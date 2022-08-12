Курорты России сделают доступнее для жителей страны

Мишустин назвал правила их развития

12 августа 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Власти намерены сделать российские курорты доступными для большинства россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти сделают отечественные курорты более доступными для россиян. На совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства в РФ 12 августа в Горно-Алтайске премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать конкурентоспособные туристические продукты. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит удовлетворить повышенный спрос на отдых в уникальных природных зонах, который возник из-за закрытия западных курортов. После приземления в аэропорту Горно-Алтайска Мишустин отправился на презентацию проектов туристических комплексов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Бизнесмены представили планы по развитию курортов на Алтае, в Крыму, Тверской области, Ставропольском, Приморском и Камчатском краях. На примере Алтая видны сложности, с которыми сталкиваются туристы и бизнес, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На совещании по развитию отрасли премьер заметил, что туризм является системообразующей отраслью экономик Большого Алтая — Алтайского края и республики Алтай. «Несмотря на развитие, качественной инфраструктуры для отдыха пока не хватает. Это характерно и для других территорий. На примере Алтая видны все сложности, с которыми сталкиваются путешественники и отрасль. Требуется скоординированность действий министерств, ведомств, региональных властей и участников индустрии», — подчеркнул Мишустин. По итогам 2021 года туризм быстрее других отраслей восстановился после пандемии — внутренний турпоток на 90% вернулся к доковидному уровню, сообщил глава правительства РФ. «Туризм способствует росту региональной экономики, помогает создавать новые рабочие места, преображать города, поселки и сельские территории. Доступность путешествий — это возможность узнать свою страну, познакомиться с богатой историей, традициями. Хорошо зарекомендовала себя программа туристического кешбэка. Я объявляю старт осеннего этапа с 1 октября до 25 декабря. 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы. Рассчитываем, что ею воспользуются около 600 тысяч человек. Сумма возврата за путевки на Дальний Восток повысилась до 40 тысяч рублей», — сообщил премьер. Турпоток в России восстановился на 90% по сравнению с допандемийными показателями, рассказал Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин рассказал, что власти продумывают расширение действия «Пушкинской карты», которая бы сделала более доступными региональные музеи и культурные объекты. «При принятии дальнейших решений о развитии туристического направления власти принимают во внимание мнение людей. Для правительства важна уверенность в реализации проектов, которые предлагает бизнес. В свою очередь мы устанавливаем долгосрочные правила. Сегодня действует самый широкий набор мер поддержки. Но вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предприниматели и предложения отраслевых ведомств», — сказал участникам совещания Мишустин. Развитие туристической инфраструктуры позволит создать новые рабочие места и обеспечит доходами местных жителей, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Личное присутствие премьера на Алтае даст мощный импульс развитию региона, уверен вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «В этом году запущены чартерные программы на Байкал, Сахалин, Камчатку. Раньше россияне знали только Алтайский край, сейчас набирают популярность рекреационные зоны республики Алтай. Важно расширять перечень российских курортов. Для этого власти налаживают транспортную логистику, увеличивают номерной фонд. Внимание правительства РФ к региону оправдано. Туризм — катализатор развития других отраслей. Параллельно развиваются транспорт, досуг и общепит. Генерирование потоков туристов внутри региона подстегнет развитие инфраструктуры, даст местным жителям работу и доход», — сказал собеседник. Алтай — популярное направление отдыха у россиян в этом сезоне, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти пытаются сделать курорты Горного Алтая более комфортными, так как наблюдается высокий запрос у туристов на отдых в этом регионе, отмечает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «Направление очень популярно у россиян в этом сезоне. Самое главное — организовать транспортную доступность региона и размещение в комфортных условиях. Пусть это будут не пятизвездочные отели. Многих туристов вполне устраивают глэмпинги. Важно в этом развитии не потерять дух, изюминку Алтая, Дальнего Востока», — отметила эксперт. Статья по теме Власти ищут точки роста для экономики России Внимание властей поможет повысить уровень сервиса и поменять отношение россиян к курортам на Алтае, добавляет исполнительный директор компании «Новые Вершины» Кирилл Светличный. «Размещение на Алтае не так проблематично, потому что много объектов разного уровня — от дорогих комплексов до гостевых. Отмечается высокий спрос на премиальные места — от 4 звезд и выше. В Горлом Алтае круглогодичных комплексов такого уровня пока нет. Развивается „Манжерок“. Наш проект „Новые вершины“ мы реализуем к 2027 году. В низком ценовом диапазоне обеспеченность местами большая. Но у всех туристов есть запрос на качественное обслуживание. Требуется повышение уровня сервиса, тогда и туристы будут возвращаться» — пояснил Светличный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти сделают отечественные курорты более доступными для россиян. На совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства в РФ 12 августа в Горно-Алтайске премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать конкурентоспособные туристические продукты. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит удовлетворить повышенный спрос на отдых в уникальных природных зонах, который возник из-за закрытия западных курортов. После приземления в аэропорту Горно-Алтайска Мишустин отправился на презентацию проектов туристических комплексов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Бизнесмены представили планы по развитию курортов на Алтае, в Крыму, Тверской области, Ставропольском, Приморском и Камчатском краях. На совещании по развитию отрасли премьер заметил, что туризм является системообразующей отраслью экономик Большого Алтая — Алтайского края и республики Алтай. «Несмотря на развитие, качественной инфраструктуры для отдыха пока не хватает. Это характерно и для других территорий. На примере Алтая видны все сложности, с которыми сталкиваются путешественники и отрасль. Требуется скоординированность действий министерств, ведомств, региональных властей и участников индустрии», — подчеркнул Мишустин. По итогам 2021 года туризм быстрее других отраслей восстановился после пандемии — внутренний турпоток на 90% вернулся к доковидному уровню, сообщил глава правительства РФ. «Туризм способствует росту региональной экономики, помогает создавать новые рабочие места, преображать города, поселки и сельские территории. Доступность путешествий — это возможность узнать свою страну, познакомиться с богатой историей, традициями. Хорошо зарекомендовала себя программа туристического кешбэка. Я объявляю старт осеннего этапа с 1 октября до 25 декабря. 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы. Рассчитываем, что ею воспользуются около 600 тысяч человек. Сумма возврата за путевки на Дальний Восток повысилась до 40 тысяч рублей», — сообщил премьер. Мишустин рассказал, что власти продумывают расширение действия «Пушкинской карты», которая бы сделала более доступными региональные музеи и культурные объекты. «При принятии дальнейших решений о развитии туристического направления власти принимают во внимание мнение людей. Для правительства важна уверенность в реализации проектов, которые предлагает бизнес. В свою очередь мы устанавливаем долгосрочные правила. Сегодня действует самый широкий набор мер поддержки. Но вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предприниматели и предложения отраслевых ведомств», — сказал участникам совещания Мишустин. Личное присутствие премьера на Алтае даст мощный импульс развитию региона, уверен вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «В этом году запущены чартерные программы на Байкал, Сахалин, Камчатку. Раньше россияне знали только Алтайский край, сейчас набирают популярность рекреационные зоны республики Алтай. Важно расширять перечень российских курортов. Для этого власти налаживают транспортную логистику, увеличивают номерной фонд. Внимание правительства РФ к региону оправдано. Туризм — катализатор развития других отраслей. Параллельно развиваются транспорт, досуг и общепит. Генерирование потоков туристов внутри региона подстегнет развитие инфраструктуры, даст местным жителям работу и доход», — сказал собеседник. Российские власти пытаются сделать курорты Горного Алтая более комфортными, так как наблюдается высокий запрос у туристов на отдых в этом регионе, отмечает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «Направление очень популярно у россиян в этом сезоне. Самое главное — организовать транспортную доступность региона и размещение в комфортных условиях. Пусть это будут не пятизвездочные отели. Многих туристов вполне устраивают глэмпинги. Важно в этом развитии не потерять дух, изюминку Алтая, Дальнего Востока», — отметила эксперт. Внимание властей поможет повысить уровень сервиса и поменять отношение россиян к курортам на Алтае, добавляет исполнительный директор компании «Новые Вершины» Кирилл Светличный. «Размещение на Алтае не так проблематично, потому что много объектов разного уровня — от дорогих комплексов до гостевых. Отмечается высокий спрос на премиальные места — от 4 звезд и выше. В Горлом Алтае круглогодичных комплексов такого уровня пока нет. Развивается „Манжерок“. Наш проект „Новые вершины“ мы реализуем к 2027 году. В низком ценовом диапазоне обеспеченность местами большая. Но у всех туристов есть запрос на качественное обслуживание. Требуется повышение уровня сервиса, тогда и туристы будут возвращаться» — пояснил Светличный.