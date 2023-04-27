Путин дал Куйвашеву сложнейшее в его карьере задание

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется лично отвечать перед президентом РФ Владимиром Путиным. Трагедия федерального масштаба — пожар в уединенной от мира Сосьве, лишивший жилья сотни человек — вынудила главу региона экстремально пересмотреть отношения и со своей командой, и с простыми уральцами. Свидетелем, возможно, судьбоносной для Куйвашева командировки в свердловскую глубинку стал корреспондент URA.RU.
Прогремевший на всю страну пожар в Сосьве, северном поселке в 400 километрах от Екатеринбурга, вспыхнул днем 25 апреля. Буквально за пару часов пламя охватило десятки деревянных зданий и местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом. За день огонь уничтожил почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился президент Путин: он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву.
В Сосьве мало что осталось не только от жилых домов — сгорели даже автомобили сельчан
Личное внимание президента к провинциальному ЧП неслучайно. Для Москвы ежегодные пожары в регионах давно стали больной темой: богатая природой Россия чувствительно реагирует на подобные происшествия, и последние десять лет (с масштабных возгораний начала 2010-х в Подмосковье и Сибири) губернаторам регулярно напоминают о персональной ответственности. В предыдущие годы леса в Свердловской области горели с завидной частотой, но так много горя стихия не приносила уже давно.
Куйвашев не понаслышке знает, какими коварными бывают природные бедствия. Зимой 2014-го, на третий год его губернаторства, тяжелое ЧП случилось в Сухом Логу — в аномальный 40-градусный мороз прорвало магистраль, и многотысячный город остался тепла и воды. Собрав на второй день команду, Куйвашев выехал на место и оттуда лично руководил ликвидацией последствий. Сегодня участники тех событий соглашаются: оценивая масштабы, Сосьву едва ли можно назвать «вторым Сухим Логом» Куйвашева — скорее, Сухой Лог был тестом перед Сосьвой.
В этот раз задача губернатора оказалась намного серьезнее. Помимо тысяч взбешенных, напуганных и растерянных жителей, у него был и дедлайн от Путина.
Уже в ближайший вторник, 2 мая, президент ждет Куйвашева на заседании правительства РФ — с подробным докладом о первой проделанной в Сосьве работе (считается, что в случае успеха именно свердловский лидер станет ориентиром для остальных губернаторов, которые летом окажутся лицом к лицу со стихией). Задание начальника заставило Куйвашева срочно перестраивать работу областного правительства: ответственными по Сосьве он назначил сразу семерых своих ближайших подчиненных, которых отправил лично дежурить на месте трагедии.
Прибыв в поселок на рассвете, Куйвашев и министр Куренков осмотрели Сосьву с вертолета. Увиденное — черные, усыпанные пеплом пустыри на месте некогда цветущих садов; опаленные печные трубы, единственные уцелевшие в огне, посреди сожженных дотла изб; ставшие грудой плавленого металла «девятки» и «пятерки», припаркованные в уже исчезнувших гаражах — вживую это, казалось, поражало еще сильнее. Впоследствии глава МЧС признается: 25 апреля сосьвинцы «пережили настоящий ужас».
Оттого росла цена ответственности за трагедию. Собрав подчиненных за закрытыми дверьми местной администрации, Куйвашев и Куренков дали понять, что разговор будет тяжелым. Впрочем, оба — председатели координационного совещания — меньше говорили и больше слушали. Губернатору докладывали предложения министров, что можно сделать для погорельцев (звучали идеи о многочисленных выплатах). Глава МЧС заслушивал отчет свердловских коллег, почему с огнем не удалось справиться быстрее (в соседнем округе бушевал другой природный пожар).
Евгению Куйвашеву пришлось впервые за долгое время выступать перед скептически настроенной публикой
Не называя виновных поименно, Куйвашев обозначил местным чиновникам свою позицию — разбираться с последствиями страшного пожара будут именно они. Губернатор поставил жесткое условие: до октября для погорельцев должны быть построены новые дома, равноценные утерянным. Позднее участники совещания в разговоре с URA.RU согласились, что настрой главы региона должны считать власти не только Сосьвы, но и других территорий. Горькая ирония: об опасности пожаров Куйвашев предупреждал мэров еще в конце февраля.
