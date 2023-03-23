Мишустин показал, как страна будет жить после спецоперации

Премьер обозначил шесть шагов к устойчивому развитию России

23 марта 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в четвертый раз отчитался перед Госдумой Фото: Официальный сайт Правительства РФ статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти разработали план вывода страны из-под санкционного давления. Во время отчета перед депутатами Госдумы РФ глава правительства Михаил Мишустин назвал шесть приоритетных задач, которые кабинет министров будет решать в ближайший год. Эксперты объяснили URA.RU, что 2023 год считается переходным, планируется, что после этого этапа страна должна перейти к устойчивому развитию. Мишустин начал отчет с результатов работы в 2022 году, напомнив, что по России нанесен серьезный санкционный удар и ограничения Запада направлены против российского народа. Меры по стабилизации сферы финансов были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина и Банка России в считанные дни, напомнил Мишустин. «Совместные решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций. В план вошли более 300 предложений из 36 тысяч», — добавил премьер. Доклад Михаила Мишустина в Госдуме и общение с депутатами длились более четырех часов Фото: Официальный сайт Правительства РФ Экономика адаптировалась благодаря работе правительства в 12 приоритетных направлениях, уточнил Мишустин. По его словам, команда работала над сохранением макроэкономической стабильности, развитием социальной сферы, устойчивостью рынка труда, сохранением качества жизни россиян, переориентацией логистики, обеспечением технологического суверенитета, цифровизацией и другими направлениями. Премьер не обошел вниманием еще одну значимую тему года — присоединение новых территорий. В ближайшее время появится программа социально-экономического развития Донбасса, Запорожья и Херсонской области, пообещал Мишустин. Он также сделал акцент на создании специального Госфонда для адресной поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших. «Внешнее давление на Россию не ослабляется. Мы рассчитываем, что в 2024 году период адаптации закончится и страна встанет на путь долгосрочного поступательного развития», — подчеркнул Мишустин. Фото: URA.RU Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время представить план развития новых регионов РФ Фото: Официальный сайт Правительства РФ Премьер выделил шесть задач над которыми будет работать его команда в 2023 году. На первом месте — укрепление взаимодействия с союзниками, поиск новых партнеров, сообщил глава правительства РФ. «По итогам переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином заявлено развитие практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу. С моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Цяном в ближайшее время мы утвердим „План-2030“. Кроме того, в этом году Россия председательствует в ЕАЭС. Будем увеличивать число совместных проектов в энергетике, транспорте, цифровизации. Основное внимание — логистике и улучшению инвестклимата», — сказал Мишустин. На первом месте в числе приоритетных направлений — укрепление связей с союзниками и поиск новых, отметил Михаил Мишустин Фото: Официальный сайт Правительства РФ Вторая по значимости задача — укрепление технологического суверенитета, третья — достижение финансовой независимости, четвертая — развитие транспортной инфраструктуры с использованием механизма опережающего финансирования, пятая — повышение благосостояния россиян, перечислил председатель правительства. Шестой приоритетной задачей является народосбережение — защита материнства и детства, поддержка семей с детьми. Завершая отчет, Мишустин отметил, что команда правительства способна выполнять самые сложные задачи и поблагодарил сотрудников за искреннее отношение к делу. «Мы стараемся сбалансированно, системно достигать национальных целей, которые поставил президент. Жители страны рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения задач. Мы не можем их подвести, ведь Россия — это люди!» — резюмировал премьер. Выступление Михаила Мишустина перед Госдумой выстроено с точки зрения развития страны, считают эксперты Фото: Официальный сайт Правительства РФ В этом году выступление Мишустина выстроено с точки зрения развития страны, а не защиты ее от санкций США и ЕС, полагает политолог Марат Баширов. «Методики и подходы команды Мишустина в 2022 году на основе задач Путина оказались крайне эффективными. Приоритетные направления на 2023 год проистекают из майских указов, нацпроектов, целей, которые определял Путин. Шесть задач премьера — это концентрированно направления, по которым были заключены соглашения с Китаем», — пояснил эксперт. Мишустин показывает, что этот год является переходным к последовательному и устойчивому развитию экономики, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Итоги 2022 года дают понять, куда мы движемся и как будем действовать дальше. Система противодействия санкциям сложилась. Если они будут ужесточаться, то