Путин расширяет возможности для ведения бизнеса в России

Он направил сигнал предпринимателям, куда нужно вкладываться

18 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин призвал бизнес вкладываться и зарабатывать в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Крым вернулся в состав России Президент РФ Владимир Путин показал, что Крым и Севастополь безопасные и перспективные регионы для жизни и бизнеса. Это призыв к предпринимателям — куда вкладываться и где зарабатывать, говорят эксперты URA.RU, комментируя совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя 17 марта. Государство будет и дальше вкладывать в регионы, строить инфраструктуру, а также защищать жителей от любых угроз. Вслед за Крымским полуостровом такое же развитие ждет и новые регионы РФ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул позитивную динамику в развитии Крыма и Севастополя kremlin.ru Социально-экономическое развитие Крымского полуострова президент РФ Владимир Путин обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Крыма Сергеем Аксеновым 17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что возвращение полуострова в состав РФ — предмет особой гордости всей страны. Воссоединение единого народа стало моментом максимального сплочения общества, которое повторилось уже в 2022 году — после принятия решений о начале спецоперации по защите Донбасса и возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны», — сказал глава государства. За 9 лет в Крыму была восстановлена инфраструктура, построены новые дороги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул позитивную динамику в развитии регионов. По его словам, в Крыму объем валового регионального продукта по сравнению с 2014 годом вырос уже в 3,7 раза, а на каждый рубль государственных инвестиций приходится 3 рубля частных. Существенную поддержку получило сельское хозяйство: посевные площади увеличены почти на 30%, в 1,8 раза расширены мощности хранения овощей и фруктов, растет производство животноводческой продукции. За весь период, по словам президента, объем финансирования превысил 1,6 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных средств — 823 млрд рублей. Путин подчеркнул, что залог достижений и успехов — слаженная командная работа управленцев на благо людей и поддержка общества. Восстановление моста после террористической атаки будет завершено в срок Фото: Официальный сайт «Крымский мост» «Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так — для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде», — сказал он. Особое внимание президент уделил транспортной инфраструктуре — симферопольский аэропорт, современная трасса «Таврида», Крымский мост. Он заверил, что восстановление моста после террористической атаки будет завершено в срок. Путин подчеркнул, что вопросы безопасности сегодня имеют приоритетный характер. «И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. Несмотря на все вызовы и трудности, будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Статья по теме Путин показал иностранцам, почему выгодно строить бизнес в России Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры», — заявил президент. Совещание Путина с губернаторами Крыма и Севастополя, которое прошло на следующий день после встречи главы государства с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, — явный сигнал российскому бизнесу. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат политических наук, доцент Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. «Это как раз демонстрация, куда бизнесу стоит вкладываться и зарабатывать. Начать сейчас с Крыма и Севастополя, а со временем такая же судьба ждет и Херсон, Запорожье, ЛНР и ДНР. Работа уже началась, „Сбербанк“ начал работать в Крыму, а это очень серьезно. Раньше приходилось использовать какие-то схемы, компании боялись санкций, теперь можно работать на этих территориях», — поясни политолог. Глава Крыма Сергей Аксенов жестко борется с коррупцией в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам сенатора от республики Крым Сергея Цекова, власти показывают людям, что Крымский полуостров — безопасный и привлекательный для «по-настоящему предприимчивых людей». «Сегодняшнее совещание подтверждает, что Крым — регион перспективный для инвестиций, для вложений, для предпринимательства. Надо вкладывать в республику, развивать ее и самим зарабатывать. У нас хорошая атмосфера для предпринимательства. Глава региона крайне нетерпим к коррупции и борется с ней жесточайшим образом. Окупаемость средств произойдет очень быстро», — заверил Цеков. В Крыму и Севастополе в результате санкций сформировалась новая бизнес-система, которая дает уникальные возможности предпринимателям, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Регионам, которые больше всего должны были пострадать от санкций — это Крым и Севастополь, — под пристальным вниманием президента оказывается всемерная поддержка. В итоге в них неплохие стартовые возможности для развития бизнеса. Бояться больше нечего. Период депрессии, связанный с введением санкций, прошел. Россия не только выстояла институционально, но и получила определенные конкурентные преимущества — свободу от ВТО и других глобалистских институтов. И здесь возникла уникальная возможность», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что Крым и Севастополь безопасные и перспективные регионы для жизни и бизнеса. Это призыв к предпринимателям — куда вкладываться и где зарабатывать, говорят эксперты URA.RU, комментируя совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя 17 марта. Государство будет и дальше вкладывать в регионы, строить инфраструктуру, а также защищать жителей от любых угроз. Вслед за Крымским полуостровом такое же развитие ждет и новые регионы РФ. Социально-экономическое развитие Крымского полуострова президент РФ Владимир Путин обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Крыма Сергеем Аксеновым 17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что возвращение полуострова в состав РФ — предмет особой гордости всей страны. Воссоединение единого народа стало моментом максимального сплочения общества, которое повторилось уже в 2022 году — после принятия решений о начале спецоперации по защите Донбасса и возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин подчеркнул позитивную динамику в развитии регионов. По его словам, в Крыму объем валового регионального продукта по сравнению с 2014 годом вырос уже в 3,7 раза, а на каждый рубль государственных инвестиций приходится 3 рубля частных. Существенную поддержку получило сельское хозяйство: посевные площади увеличены почти на 30%, в 1,8 раза расширены мощности хранения овощей и фруктов, растет производство животноводческой продукции. За весь период, по словам президента, объем финансирования превысил 1,6 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных средств — 823 млрд рублей. Путин подчеркнул, что залог достижений и успехов — слаженная командная работа управленцев на благо людей и поддержка общества. «Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так — для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде», — сказал он. Особое внимание президент уделил транспортной инфраструктуре — симферопольский аэропорт, современная трасса «Таврида», Крымский мост. Он заверил, что восстановление моста после террористической атаки будет завершено в срок. Путин подчеркнул, что вопросы безопасности сегодня имеют приоритетный характер. Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры», — заявил президент. Совещание Путина с губернаторами Крыма и Севастополя, которое прошло на следующий день после встречи главы государства с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, — явный сигнал российскому бизнесу. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат политических наук, доцент Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. По словам сенатора от республики Крым Сергея Цекова, власти показывают людям, что Крымский полуостров — безопасный и привлекательный для «по-настоящему предприимчивых людей». «Сегодняшнее совещание подтверждает, что Крым — регион перспективный для инвестиций, для вложений, для предпринимательства. Надо вкладывать в республику, развивать ее и самим зарабатывать. У нас хорошая атмосфера для предпринимательства. Глава региона крайне нетерпим к коррупции и борется с ней жесточайшим образом. Окупаемость средств произойдет очень быстро», — заверил Цеков. В Крыму и Севастополе в результате санкций сформировалась новая бизнес-система, которая дает уникальные возможности предпринимателям, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Регионам, которые больше всего должны были пострадать от санкций — это Крым и Севастополь, — под пристальным вниманием президента оказывается всемерная поддержка. В итоге в них неплохие стартовые возможности для развития бизнеса. Бояться больше нечего. Период депрессии, связанный с введением санкций, прошел. Россия не только выстояла институционально, но и получила определенные конкурентные преимущества — свободу от ВТО и других глобалистских институтов. И здесь возникла уникальная возможность», — подытожил политолог.