Куда более эмоциональной обещала стать встреча губернатора с жителями Сосьвы. Самое вместительное помещение поселка — актовый зал местного дома культуры — отказывалось вмещать всех желающих услышать Куйвашева, и те выстраивались вдоль стен и толпились на входе в зал. Взяв слово, губернатор заверил жителей, что помощь будет оказана всем пострадавшим и будет она безвозмездной. Взорвавшийся вопросами и претензиями зал губернатор поспешил успокоить. «Ситуация действительно нестандартная, — признал он и обозначил полное включение властей в проблему, представив сосьвинцам своих подчиненных, ответственных за помощь. — Эти люди будут находиться здесь, круглосуточно. Я поставил задачу до понедельника [1 мая] разобраться в ситуации каждой семьи».
Сгоревшая колония была для Сосьвы градообразующим предприятием. Где теперь работать ее сотрудникам, никто не может ответить
Затем Куйвашев, отвечая на льющиеся потоком вопросы, раскрыл, как именно правительство поддержит погорельцев. Например, к осени в Сосьве появится 60-квартирный дом, куда расселят пострадавших, а уничтоженные огнем дома будут бесплатно отстроены заново. За потерянный урожай селяне получат по 10 тысяч рублей, за утраченные вещи — по 150 тысяч, за каждый квадратный метр сгоревшего жилья — по 37 тысяч. Распаленная на старте публика с каждым ответом становилась все спокойнее.
Но главные претензии еще впереди, это осознавали и сами жители. Многие из них уже имеют опыт бюрократического общения с властью, и понимают: с документами и выплатами наверняка возникнут проблемы. Губернатор, которому отныне придется часто проявлять навыки терпеливого эмпата-переговорщика, поспешил заверить, что он в Сосьве не последний день. «Я приеду еще не раз. Я вам надоем еще», — разрядил обстановку Куйвашев, назначив свой следующий визит на середину мая.
С такой же регулярностью губернатор теперь предстоит общаться и с президентом. Как выяснилось позднее, сразу после беседы с жителями Куйвашев и Куренков связались с Путиным прямо из Сосьвы и доложили об обстановке. Предстоящий 2 мая разговор с начальником станет для главы региона третьим за неделю.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев столкнулся со сложнейшим в своей карьере вызовом, за исход которого придется лично отвечать перед президентом РФ Владимиром Путиным. Трагедия федерального масштаба — пожар в уединенной от мира Сосьве, лишивший жилья сотни человек — вынудила главу региона экстремально пересмотреть отношения и со своей командой, и с простыми уральцами. Свидетелем, возможно, судьбоносной для Куйвашева командировки в свердловскую глубинку стал корреспондент URA.RU. Прогремевший на всю страну пожар в Сосьве, северном поселке в 400 километрах от Екатеринбурга, вспыхнул днем 25 апреля. Буквально за пару часов пламя охватило десятки деревянных зданий и местную колонию, в которой содержали больных ВИЧ и туберкулезом. За день огонь уничтожил почти сотню домов, больше 600 человек остались без крова, личных вещей и документов. Спустя сутки, 26 апреля, к ситуации подключился президент Путин: он позвонил Куйвашеву и потребовал отчет о произошедшем, дав на подготовку чуть меньше недели. Ранним утром следующего дня губернатор в компании главы МЧС России Александра Куренкова вылетел в Сосьву. Личное внимание президента к провинциальному ЧП неслучайно. Для Москвы ежегодные пожары в регионах давно стали больной темой: богатая природой Россия чувствительно реагирует на подобные происшествия, и последние десять лет (с масштабных возгораний начала 2010-х в Подмосковье и Сибири) губернаторам регулярно напоминают о персональной ответственности. В предыдущие годы леса в Свердловской области горели с завидной частотой, но так много горя стихия не приносила уже давно. Куйвашев не понаслышке знает, какими коварными бывают природные бедствия. Зимой 2014-го, на третий год его губернаторства, тяжелое ЧП случилось в Сухом Логу — в аномальный 40-градусный мороз прорвало магистраль, и многотысячный город остался тепла и воды. Собрав на второй день команду, Куйвашев выехал на место и оттуда лично руководил ликвидацией последствий. Сегодня участники тех событий соглашаются: оценивая