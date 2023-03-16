Путин показал иностранцам, почему выгодно строить бизнес в России

Президент задал новый вектор развития экономики

17 марта 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять иностранному бизнесу, что им можно и нужно работать в России Фото: kremlin.ru статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин дал понять иностранным компаниям, что им выгодно строить свой бизнес в России. Так политологи комментируют выступление главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) 16 марта. По словам экспертов, в новой модели экономического развития сделан акцент на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, что потребует иностранных инвестиций. А запустить движение в заданном направлении позволят льготы и послабления. Путин начал свое выступление перед крупнейшими представителями бизнес-сообщества со слов благодарности. По его словам, «многотысячные трудовые коллективы» сделали свой вклад в развитие страны, благодаря чему наша экономика выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением и находится в стадии роста. «Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — заявил глава государства. Владимир Путин убежден, что для развития бизнеса в России существуют огромные возможности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент убежден, что сегодня для бизнеса в России существуют огромные возможности во всех отраслях экономики. Ситуация похожа на ту, которая сложилась восемь лет назад на продовольственном рынке страны, когда в ответ на санкции были введены свои ограничительные меры, после чего начался бурный рост агропромышленного комплекса. «Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний. Своевременное инвестиционное решение сегодня, безусловно, сторицей окупится завтра», — подчеркнул глава государства. Путин уточнил, что в свою очередь государство будет всячески поддерживать компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперед. Предприятия, которые вкладывают ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, по словам президента, «имеют стратегический взгляд на будущее». «Нам важен бизнес, который заботится о трудовых коллективах, о своих сотрудниках, создает комфортные условия для работы и инвестирует в развитие знаний и навыков специалистов, уделяет особое внимание их семьям, детям, хорошо понимает, что благополучие семьи — это основа демографического развития, роста рождаемости, продолжительности жизни», — сказал он. В то же время президент указал на привлекательность новой российской экономической модели для иностранных компаний. Он добавил, что по итогам марта инфляция в стране будет ниже, чем в еврозоне — всего 4%. «Они бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя и наших партнеров пытаются в этом убедить. Но вспомним известного американского писателя, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены», — отметил российский лидер. Россия никогда не закрывала рынок для иностранных компаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU В то же время Путин подчеркнул, что вошедшее в оборот словосочетание «недружественные страны» не отражает существующие реалии. «У нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. Их работа наносит ущерб своему собственному населению и своему собственному бизнесу», — сказал он. Президент озвучил четкий призыв ко всем: Россия готова принять иностранные компании, приезжайте и работайте, считает вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев. «Мы готовы принять иностранные компании — всех, кто лояльно расположен. Это был четкий призыв ко всем: меняйте юрисдикцию и работайте. Тем более, что обстановка благоприятная. На съезде выступал представитель итальянской компании, которая успешно работает, и мы видели, какие настроения в итальянских деловых кругах, очень дружески они к нам расположены», — сказал он. Иностранный бизнес нужен России для производства некоторых товаров, его следует привлекать, но в пределах разумного, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иностранные инвестиции принесут России новые технологии, новый менеджмент, новую организацию труда, отметил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, благодаря дружественным капитальным вложениям страна сделает технологический рывок. «Сейчас идет трансформация экономики. Если до сих пор экономика была ориентирована на сырьевые товары — лес, газ, уголь, нефть, металлы, зерно, — у нас 80% в экспорте занимают сырьевые товары, то сейчас поставлена задача переделать экономику на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. Но у нас нет экономики знаний по производству некоторых товаров, поэтому в пределах разумного нужно привлекать иностранный бизнес. И президент как раз и говорит, что российский рынок открыт для любых дружественных капитальных вложений и инноваций», — сказал он. Президент обозначил новый вектор развития экономики страны и крайне важно, что предприниматели восприняли его позитивно, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, время, когда бизнес стремился лишь к