Автоэксперты раскрыли, как выбрать машину для ХМАО

Самыми подходящими автомобилями для северных регионов являются японские бренды, а также ряд отечественных марок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самыми подходящими автомобилями для таких северных регионов как ХМАО являются представители японских брендов, а также ряд отечественных марок. При этом менее приспособленными к низким температурам относят машины европейских производителей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского автобизнеса.

Надежные и неприхотливые

В северных условиях предпочтения отдаются внедорожникам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«В первую очередь для нашего региона подходят японские автомобили: Toyota, например, Land Cruiser Prado. Или же Lexus, тот же 460-й или 470-й, если мы говорим о высоконадежных автомобилях, которые довезут тебя и в -40 до положенного места. Они менее прихотливые и проще поддаются обслуживанию. Можно также добавить Nissan, будь то Navara или Patrol, а также Mitsubishi Pajero. Но нужно помнить, что тот же Nissan не сможет отжить больше Toyota», — комментирует журналисту агентства владелец автотехцентра MaxService Максим Соловьев.

По мнению исполнительного директора дилерского центра «Форвард-авто» в Нижневартовске Олега Объещикова, также можно обратить внимание на более бюджетные автомобили. «Среди них Lada, Omoda и ГАЗ. Они довольно надежны, имеют достаточный дорожный просвет», — комментирует эксперт.

Если говорить о наиболее подходящем типе кузова, то в северных условиях предпочтения отдаются внедорожникам и кроссоверам из-за высокой проходимости. Однако, по словам экспертов, для городских передвижений этот параметр играет все меньшую роль.

«Так как, у нас Север стал более мягким, то уже разница в этом меньше. Если раньше в приоритете были внедорожники, то сейчас можно и на Kia Picanto доехать до Краснодарского края. Для этого созданы комфортные условия», — комментирует Соловьев.

Аутсайдеры Севера

Менее приспособленными для северных условий считаются автомобили европейских брендов — они более прихотливы к окружающей среде и хуже выдерживают температурные нагрузки. Соответственно, и обслуживание таких машин выходит дороже. «Это, например, все те же BMW, Citroen, Skoda, Peugeot и подобные марки. Просто, даже если присмотреться кто у нас ездит на BMW, то это либо какие-то высокопоставленные начальники с личным водителем. Или вообще люди, которые из другого региона приехали. Это теплолюбивые машины, на которых снежный брустер ты с трудом сможешь преодолеть», — считает Соловьев.

Европейские автомобили более прихотливы к низким температурам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди прочего эксперты категорически не советуют покупать для ХМАО электрокары. В городах региона практически нет необходимой инфраструктуры, а сезон их использования сильно ограничен. «Автомобили, которые точно не приспособлены, — Tesla. Если говорить о характеристиках, то не подходят машины с низким клиренсом и объемом двигателя меньше 1,4 литра. Такие автомобили плохо прогреваются», — добавляет Объещиков.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько дней жители ХМАО продают автомобили. Типичный срок продажи подержанной машины в регионе составляет 17 дней. Высоким спросом пользуются автомобили «АвтоВАЗа»: Lada Priora, Lada 2114, Lada Granta и Lada Vesta.