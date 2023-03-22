Топ-7 самых противных пассажиров от кондукторов Екатеринбурга

Работники общественного транспорта назвали категории людей, с кем ездить неприятнее всего

23 марта 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

За смену кондукторам нередко встречаются неприятные пассажиры (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Самыми противными пассажирами являются хитрые безбилетники, немытые любители спиртного, наглые подростки, агрессивные неудачники и собственные коллеги. Несколько кондукторов екатеринбургского «Гортранса» на условиях анонимности составили для URA.RU топ-7 клиентов, обслуживать которых неприятнее всего. «Одними из самых нежелательных являются агрессивные пассажиры. Это не дебоширы (те — отдельная каста), а люди, у которых, например, дома что-то нехорошо, и надо на ком-то сорваться. Так как кондуктор — человек подневольный, на нем и срываются чаще всего: оскорбляют, хамят. С такими работать тяжело», — сказала одна из работниц общественного транспорта. В число неприятных пассажиров попали и некоторые коллеги работников «Гортранса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На шестом расположились, как ни странно, собственные коллеги. «Бывает, едешь вечером усталый в конце смены, и садятся свои люди — работники того же предприятия. Соберутся группкой, пять-шесть человек, и начнут слухи собирать, обмусоливать, кто с кем спит в депо и так далее. Перед пассажирами неудобно, да и слушать противно», — призналась одна из кондукторов. Пятое место заняли подростки, которые катаются в трамваях и троллейбусах. «Такие ездят, как правило, стайкой, очень наглые. Платить их не заставишь, ведут себя агрессивно-вызывающе: плюются, висят на поручнях, матерятся. Кондуктор перед ними бессилен: если слово скажешь, так тебя еще и снимут на камеру, сам же будешь виноват. Ведь наезжать на детей нельзя, грубить им и все такое. Приходится терпеть», — разводят руками сразу несколько работников. Категорию пассажиров, которым отдали четвертое место, кондукторы между собой называют «завод едет». Это люди, которые накануне сильно приняли на грудь. «Когда появляются с утра пассажиры с брудершафта, это что-то с чем-то. В салоне стоит запах немытых тел и алкоголя», — делятся кондуктора. Кондукторов раздражают пассажиры, которые норовят проехать «зайцем» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Третье место — безбилетники, которые опять же, как правило, появляются подшофе. «Ведь чаще всего, если подойти к кондуктору, сказать, что денег нет и попросить провезти бесплатно одну-две остановки — он провезет. Но когда человек подходит под градусом, да еще с бутылочкой пивка — это очень неприятный пассажир», — считает один из работников транспорта. Однако самыми неприятными пассажирами кондуктора единодушно назвали «зайчиков» — людей, которые целенаправленно садятся ранним утром в вагон с крупной купюрой. «Есть хитрые пассажиры — мы их называем „зайчики“ — которые утром, в первый-второй рейс сознательно заходят с пятью тысячами рублей. Как правило, это одни и те же люди. Кондуктор высадить их не имеет права, и человек едет бесплатно. Настроение это портит на весь день, потому что раздирает чувство незавершенности своей работы», — признались несколько кондукторов. Некоторые водители-лихачи раздражают кондукторов Фото: Илья Московец © URA.RU Отдельного места неожиданно удостоились водители, которые нервируют кондукторов не меньше пассажиров. «Кондуктор по факту такой же пассажир, которого раздражает неадекватный водитель. Есть такие, кто не умеет ездить, любят подергать машину, резко войти в поворот, лихо мчаться по кочкам или неровным рельсам. Кондуктору, у которого большая нагрузка на ноги и спину, переносить таких очень тяжело», — сказали несколько представителей «Гортранса». Ранее свердловские таксисты назвали топ-5 самых невыносимых пассажиров. В их число вошли компании тусовщиц, пьяные, надменные клиенты, фанаты парфюма и «знатоки» дорожного движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми противными пассажирами являются хитрые безбилетники, немытые любители спиртного, наглые подростки, агрессивные неудачники и собственные коллеги. Несколько кондукторов екатеринбургского «Гортранса» на условиях анонимности составили для URA.RU топ-7 клиентов, обслуживать которых неприятнее всего. «Одними из самых нежелательных являются агрессивные пассажиры. Это не дебоширы (те — отдельная каста), а люди, у которых, например, дома что-то нехорошо, и надо на ком-то сорваться. Так как кондуктор — человек подневольный, на нем и срываются чаще всего: оскорбляют, хамят. С такими работать тяжело», — сказала одна из работниц общественного транспорта. На шестом расположились, как ни странно, собственные коллеги. «Бывает, едешь вечером усталый в конце смены, и садятся свои люди — работники того же предприятия. Соберутся группкой, пять-шесть человек, и начнут слухи собирать, обмусоливать, кто с кем спит в депо и так далее. Перед пассажирами неудобно, да и слушать противно», — призналась одна из кондукторов. Пятое место заняли подростки, которые катаются в трамваях и троллейбусах. «Такие ездят, как правило, стайкой, очень наглые. Платить их не заставишь, ведут себя агрессивно-вызывающе: плюются, висят на поручнях, матерятся. Кондуктор перед ними бессилен: если слово скажешь, так тебя еще и снимут на камеру, сам же будешь виноват. Ведь наезжать на детей нельзя, грубить им и все такое. Приходится терпеть», — разводят руками сразу несколько работников. Категорию пассажиров, которым отдали четвертое место, кондукторы между собой называют «завод едет». Это люди, которые накануне сильно приняли на грудь. «Когда появляются с утра пассажиры с брудершафта, это что-то с чем-то. В салоне стоит запах немытых тел и алкоголя», — делятся кондуктора. Третье место — безбилетники, которые опять же, как правило, появляются подшофе. «Ведь чаще всего, если подойти к кондуктору, сказать, что денег нет и попросить провезти бесплатно одну-две остановки — он провезет. Но когда человек подходит под градусом, да еще с бутылочкой пивка — это очень неприятный пассажир», — считает один из работников транспорта. Однако самыми неприятными пассажирами кондуктора единодушно назвали «зайчиков» — людей, которые целенаправленно садятся ранним утром в вагон с крупной купюрой. «Есть хитрые пассажиры — мы их называем „зайчики“ — которые утром, в первый-второй рейс сознательно заходят с пятью тысячами рублей. Как правило, это одни и те же люди. Кондуктор высадить их не имеет права, и человек едет бесплатно. Настроение это портит на весь день, потому что раздирает чувство незавершенности своей работы», — признались несколько кондукторов. Отдельного места неожиданно удостоились водители, которые нервируют кондукторов не меньше пассажиров. «Кондуктор по факту такой же пассажир, которого раздражает неадекватный водитель. Есть такие, кто не умеет ездить, любят подергать машину, резко войти в поворот, лихо мчаться по кочкам или неровным рельсам. Кондуктору, у которого большая нагрузка на ноги и спину, переносить таких очень тяжело», — сказали несколько представителей «Гортранса». Ранее свердловские таксисты назвали топ-5 самых невыносимых пассажиров. В их число вошли компании тусовщиц, пьяные, надменные клиенты, фанаты парфюма и «знатоки» дорожного движения.