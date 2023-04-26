Путин позвонил Куйвашеву из-за пожара в Сосьве

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент регулярно получает доклады о ситуации с пожарами в Свердловской области Фото:
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Пожары в Свердловской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва. Также он получает регулярные доклады от МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент получает регулярные доклады от МЧС по пожарам в Свердловской области. Также он провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла.

Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва. Также он получает регулярные доклады от МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент получает регулярные доклады от МЧС по пожарам в Свердловской области. Также он провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста во время конференц-колла. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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