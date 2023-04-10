В России открылись новые возможности для уехавшей молодежи

Для желающих вернуться созданы особые условия

10 апреля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Власти РФ разработают особый порядок приема студентов из зарубежных вузов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ дают уехавшей молодежи возможность вернуться и реализовать себя внутри страны. На оперативном совещании с вице-премьерами 10 апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы упрощенного приема студентов и аспирантов, обучавшихся в недружественных странах, в российские вузы. Эксперты объяснили URA.RU, что речь идет о талантливых молодых людях, которые могут внести свой вклад в развитие России, и это решение — инвестиции в будущее. На совещании Мишустин акцентировал внимание на теме перевода студентов и аспирантов из зарубежных вузов в российские. «Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России. Многие отчислены. В 2022 году мы дали возможность таким студентам и аспирантам продолжить образование в одном из отечественных вузов — на их выбор и бесплатно. Воспользовались около 2,5 тысячи человек. Мы продлеваем программу на этот год», — заявил премьер. В 2022 году 2,5 тысячи студентов и аспирантов перевелись из заграничных вузов в российские, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, в упрощенном порядке в российские вузы смогут поступить студенты из новых регионов РФ, если они получали образование в недружественном государстве. «Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране. Для них действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса „мегасайенс“. Для молодых ученых доступны жилищные сертификаты и много других мер поддержки», — сообщил глава правительства. Вступительные испытания для студентов из иностранных вузов в этом году пройдут в особом порядке, который определит вуз, разъяснили в пресс-службе правительства РФ. «Курс, на который может быть зачислен студент, будет выбран индивидуально с учетом его достижений. Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. Стоимость обучения будет полностью компенсироваться вузом», — добавили в пресс-службе. Особый порядок приема студентов разработают за 10 дней, пообещали в правительстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порядок приема студентов учебные заведения разработают в течение 10 дней, пообещали в кабинете министров РФ. Особый порядок приема пропишут и для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Без вступительных испытаний смогут поступить победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады школьников, члены сборных команд Украины-участники международных олимпиад. Если власти не предоставят возможность нашим студентам из зарубежных вузов продолжить образование в России, то у молодых людей не останется альтернативы, и они могут разорвать отношения с РФ, а это серьезный ущерб будущей национальной квалификации, объясняет генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «За границу уезжали не худшие, мотивированные студенты, которые смогли найти себя в европейских или американских вузах. Помощь правительства в возвращении российских студентов — это инвестиции. Расчет прагматичный: надо сделать так, чтобы не потерять головы, не допустить, чтобы эти мозги достались кому-то другому», — пояснил эксперт. Власти пытаются вернуть в страну молодые кадры, которые обогатят наш человеческий потенциал, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство предоставляет возможность, но не обязывает студентов зарубежных вузов, продолжить обучение в России, уточняет первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Речь идет о том, чтобы вернуть в страну тех, кто обогатит наш человеческий потенциал. Далеко не все студенты зарубежных вузов чувствуют себя нормально. Отношение к людям из РФ в разных странах разное. Часть молодых людей испытывает психологическое давление и дискомфорт», — отмечает депутат. Статья по теме В РФ нашли резерв в борьбе за техническую независимость от Запада Существует опасность, что российская молодежь, которая останется на Западе, может стать в той или иной степени идеологическим противовесом, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Сегодня русские за границей „переобуваются“ в либерал-демократов или подвергаются гонениям, становятся изгоями, если поддерживают традиционные российские ценности», — резюмирует политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ дают уехавшей молодежи возможность вернуться и реализовать себя внутри страны. На оперативном совещании с вице-премьерами 10 апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы упрощенного приема студентов и аспирантов, обучавшихся в недружественных странах, в российские вузы. Эксперты объяснили URA.RU, что речь идет о талантливых молодых людях, которые могут внести свой вклад в развитие России, и это решение — инвестиции в будущее. На совещании Мишустин акцентировал внимание на теме перевода студентов и аспирантов из зарубежных вузов в российские. «Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России. Многие отчислены. В 2022 году мы дали возможность таким студентам и аспирантам продолжить образование в одном из отечественных вузов — на их выбор и бесплатно. Воспользовались около 2,5 тысячи человек. Мы продлеваем программу на этот год», — заявил премьер. По словам Мишустина, в упрощенном порядке в российские вузы смогут поступить студенты из новых регионов РФ, если они получали образование в недружественном государстве. «Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране. Для них действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса „мегасайенс“. Для молодых ученых доступны жилищные сертификаты и много других мер поддержки», — сообщил глава правительства. Вступительные испытания для студентов из иностранных вузов в этом году пройдут в особом порядке, который определит вуз, разъяснили в пресс-службе правительства РФ. «Курс, на который может быть зачислен студент, будет выбран индивидуально с учетом его достижений. Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. Стоимость обучения будет полностью компенсироваться вузом», — добавили в пресс-службе. Порядок приема студентов учебные заведения разработают в течение 10 дней, пообещали в кабинете министров РФ. Особый порядок приема пропишут и для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Без вступительных испытаний смогут поступить победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, республиканской олимпиады школьников, члены сборных команд Украины-участники международных олимпиад. Если власти не предоставят возможность нашим студентам из зарубежных вузов продолжить образование в России, то у молодых людей не останется альтернативы, и они могут разорвать отношения с РФ, а это серьезный ущерб будущей национальной квалификации, объясняет генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «За границу уезжали не худшие, мотивированные студенты, которые смогли найти себя в европейских или американских вузах. Государство предоставляет возможность, но не обязывает студентов зарубежных вузов, продолжить обучение в России, уточняет первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Речь идет о том, чтобы вернуть в страну тех, кто обогатит наш человеческий потенциал. Далеко не все студенты зарубежных вузов чувствуют себя нормально. Отношение к людям из РФ в разных странах разное. Часть молодых людей испытывает психологическое давление и дискомфорт», — отмечает депутат. Существует опасность, что российская молодежь, которая останется на Западе, может стать в той или иной степени идеологическим противовесом, считает политолог Дмитрий Нечаев. «Сегодня русские за границей „переобуваются“ в либерал-демократов или подвергаются гонениям, становятся изгоями, если поддерживают традиционные российские ценности», — резюмирует политолог.