извлечению максимальной прибыли, прошло. «Президента нужно понимать в двух принципиально важных смыслах: поддержка предпринимательских инициатив в рамках достижения технологического суверенитета и поддержка социально ответственного бизнеса. То есть сегодняшнее выступление на площадке РСПП, который объединяет самый крупный бизнес в России, это вектор развития, диктуемый в том числе и санкционной политикой против нашей страны. Важно, что этот вектор развития предприниматели восприняли позитивно. Происходящее сегодня в деловой среде — это установление тех экономических моделей, которые много лет не работали. Сегодня президент уверен, что в России остались лучшие представители предпринимательского класса», — подвтожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять иностранным компаниям, что им выгодно строить свой бизнес в России. Так политологи комментируют выступление главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) 16 марта. По словам экспертов, в новой модели экономического развития сделан акцент на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью, что потребует иностранных инвестиций. А запустить движение в заданном направлении позволят льготы и послабления. Путин начал свое выступление перед крупнейшими представителями бизнес-сообщества со слов благодарности. По его словам, «многотысячные трудовые коллективы» сделали свой вклад в развитие страны, благодаря чему наша экономика выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением и находится в стадии роста. «Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — заявил глава государства. Президент убежден, что сегодня для бизнеса в России существуют огромные возможности во всех отраслях экономики. Ситуация похожа на ту, которая сложилась восемь лет назад на продовольственном рынке страны, когда в ответ на санкции были введены свои ограничительные меры, после чего начался бурный рост агропромышленного комплекса. «Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний. Своевременное инвестиционное решение сегодня, безусловно, сторицей окупится завтра», — подчеркнул глава государства. Путин уточнил, что в свою очередь государство будет всячески поддерживать компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперед. Предприятия, которые вкладывают ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, по словам президента, «имеют стратегический взгляд на будущее». В то же время президент указал на привлекательность новой российской экономической модели для иностранных компаний. Он добавил, что по итогам марта инфляция в стране будет ниже, чем в еврозоне — всего 4%. «Они бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя и наших партнеров пытаются в этом убедить. Но вспомним известного американского писателя, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены», — отметил российский лидер. В то же время Путин подчеркнул, что вошедшее в оборот словосочетание «недружественные страны» не отражает существующие реалии. «У нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. Их работа наносит ущерб своему собственному населению и своему собственному бизнесу», — сказал он. Президент озвучил четкий призыв ко всем: Россия готова принять иностранные компании, приезжайте и работайте, считает вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев. «Мы готовы принять иностранные компании — всех, кто лояльно расположен. Иностранные инвестиции принесут России новые технологии, новый менеджмент, новую организацию труда, отметил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, благодаря дружественным капитальным вложениям страна сделает технологический рывок. «Сейчас идет трансформация экономики. Если до сих пор экономика была ориентирована на сырьевые товары — лес, газ, уголь, нефть, металлы, зерно, — у нас 80% в экспорте занимают сырьевые товары, то сейчас поставлена задача переделать экономику на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. Но у нас нет экономики знаний по производству некоторых товаров, поэтому в пределах разумного нужно привлекать иностранный бизнес. И президент как раз и говорит, что российский рынок открыт для любых дружественных капитальных вложений и инноваций», — сказал он. Президент обозначил новый вектор развития экономики страны и крайне важно, что предприниматели восприняли его позитивно, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, время, когда бизнес стремился лишь к извлечению максимальной прибыли, прошло. «Президента нужно понимать в двух принципиально важных смыслах: поддержка предпринимательских инициатив в рамках достижения технологического суверенитета и поддержка социально ответственного бизнеса. То есть сегодняшнее выступление на площадке РСПП, который объединяет самый крупный бизнес в России, это вектор развития, диктуемый в том числе и санкционной политикой против нашей страны. Важно, что этот вектор развития предприниматели восприняли позитивно. Происходящее сегодня в деловой среде — это установление тех экономических моделей, которые много лет не работали. Сегодня президент уверен, что в России остались лучшие представители предпринимательского класса», — подвтожил он.