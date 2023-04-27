Путин дал Куйвашеву сложнейшее в его карьере задание

Поездка в сгоревшую Сосьву — лишь начало большой проверки для губернатора

27 апреля 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Спустя полгода после избрания на третий срок Евгений Куйвашев столкнулся с неожиданным испытанием — пожаром в Сосьве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Пожары в Свердловской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется лично отвечать перед президентом РФ Владимиром Путиным. Трагедия федерального масштаба — пожар в уединенной от мира Сосьве, лишивший жилья сотни человек — вынудила главу региона экстремально пересмотреть отношения и со своей командой, и с простыми уральцами. Свидетелем, возможно, судьбоносной для Куйвашева командировки в свердловскую глубинку стал корреспондент URA.RU. Прогремевший на всю страну пожар в Сосьве, северном поселке в 400 километрах от Екатеринбурга, вспыхнул днем 25 апреля. Буквально за пару часов пламя охватило десятки деревянных зданий и местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом. За день огонь уничтожил почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился президент Путин: он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву. В Сосьве мало что осталось не только от жилых домов — сгорели даже автомобили сельчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Личное внимание президента к провинциальному ЧП неслучайно. Для Москвы ежегодные пожары в регионах давно стали больной темой: богатая природой Россия чувствительно реагирует на подобные происшествия, и последние десять лет (с масштабных возгораний начала 2010-х в Подмосковье и Сибири) губернаторам регулярно напоминают о персональной ответственности. В предыдущие годы леса в Свердловской области горели с завидной частотой, но так много горя стихия не приносила уже давно. Куйвашев не понаслышке знает, какими коварными бывают природные бедствия. Зимой 2014-го, на третий год его губернаторства, тяжелое ЧП случилось в Сухом Логу — в аномальный 40-градусный мороз прорвало магистраль, и многотысячный город остался тепла и воды. Собрав на второй день команду, Куйвашев выехал на место и оттуда лично руководил ликвидацией последствий. Сегодня участники тех событий соглашаются: оценивая масштабы, Сосьву едва ли можно назвать «вторым Сухим Логом» Куйвашева — скорее, Сухой Лог был тестом перед Сосьвой. В этот раз задача губернатора оказалась намного серьезнее. Помимо тысяч взбешенных, напуганных и растерянных жителей, у него был и дедлайн от Путина. Новость по теме Путин позвонил Куйвашеву из-за пожара в Сосьве Уже в ближайший вторник, 2 мая, президент ждет Куйвашева на заседании правительства РФ — с подробным докладом о первой проделанной в Сосьве работе (считается, что в случае успеха именно свердловский лидер станет ориентиром для остальных губернаторов, которые летом окажутся лицом к лицу со стихией). Задание начальника заставило Куйвашева срочно перестраивать работу областного правительства: ответственными по Сосьве он назначил сразу семерых своих ближайших подчиненных, которых отправил лично дежурить на месте трагедии. Прибыв в поселок на рассвете, Куйвашев и министр Куренков осмотрели Сосьву с вертолета. Увиденное — черные, усыпанные пеплом пустыри на месте некогда цветущих садов; опаленные печные трубы, единственные уцелевшие в огне, посреди сожженных дотла изб; ставшие грудой плавленого металла «девятки» и «пятерки», припаркованные в уже исчезнувших гаражах — вживую это, казалось, поражало еще сильнее. Впоследствии глава МЧС признается: 25 апреля сосьвинцы «пережили настоящий ужас». Оттого росла цена ответственности за трагедию. Собрав подчиненных за закрытыми дверьми местной администрации, Куйвашев и Куренков дали понять, что разговор будет тяжелым. Впрочем, оба — председатели координационного совещания — меньше говорили и больше слушали. Губернатору докладывали предложения министров, что можно сделать для погорельцев (звучали идеи о многочисленных выплатах). Глава МЧС заслушивал отчет свердловских коллег, почему с огнем не удалось справиться быстрее (в соседнем округе бушевал другой природный пожар). Евгению Куйвашеву пришлось впервые за долгое время выступать перед скептически настроенной публикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Не называя виновных поименно, Куйвашев обозначил местным чиновникам свою позицию — разбираться с последствиями страшного пожара будут именно они. Губернатор поставил жесткое условие: до октября для погорельцев должны быть построены новые дома, равноценные утерянным. Позднее участники совещания в разговоре с URA.RU согласились, что настрой главы региона должны считать власти не только Сосьвы, но и других территорий. Горькая ирония: об опасности пожаров Куйвашев предупреждал мэров еще в конце февраля. Куда более эмоциональной обещала стать встреча губернатора с жителями Сосьвы. Самое вместительное помещение поселка — актовый зал местного дома культуры — отказывалось вмещать всех желающих услышать Куйвашева, и те выстраивались вдоль стен и толпились на входе в зал. Взяв слово, губернатор заверил жителей, что помощь будет оказана всем пострадавшим и будет она безвозмездной. Взорвавшийся вопросами и претензиями зал губернатор поспешил успокоить. «Ситуация действительно нестандартная, — признал он и обозначил полное включение властей в проблему, представив сосьвинцам своих подчиненных, ответственных за помощь. — Эти люди будут находиться здесь, круглосуточно. Я поставил задачу до понедельника [1 мая] разобраться в ситуации каждой семьи». Сгоревшая колония была для Сосьвы градообразующим предприятием. Где теперь работать ее сотрудникам, никто не может ответить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Затем Куйвашев, отвечая на льющиеся потоком вопросы, раскрыл, как именно правительство поддержит погорельцев. Например, к осени в Сосьве появится 60-квартирный дом, куда расселят пострадавших, а уничтоженные огнем дома будут бесплатно отстроены заново. За потерянный урожай селяне получат по 10 тысяч рублей, за утраченные вещи — по 150 тысяч, за каждый квадратный метр сгоревшего жилья — по 37 тысяч. Распаленная на старте публика с каждым ответом становилась все спокойнее. Но главные претензии еще впереди, это осознавали и сами жители. Многие из них уже имеют опыт бюрократического общения с властью, и понимают: с документами и выплатами наверняка возникнут проблемы. Губернатор, которому отныне придется часто проявлять навыки терпеливого эмпата-переговорщика, поспешил заверить, что он в Сосьве не последний день. «Я приеду еще не раз. Я вам надоем еще», — разрядил обстановку Куйвашев, назначив свой следующий визит на середину мая. С такой же регулярностью губернатор теперь предстоит общаться и с президентом. Как выяснилось позднее, сразу после беседы с жителями Куйвашев и Куренков связались с Путиным прямо из Сосьвы и доложили об обстановке. Предстоящий 2 мая разговор с начальником станет для главы региона третьим за неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется лично отвечать перед президентом РФ Владимиром Путиным. Трагедия федерального масштаба — пожар в уединенной от мира Сосьве, лишивший жилья сотни человек — вынудила главу региона экстремально пересмотреть отношения и со своей командой, и с простыми уральцами. Свидетелем, возможно, судьбоносной для Куйвашева командировки в свердловскую глубинку стал корреспондент URA.RU. Прогремевший на всю страну пожар в Сосьве, северном поселке в 400 километрах от Екатеринбурга, вспыхнул днем 25 апреля. Буквально за пару часов пламя охватило десятки деревянных зданий и местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом. За день огонь уничтожил почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился президент Путин: он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву. Личное внимание президента к провинциальному ЧП неслучайно. Для Москвы ежегодные пожары в регионах давно стали больной темой: богатая природой Россия чувствительно реагирует на подобные происшествия, и последние десять лет (с масштабных возгораний начала 2010-х в Подмосковье и Сибири) губернаторам регулярно напоминают о персональной ответственности. В предыдущие годы леса в Свердловской области горели с завидной частотой, но так много горя стихия не приносила уже давно. Куйвашев не понаслышке знает, какими коварными бывают природные бедствия. Зимой 2014-го, на третий год его губернаторства, тяжелое ЧП случилось в Сухом Логу — в аномальный 40-градусный мороз прорвало магистраль, и многотысячный город остался тепла и