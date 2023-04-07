07 апреля 2023

Эксперт посчитал, сколько дней жители ХМАО продают автомобили

Аналитик «Дром» Лагурев: жители ХМАО продают автомобили в среднем за 17 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Быстрее всего жители ХМАО продают автомобили Lada 2112, дольше — Toyota Camry (фото из архива) Фото:

В среднем у жителей ХМАО уходит 17 дней на то, чтобы продать подержанный автомобиль. Об этом URA.RU рассказал аналитик автомобильного сайта «Дром» Сергей Лагурев.

«Типичный срок продажи подержанной машины в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 17 дней. Высоким спросом пользуются автомобили „АвтоВАЗа“: Lada Priora, Lada 2114, Lada Granta и Lada Vesta. Разбавляет отечественный топ-5 Hyundai Solaris: он на четвертом месте», — сообщил аналитик.

Быстрее всего жители Югры продают машины Lada 2112, за шесть дней. Эксперт отмечает, что автомобиль является бестселлером в регионе. С рук дольше всего продается Toyota Camry — в среднем 37,5 дней. Это касается машин более поздней даты производства. «Хотя Toyota Camry популярна у жителей региона, высокая цена на модели 2017 года и моложе — от 2,3 до 3,4 миллиона рублей — увеличивает срок продажи», — рассказал Лагурев.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос спрос на новую автомобильную марку Omoda. Производством автомобилей под этим брендом занимается китайская компания Chery.

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В среднем у жителей ХМАО уходит 17 дней на то, чтобы продать подержанный автомобиль. Об этом URA.RU рассказал аналитик автомобильного сайта «Дром» Сергей Лагурев. «Типичный срок продажи подержанной машины в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 17 дней. Высоким спросом пользуются автомобили „АвтоВАЗа“: Lada Priora, Lada 2114, Lada Granta и Lada Vesta. Разбавляет отечественный топ-5 Hyundai Solaris: он на четвертом месте», — сообщил аналитик. Быстрее всего жители Югры продают машины Lada 2112, за шесть дней. Эксперт отмечает, что автомобиль является бестселлером в регионе. С рук дольше всего продается Toyota Camry — в среднем 37,5 дней. Это касается машин более поздней даты производства. «Хотя Toyota Camry популярна у жителей региона, высокая цена на модели 2017 года и моложе — от 2,3 до 3,4 миллиона рублей — увеличивает срок продажи», — рассказал Лагурев. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО вырос спрос на новую автомобильную марку Omoda. Производством автомобилей под этим брендом занимается китайская компания Chery.
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© Служба новостей «URA.RU»
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