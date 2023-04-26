Путин позвонил Куйвашеву из-за пожара в Сосьве

26 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Президент регулярно получает доклады о ситуации с пожарами в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва. Также он получает регулярные доклады от МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент получает регулярные доклады от МЧС по пожарам в Свердловской области. Также он провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва. Также он получает регулярные доклады от МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент получает регулярные доклады от МЧС по пожарам в Свердловской области. Также он провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.