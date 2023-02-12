Свердловские таксисты назвали топ-5 невыносимых пассажиров

Эти клиенты могут испортить смену за несколько секунд и даже создать угрозу для жизни

13 февраля 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Таксисты рассказали о самых страшных пассажирах в своей практике Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работники сервисов заказа такси в Екатеринбурге назвали пять типов самых раздражающих пассажиров, которых не согласились бы везти даже за двойную цену. Среди них выпившие и очень разговорчивые горожане, навязчивые знатоки, клиенты с причудами и другие. О всех типах раздражающих пассажиров и о том, кого приятнее возить — мужчин или женщин — URA.RU рассказали таксисты с многолетним опытом Владимир и Артем. Они за свою карьеру успели поработать на разных тарифах — от «Эконома» до «Бизнеса» — и на всех встречали сомнительных пассажиров, которые заказывали машину в приложении или ловили попутный транспорт. Они сошлись на том, что раздражающие люди чаще всего попадаются утром или ночью. В эти периоды водители готовы ко всему, но надеются, что смогут провести смену без самых неприятных клиентов. Они составили следующий список: Пятое место. «Фанаты одеколонов» Таксисты отметили, что слишком сильные одеколоны приемлемы не у всех пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последнее место топа таксисты отдали людям, которые используют слишком много духов и одеколона. Водители считают, что это допустимо, когда человек приходит в офис, где есть большое пространство и проветривание. Однако садиться с такими запахами в машину, по мнению таксистов, неуместно. «Не сказать, что это самые ужасные люди. У некоторых даже приятный, хоть и слишком сильный аромат, но некоторые — это нечто. Они купят самый дешевый парфюм и обольются им с ног до головы. Честно, один раз даже в глазах потемнело. Если это лето, еще ладно: открыл окно, и никаких проблем. Но зимой это пытка», — поделился Владимир. Четвертое место. «Надоедливые умники» Надоедливые «умники» указывают, как проезжать маршрут Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Таксисты признались, что их раздражают пассажиры, которые берутся указывать, как правильно вести машину, какой дорогой лучше проехать и объясняют правила дорожного движения. Как ни странно, такие встречаются довольно часто, отмечает Артем. «Они не думают, что таксист тоже человек, профессионал. При том еще и учат ПДД, хотя у самих прав нет, но в своих передачах насмотрелись экспертов. Если такой сел в машину, гундеж всю дорогу обеспечен», — рассказал Артем. Третье место. «Короли мира» Некоторые пассажиры не считают таксистов за людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тройку лидеров раздражающих пассажиров замыкают чрезмерно самоуверенные клиенты, которые считают, что правы в любой ситуации. «О них и говорить нечего. Видимо, дома командовать не могут, садятся в машину, и включается барин: „поезжайте по этой дороге, там виды красивее. Ну и что, что навигатор показывает, я вам деньги плачу“», — возмутился Артем. По его словам, самое неприятное в этих пассажирах то, что они не считают, что должны соблюдать нормы приличия. «От них не услышишь ни „спасибо“, ни „пожалуйста“. Он король мира, который привык только помыкать. И ладно бы хорошо платили. Но ведь нет — встречаются такие, как правило, на „Экономе“», — пожаловался Артем. Второе место. «Мужчины в интересном состоянии» Пьяные пассажиры иногда садятся в машину с алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению Владимира, пьяные пассажиры — самые неприятные гости в машине. От них можно ожидать чего угодно: от грязи в салоне до рукоприкладства. «Ненавижу катать пьяных, поэтому пытаюсь не брать заказы от ночных клубов и баров. Но вечером пятницы или в ночь на субботу другого выхода нет. Почти все садятся в том или ином „интересном“ состоянии. Пару раз у меня был, извиняюсь, заблеванный салон, иногда пассажиры даже лезли в драку, а за запах в салоне после их дыхания очень неудобно перед следующим клиентом. Стараюсь после такого заказа хотя бы на пару минут открыть все двери и тщательно проветрить», — признался Владимир. Он подчеркнул, что ситуации бывают разные, но чаще всего удается успокоить клиента. «Если я вижу, что сел откровенно агрессивный тип, то стараюсь не поддерживать разговор, говорю, что в салоне ведется видеонаблюдение. Это срабатывает с теми, кто едет на „Комфорте“, но везти пьяного в „Экономе“ — это словно лотерея. Произойти может что угодно. При этом мужчины однозначно более логичные и понятливые», — уверен Владимир. Первое место. «Подружки-тусовщицы» Пьяные девушки, садящиеся в такси, часто ведут себя неприлично, рассказал Владимир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Совершенно отдельный тип бесящих пассажиров — это девочки-тусовщицы. Это вам не мужчины, они непредсказуемы, нелогичны и способны на все. Как правило, это две-три девочки от 18 до 25 лет на вид. Они в ночи заказали машину от бара (чаще всего перепутали точку подачи и обвинили в этом тебя)», — поделился