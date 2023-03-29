Путин изменил подход к выбору губернаторов

Политическая принадлежность отошла на второй план

29 марта 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Омской области «ветерана с сибирским бэкграундом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин изменил подход к выбору губернаторов. Главным становится патриотизм и профессионализм, а политическая принадлежность ушла на второй план. Так политологи комментируют URA.RU назначение главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталия Хоценко врио губернатора Омской области 29 марта. На должности он сменил Александра Буркова. Выбор был обусловлен опытом Хоценко в сфере промышленного развития, сибирским бэкграундом, а также работой во фронтовом регионе. Президент РФ Владимир Путин (слева) в ходе рабочей встречи подчеркнул наличие у Виталия Хоценко (справа) «северного прошлого» Фото: kremlin.ru В ходе рабочей встречи по видеосвязи Путин отметил успехи в работе новоиспеченного врио губернатора на предыдущем посту. Глава государства подчеркнул, что в должности председателя правительства ДНР Хоценко работал хорошо и не боялся проблем. Кроме того, президент напомнил о «северном прошлом» чиновника — пять лет он работал в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). «У Вас есть полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. Она очень важна для нас. По своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни человека, что называется, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы сделать нужно очень многое, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают», — сказал Путин. Президент предложил новому руководителю региона сделать акцент на людей, которые хорошо знают проблемы области, зарекомендовали себя хорошо. «Я вас прошу все проанализировать еще раз, обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти в обновленную команду», — дал совет российский лидер. Статья по теме Путин задал новый тренд для карьерного роста в России В ответ на это Виталий Хоценко сообщил, что у него есть видение развития региона. «Конечно, это предложение для меня очень почетное. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать ваше высокое доверие и жителей. Работы много, но мы ее не боимся», — заверил он. С марта 2010 года Хоценко курировал промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки в правительстве ЯНАО. Позже он был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а в 2019-м году занял пост директора Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. В 2022 Хоценко стал одним из российских чиновников, назначенных на высокий пост в Донбассе — последние 10 месяцев он возглавлял правительство ДНР. Путин изменил подход к подбору руководителей регионов, комментируют итоги встречи URA.RU эксперты. Главными качествами стали патриотизм и профессионализм, в то время как политическая подоплека отошла на второй план. Для Виталия Хоценко ключевую роль в назначении сыграл успешный опыт работы в проектах по промышленному развитию, убежден политолог Константин Калачев. «Ошибочно полагать, что для назначения достаточно одного патриотизма. Нужен патриотизм плюс профессионализм. Если мы посмотрим биографию Хоценко, то увидим, что он всегда решал ряд конкретных вопросов, связанных с драйверами развития, с промышленным развитием», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что «политическому назначенцу» в отсутствие необходимых компетенций не доверили бы «такой серьезный регион». Калачев призвал не недооценивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Омской области. «Там на заводе всегда выпускали танки Т-72, например. Техника омского производства широко представлена на любых выставках армейских. Предприятия ОПК области — это серьезная часть военного потенциала России. А Хоценко — человек, который сможет обеспечить промышленное развитие региона, что полностью отвечает интересам СВО. Думаю, что Омская область рассматривается, как кузница России», — подчеркнул Калачев. Оборонно-промышленный комплекс Омской области занимает существенную долю в военном потенциале России Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду», Дмитрий Гусев также выразил уверенность, что новому губернатору поможет опыт работы в структуре Минпромторга РФ. «Хоценко понимает, как устроена государственная машина и сам находился в экстремальных условиях на государственной службе. Он знает, как функционирует промышленность в целом. Омская область известна не только нефтепереработкой, там еще и танки производят, в том числе. Он должен воспользоваться своим опытом», — пояснил депутат. Важную роль в назначении Хоценко сыграл и его «сибирский бэкграунд», уверен директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. Также немаловажен оказалось и «ветеранство» кандидата. «Здесь сошлись две линии: первая — его ветеранство, не в узком смысле, а в широком, он работал во фронтовом регионе, линия фронта проходит прямо по территории ДНР. Второе — он ветеран с сибирским бэкграундом. Понятно, что Ямал входит в состав УрФО, но географически это Сибирь. И культурно это Сибирь. Омская область — это тоже сибирский регион. Здесь совпадают паззлы», — заключил Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин изменил подход к выбору губернаторов. Главным становится патриотизм и профессионализм, а политическая принадлежность ушла на второй план. Так политологи комментируют URA.RU назначение главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталия Хоценко врио губернатора Омской области 29 марта. На должности он сменил Александра Буркова. Выбор был обусловлен опытом Хоценко в сфере промышленного развития, сибирским бэкграундом, а также работой во фронтовом регионе. В ходе рабочей встречи по видеосвязи Путин отметил успехи в работе новоиспеченного врио губернатора на предыдущем посту. Глава государства подчеркнул, что в должности председателя правительства ДНР Хоценко работал хорошо и не боялся проблем. Кроме того, президент напомнил о «северном прошлом» чиновника — пять лет он работал в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Президент предложил новому руководителю региона сделать акцент на людей, которые хорошо знают проблемы области, зарекомендовали себя хорошо. «Я вас прошу все проанализировать еще раз, обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти в обновленную команду», — дал совет российский лидер. В ответ на это Виталий Хоценко сообщил, что у него есть видение развития региона. «Конечно, это предложение для меня очень почетное. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать ваше высокое доверие и жителей. Работы много, но мы ее не боимся», — заверил он. С марта 2010 года Хоценко курировал промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки в правительстве ЯНАО. Позже он был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а в 2019-м году занял пост директора Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. В 2022 Хоценко стал одним из российских чиновников, назначенных на высокий пост в Донбассе — последние 10 месяцев он возглавлял правительство ДНР. Путин изменил подход к подбору руководителей регионов, комментируют итоги встречи URA.RU эксперты. Главными качествами стали патриотизм и профессионализм, в то время как политическая подоплека отошла на второй план. Для Виталия Хоценко ключевую роль в назначении сыграл успешный опыт работы в проектах по промышленному развитию, убежден политолог Константин Калачев. «Ошибочно полагать, что для назначения достаточно одного патриотизма. Нужен патриотизм плюс профессионализм. Если мы посмотрим биографию Хоценко, то увидим, что он всегда решал ряд конкретных вопросов, связанных с драйверами развития, с промышленным развитием», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что «политическому назначенцу» в отсутствие необходимых компетенций не доверили бы «такой серьезный регион». Калачев призвал не недооценивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Омской области. Первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — за правду», Дмитрий Гусев также выразил уверенность, что новому губернатору поможет опыт работы в структуре Минпромторга РФ. «Хоценко понимает, как устроена государственная машина и сам находился в экстремальных условиях на государственной службе. Он знает, как функционирует промышленность в целом. Омская область известна не только нефтепереработкой, там еще и танки производят, в том числе. Он должен воспользоваться своим опытом», — пояснил депутат. Важную роль в назначении Хоценко сыграл и его «сибирский бэкграунд», уверен директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. Также немаловажен оказалось и «ветеранство» кандидата. «Здесь сошлись две линии: первая — его ветеранство, не в узком смысле, а в широком, он работал во фронтовом регионе, линия фронта проходит прямо по территории ДНР. Второе — он ветеран с сибирским бэкграундом. Понятно, что Ямал входит в состав УрФО, но географически это Сибирь. И культурно это Сибирь. Омская область — это тоже сибирский регион. Здесь совпадают паззлы», — заключил Иванов.