентства. Другой источник не исключает, что Кузнецова могут назначить в одно из федеральных министерств или ведомств.

Получить оперативный комментарий у Кузнецова не получилось. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону до чиновника дозвониться не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. До правительства ЛНР оперативно дозвониться не вышло. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о планах Шумкова на второй губернаторский срок. На момент публикации ответ не поступил.

Кузнецов был назначен на высокий пост в ЛНР в июне прошлого года. Из курганского правительства он уволился по собственному желанию 15 декабря 2021 года.