Владимир. Он подчеркнул, что такие пассажиры всегда ведут себя очень шумно и не реагируют на уговоры успокоиться. «Я не знаю, чем их там кормят, но очень рад, когда довожу компанию девочек без происшествий. Был случай, что полезли обниматься прямо во время движения. Еду на скорости, а на них приступ нежности напал. Сразу остановился и ждал, пока разозлятся — в этом состоянии они тише. Единственный плюс — часто оставляют хорошие чаевые», — резюмировал Владимир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники сервисов заказа такси в Екатеринбурге назвали пять типов самых раздражающих пассажиров, которых не согласились бы везти даже за двойную цену. Среди них выпившие и очень разговорчивые горожане, навязчивые знатоки, клиенты с причудами и другие. О всех типах раздражающих пассажиров и о том, кого приятнее возить — мужчин или женщин — URA.RU рассказали таксисты с многолетним опытом Владимир и Артем. Они за свою карьеру успели поработать на разных тарифах — от «Эконома» до «Бизнеса» — и на всех встречали сомнительных пассажиров, которые заказывали машину в приложении или ловили попутный транспорт. Они сошлись на том, что раздражающие люди чаще всего попадаются утром или ночью. В эти периоды водители готовы ко всему, но надеются, что смогут провести смену без самых неприятных клиентов. Они составили следующий список: Пятое место. «Фанаты одеколонов» Последнее место топа таксисты отдали людям, которые используют слишком много духов и одеколона. Водители считают, что это допустимо, когда человек приходит в офис, где есть большое пространство и проветривание. Однако садиться с такими запахами в машину, по мнению таксистов, неуместно. «Не сказать, что это самые ужасные люди. У некоторых даже приятный, хоть и слишком сильный аромат, но некоторые — это нечто. Они купят самый дешевый парфюм и обольются им с ног до головы. Честно, один раз даже в глазах потемнело. Если это лето, еще ладно: открыл окно, и никаких проблем. Но зимой это пытка», — поделился Владимир. Четвертое место. «Надоедливые умники» Таксисты признались, что их раздражают пассажиры, которые берутся указывать, как правильно вести машину, какой дорогой лучше проехать и объясняют правила дорожного движения. Как ни странно, такие встречаются довольно часто, отмечает Артем. «Они не думают, что таксист тоже человек, профессионал. При том еще и учат ПДД, хотя у самих прав нет, но в своих передачах насмотрелись экспертов. Если такой сел в машину, гундеж всю дорогу обеспечен», — рассказал Артем. Третье место. «Короли мира» Тройку лидеров раздражающих пассажиров замыкают чрезмерно самоуверенные клиенты, которые считают, что правы в любой ситуации. «О них и говорить нечего. Видимо, дома командовать не могут, садятся в машину, и включается барин: „поезжайте по этой дороге, там виды красивее. Ну и что, что навигатор показывает, я вам деньги плачу“», — возмутился Артем. По его словам, самое неприятное в этих пассажирах то, что они не считают, что должны соблюдать нормы приличия. «От них не услышишь ни „спасибо“, ни „пожалуйста“. Он король мира, который привык только помыкать. И ладно бы хорошо платили. Но ведь нет — встречаются такие, как правило, на „Экономе“», — пожаловался Артем. Второе место. «Мужчины в интересном состоянии» По мнению Владимира, пьяные пассажиры — самые неприятные гости в машине. От них можно ожидать чего угодно: от грязи в салоне до рукоприкладства. «Ненавижу катать пьяных, поэтому пытаюсь не брать заказы от ночных клубов и баров. Но вечером пятницы или в ночь на субботу другого выхода нет. Почти все садятся в том или ином „интересном“ состоянии. Пару раз у меня был, извиняюсь, заблеванный салон, иногда пассажиры даже лезли в драку, а за запах в салоне после их дыхания очень неудобно перед следующим клиентом. Стараюсь после такого заказа хотя бы на пару минут открыть все двери и тщательно проветрить», — признался Владимир. Он подчеркнул, что ситуации бывают разные, но чаще всего удается успокоить клиента. «Если я вижу, что сел откровенно агрессивный тип, то стараюсь не поддерживать разговор, говорю, что в салоне ведется видеонаблюдение. Это срабатывает с теми, кто едет на „Комфорте“, но везти пьяного в „Экономе“ — это словно лотерея. Произойти может что угодно. При этом мужчины однозначно более логичные и понятливые», — уверен Владимир. Первое место. «Подружки-тусовщицы» «Совершенно отдельный тип бесящих пассажиров — это девочки-тусовщицы. Это вам не мужчины, они непредсказуемы, нелогичны и способны на все. Как правило, это две-три девочки от 18 до 25 лет на вид. Они в ночи заказали машину от бара (чаще всего перепутали точку подачи и обвинили в этом тебя)», — поделился Владимир. Он подчеркнул, что такие пассажиры всегда ведут себя очень шумно и не реагируют на уговоры успокоиться. «Я не знаю, чем их там кормят, но очень рад, когда довожу компанию девочек без происшествий. Был случай, что полезли обниматься прямо во время движения. Еду на скорости, а на них приступ нежности напал. Сразу остановился и ждал, пока разозлятся — в этом состоянии они тише. Единственный плюс — часто оставляют хорошие чаевые», — резюмировал Владимир.