страна будет к ними приспосабливаться. Надо двигаться дальше и не забывать про внутренние задачи», — пояснил экономист. Статья по теме Спецоперация и санкции США и ЕС изменили позиции Мишустина Приоритетные направления, представленные премьером, завязаны в один узел и вытекают из санкций, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Акценты, поставленные Мишустиным, диктует сама жизнь. Без партнеров в условиях санкций нам было бы трудно, поэтому с новыми союзниками будем наверстывать все, чему помешали санкции. Опять же из санкций вытекает технологический суверенитет. По финансовой независимости мы сделали шаг вперед — наша страна имеет одну из самых низких долговых нагрузок. Основная цель санкций — обнищание народа, отсюда — задача борьбы с бедностью», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти разработали план вывода страны из-под санкционного давления. Во время отчета перед депутатами Госдумы РФ глава правительства Михаил Мишустин назвал шесть приоритетных задач, которые кабинет министров будет решать в ближайший год. Эксперты объяснили URA.RU, что 2023 год считается переходным, планируется, что после этого этапа страна должна перейти к устойчивому развитию. Мишустин начал отчет с результатов работы в 2022 году, напомнив, что по России нанесен серьезный санкционный удар и ограничения Запада направлены против российского народа. Меры по стабилизации сферы финансов были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина и Банка России в считанные дни, напомнил Мишустин. «Совместные решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций. В план вошли более 300 предложений из 36 тысяч», — добавил премьер. Экономика адаптировалась благодаря работе правительства в 12 приоритетных направлениях, уточнил Мишустин. По его словам, команда работала над сохранением макроэкономической стабильности, развитием социальной сферы, устойчивостью рынка труда, сохранением качества жизни россиян, переориентацией логистики, обеспечением технологического суверенитета, цифровизацией и другими направлениями. Премьер не обошел вниманием еще одну значимую тему года — присоединение новых территорий. В ближайшее время появится программа социально-экономического развития Донбасса, Запорожья и Херсонской области, пообещал Мишустин. Он также сделал акцент на создании специального Госфонда для адресной поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших. Премьер выделил шесть задач над которыми будет работать его команда в 2023 году. На первом месте — укрепление взаимодействия с союзниками, поиск новых партнеров, сообщил глава правительства РФ. «По итогам переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином заявлено развитие практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу. С моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Цяном в ближайшее время мы утвердим „План-2030“. Кроме того, в этом году Россия председательствует в ЕАЭС. Будем увеличивать число совместных проектов в энергетике, транспорте, цифровизации. Основное внимание — логистике и улучшению инвестклимата», — сказал Мишустин. Вторая по значимости задача — укрепление технологического суверенитета, третья — достижение финансовой независимости, четвертая — развитие транспортной инфраструктуры с использованием механизма опережающего финансирования, пятая — повышение благосостояния россиян, перечислил председатель правительства. Шестой приоритетной задачей является народосбережение — защита материнства и детства, поддержка семей с детьми. Завершая отчет, Мишустин отметил, что команда правительства способна выполнять самые сложные задачи и поблагодарил сотрудников за искреннее отношение к делу. «Мы стараемся сбалансированно, системно достигать национальных целей, которые поставил президент. В этом году выступление Мишустина выстроено с точки зрения развития страны, а не защиты ее от санкций США и ЕС, полагает политолог Марат Баширов. «Методики и подходы команды Мишустина в 2022 году на основе задач Путина оказались крайне эффективными. Приоритетные направления на 2023 год проистекают из майских указов, нацпроектов, целей, которые определял Путин. Шесть задач премьера — это концентрированно направления, по которым были заключены соглашения с Китаем», — пояснил эксперт. Мишустин показывает, что этот год является переходным к последовательному и устойчивому развитию экономики, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Итоги 2022 года дают понять, куда мы движемся и как будем действовать дальше. Приоритетные направления, представленные премьером, завязаны в один узел и вытекают из санкций, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Акценты, поставленные Мишустиным, диктует сама жизнь. Без партнеров в условиях санкций нам было бы трудно, поэтому с новыми союзниками будем наверстывать все, чему помешали санкции. Опять же из санкций вытекает технологический суверенитет. По финансовой независимости мы сделали шаг вперед — наша страна имеет одну из самых низких долговых нагрузок. Основная цель санкций — обнищание народа, отсюда — задача борьбы с бедностью», — заключил депутат.