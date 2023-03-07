Путин показал, кто помог сохранить финансовую систему России

Президент РФ Владимир Путин показал, кто помог сохранить финансовую систему страны. Российские банки в целом и в частности Сбербанк продемонстрировали устойчивость к санкциям, способность адаптироваться к изменениям рынка, а также готовность к развитию. Так эксперты URA.RU трактуют встречу главы государства с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом 7 марта.
Прежде чем начать беседу, президент отметил, что несмотря на «известные немалые трудности», Сбербанк практически полностью восстановил работу: работает с прибылью, ритмично. Это, по словам главы государства, один из признаков устойчивости финансовой системы РФ, а Сбер — «одно из фундаментальных оснований этой системы».
«Не было бы счастья, да несчастье помогло: это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Это хороший сигнал для всей экономики, да и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка», — подчеркнул Путин.
В ответ на слова президента, Греф сообщил, что, несмотря на беспрецедентные атаки, а «Сбер самый атакуемый субъект в стране», банк ни на минуту не прервал свою деятельность и усовершенствовал защиту. Несмотря на потери всех зарубежных активов, кроме стран СНГ, и возможностей оперировать на биржах, финансовая организация справилась с убытками и сформировала резервы.
«Мы обеспечили функционирование банка в сложных условиях на приграничных территориях. Сбер для населения в этих регионах является единственным опорным банком, в маленьких городках в Белгородской, Курской, Воронежской областях. Мы весь спектр финансовых услуг там оказываем и будем оказывать», — подчеркнул Греф.
По его словам, 80% всех решений основано на полностью разработанных внутри банка IT-продуктах. «В течение 2023 года мы более 90% сервисов уже будем использовать своих», — заверил глава Сбербанка.
В ответ Путин подметил, что айтишников в банке наверняка уже больше, чем финансовых специалистов. «У вас какая там численность?» — поинтересовался президент. «Сегодня 38 тысяч инженеров работает в банке. Это самая большая айтишная структура в стране», — пояснил Греф, подчеркнув, что поддержку банку в сложный период оказали правительство РФ и Центробанк.
Встреча президента с руководителем системообразующего банка, которых в стране немного, показывает важность поддержания стабильности в банковском секторе, высказал мнение зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Усилия Центробанка и отдельных крупных игроков на банковском рынке позволили избежать негативных моментов, в том числе связанных с инфляционными ожиданиями и введением санкций. Важно, что российский банковский сектор развивается именно в сторону цифровизации, использует новейшие достижения, искусственный интеллект. За рубежом такой активности нет, там банковская система работает не в цифре, а в аналоговом формате», — подчеркнул Кирьянов.
Сбербанк продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к резко изменившимся обстоятельствам, а значит, он может развиваться, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «Кредитная политика не была свернута, политика привлечения средств сохранялась несмотря на то, что фондовый рынок российский коллапсировал.
А тот факт, что Сбербанк начал работать в Крыму, говорит: они понимают — правила игры коренным образом меняются. Не нужно смотреть, можно с точки зрения США и Англии работать в Крыму, или нельзя, это не важно, важно не оставлять без внимания новые рынки, двигаться на них.
Банк со временем обнаружит в развивающихся экономиках возможности для своей рыночной экспансии, инвестирования и кредитной работы», — рассказал Колташов. По его словам, все это означает, что Сбербанк с точки зрения Госдепа США, британского правительства, еврократии брюссельской — это «плохой банк».
«Но именно поэтому он может быть эффективным в дальнейшем в условиях, когда мир встает на новые рельсы», — заверил эксперт.
С эффективностью действий Сбербанка в изменившихся условиях согласился и профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Действительно, были действия Сбербанка, достаточно оперативные по удержанию населения от изъятия панического средств со счетов, тогда они резко повысили процент на некоторое время. И в целом стабильность работы Сбербанка создавала ореол спокойности, не позволяя развиться панике», — подытожил собеседник агентства.
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