масштабы, Сосьву едва ли можно назвать «вторым Сухим Логом» Куйвашева — скорее, Сухой Лог был тестом перед Сосьвой. Уже в ближайший вторник, 2 мая, президент ждет Куйвашева на заседании правительства РФ — с подробным докладом о первой проделанной в Сосьве работе (считается, что в случае успеха именно свердловский лидер станет ориентиром для остальных губернаторов, которые летом окажутся лицом к лицу со стихией). Задание начальника заставило Куйвашева срочно перестраивать работу областного правительства: ответственными по Сосьве он назначил сразу семерых своих ближайших подчиненных, которых отправил лично дежурить на месте трагедии. Прибыв в поселок на рассвете, Куйвашев и министр Куренков осмотрели Сосьву с вертолета. Увиденное — черные, усыпанные пеплом пустыри на месте некогда цветущих садов; опаленные печные трубы, единственные уцелевшие в огне, посреди сожженных дотла изб; ставшие грудой плавленого металла «девятки» и «пятерки», припаркованные в уже исчезнувших гаражах — вживую это, казалось, поражало еще сильнее. Впоследствии глава МЧС признается: 25 апреля сосьвинцы «пережили настоящий ужас». Оттого росла цена ответственности за трагедию. Собрав подчиненных за закрытыми дверьми местной администрации, Куйвашев и Куренков дали понять, что разговор будет тяжелым. Впрочем, оба — председатели координационного совещания — меньше говорили и больше слушали. Губернатору докладывали предложения министров, что можно сделать для погорельцев (звучали идеи о многочисленных выплатах). Глава МЧС заслушивал отчет свердловских коллег, почему с огнем не удалось справиться быстрее (в соседнем округе бушевал другой природный пожар). Не называя виновных поименно, Куйвашев обозначил местным чиновникам свою позицию — разбираться с последствиями страшного пожара будут именно они. Губернатор поставил жесткое условие: до октября для погорельцев должны быть построены новые дома, равноценные утерянным. Позднее участники совещания в разговоре с URA.RU согласились, что настрой главы региона должны считать власти не только Сосьвы, но и других территорий. Горькая ирония: об опасности пожаров Куйвашев предупреждал мэров еще в конце февраля. Куда более эмоциональной обещала стать встреча губернатора с жителями Сосьвы. Самое вместительное помещение поселка — актовый зал местного дома культуры — отказывалось вмещать всех желающих услышать Куйвашева, и те выстраивались вдоль стен и толпились на входе в зал. Взяв слово, губернатор заверил жителей, что помощь будет оказана всем пострадавшим и будет она безвозмездной. Взорвавшийся вопросами и претензиями зал губернатор поспешил успокоить. «Ситуация действительно нестандартная, — признал он и обозначил полное включение властей в проблему, представив сосьвинцам своих подчиненных, ответственных за помощь. — Эти люди будут находиться здесь, круглосуточно. Я поставил задачу до понедельника [1 мая] разобраться в ситуации каждой семьи». Затем Куйвашев, отвечая на льющиеся потоком вопросы, раскрыл, как именно правительство поддержит погорельцев. Например, к осени в Сосьве появится 60-квартирный дом, куда расселят пострадавших, а уничтоженные огнем дома будут бесплатно отстроены заново. За потерянный урожай селяне получат по 10 тысяч рублей, за утраченные вещи — по 150 тысяч, за каждый квадратный метр сгоревшего жилья — по 37 тысяч. Распаленная на старте публика с каждым ответом становилась все спокойнее. Но главные претензии еще впереди, это осознавали и сами жители. Многие из них уже имеют опыт бюрократического общения с властью, и понимают: с документами и выплатами наверняка возникнут проблемы. Губернатор, которому отныне придется часто проявлять навыки терпеливого эмпата-переговорщика, поспешил заверить, что он в Сосьве не последний день. «Я приеду еще не раз. Я вам надоем еще», — разрядил обстановку Куйвашев, назначив свой следующий визит на середину мая. С такой же регулярностью губернатор теперь предстоит общаться и с президентом. Как выяснилось позднее, сразу после беседы с жителями Куйвашев и Куренков связались с Путиным прямо из Сосьвы и доложили об обстановке. Предстоящий 2 мая разговор с начальником станет для главы региона третьим за неделю.