воды. Собрав на второй день команду, Куйвашев выехал на место и оттуда лично руководил ликвидацией последствий. Сегодня участники тех событий соглашаются: оценивая масштабы, Сосьву едва ли можно назвать «вторым Сухим Логом» Куйвашева — скорее, Сухой Лог был тестом перед Сосьвой. Уже в ближайший вторник, 2 мая, президент ждет Куйвашева на заседании правительства РФ — с подробным докладом о первой проделанной в Сосьве работе (считается, что в случае успеха именно свердловский лидер станет ориентиром для остальных губернаторов, которые летом окажутся лицом к лицу со стихией). Задание начальника заставило Куйвашева срочно перестраивать работу областного правительства: ответственными по Сосьве он назначил сразу семерых своих ближайших подчиненных, которых отправил лично дежурить на месте трагедии. Прибыв в поселок на рассвете, Куйвашев и министр Куренков осмотрели Сосьву с вертолета. Увиденное — черные, усыпанные пеплом пустыри на месте некогда цветущих садов; опаленные печные трубы, единственные уцелевшие в огне, посреди сожженных дотла изб; ставшие грудой плавленого металла «девятки» и «пятерки», припаркованные в уже исчезнувших гаражах — вживую это, казалось, поражало еще сильнее. Впоследствии глава МЧС признается: 25 апреля сосьвинцы «пережили настоящий ужас». Оттого росла цена ответственности за трагедию. Собрав подчиненных за закрытыми дверьми местной администрации, Куйвашев и Куренков дали понять, что разговор будет тяжелым. Впрочем, оба — председатели координационного совещания — меньше говорили и больше слушали. Губернатору докладывали предложения министров, что можно сделать для погорельцев (звучали идеи о многочисленных выплатах). Глава МЧС заслушивал отчет свердловских коллег, почему с огнем не удалось справиться быстрее (в соседнем округе бушевал другой природный пожар). Не называя виновных поименно, Куйвашев обозначил местным чиновникам свою позицию — разбираться с последствиями страшного пожара будут именно они. Губернатор поставил жесткое условие: до октября для погорельцев должны быть построены новые дома, равноценные утерянным. Позднее участники совещания в разговоре с URA.RU согласились, что настрой главы региона должны считать власти не только Сосьвы, но и других территорий. Горькая ирония: об опасности пожаров Куйвашев предупреждал мэров еще в конце февраля. Куда более эмоциональной обещала стать встреча губернатора с жителями Сосьвы. Самое вместительное помещение поселка — актовый зал местного дома культуры — отказывалось вмещать всех желающих услышать Куйвашева, и те выстраивались вдоль стен и толпились на входе в зал. Взяв слово, губернатор заверил жителей, что помощь будет оказана всем пострадавшим и будет она безвозмездной. Взорвавшийся вопросами и претензиями зал губернатор поспешил успокоить. «Ситуация действительно нестандартная, — признал он и обозначил полное включение властей в проблему, представив сосьвинцам своих подчиненных, ответственных за помощь. — Эти люди будут находиться здесь, круглосуточно. Я поставил задачу до понедельника [1 мая] разобраться в ситуации каждой семьи». Затем Куйвашев, отвечая на льющиеся потоком вопросы, раскрыл, как именно правительство поддержит погорельцев. Например, к осени в Сосьве появится 60-квартирный дом, куда расселят пострадавших, а уничтоженные огнем дома будут бесплатно отстроены заново. За потерянный урожай селяне получат по 10 тысяч рублей, за утраченные вещи — по 150 тысяч, за каждый квадратный метр сгоревшего жилья — по 37 тысяч. Распаленная на старте публика с каждым ответом становилась все спокойнее. Но главные претензии еще впереди, это осознавали и сами жители. Многие из них уже имеют опыт бюрократического общения с властью, и понимают: с документами и выплатами наверняка возникнут проблемы. Губернатор, которому отныне придется часто проявлять навыки терпеливого эмпата-переговорщика, поспешил заверить, что он в Сосьве не последний день. «Я приеду еще не раз. Я вам надоем еще», — разрядил обстановку Куйвашев, назначив свой следующий визит на середину мая. С такой же регулярностью губернатор теперь предстоит общаться и с президентом. Как выяснилось позднее, сразу после беседы с жителями Куйвашев и Куренков связались с Путиным прямо из Сосьвы и доложили об обстановке. Предстоящий 2 мая разговор с начальником станет для главы региона третьим за неделю.