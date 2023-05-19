Идем на тусовку горнолыжников и говорим о сексе в Екатеринбурге

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Рассказываем, что интересного пройдет для детей и взрослых в «Ночь музеев»

19 мая 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 20 мая культурная жизнь будет бурлить до поздней ночи, причина этому — проведение ежегодной акции «Ночь музеев». Чем заняться семьям с детьми или любителям музеев, где проверить свое чувство восприятия и спуститься в бункер? Самые нестандартные выставки, показы и представления культурной ночи — в подборке URA.RU. Сколько стоит билет? Акция «Ночь музеев» начнется в дневное время — детская программа стартует с 11:00 и продлится до 18:00. Всем, кто младше 18 лет, вход в музеи в этот промежуток времени будет бесплатным. Основная вечерняя программа начнется с 19:00 и продлится до двух часов ночи. В этом году появилась дневная программа, чтобы дети тоже смогли стать участниками акции Фото: Анна Майорова © URA.RU По сравнению с прошлым годом, выставочных площадок стало больше — их в списке 140, посетить бесплатно можно 63 из них, 31 площадка будет доступна по «единому билету», который стоит 300 рублей и позволяет посетить пять музеев. Воспользоваться им может один или несколько посетителей. «Единый билет» уже продается в кассе Музея истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26), также его можно будет приобрести в день проведения «Ночи музеев» в Информационном центре проекта. По традиции он расположится на Плотинке у Водонапорной башни и будет работать с 11:00 и до окончания акции. Здесь же будут собирать пожелания в капсулу времени. Как уехать после акции? В «Ночь музеев» по традиции чуть дольше обычного будет ходить общественный транспорт. В 00.45 21 мая будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина, в час ночи городской транспорт отправится от остановок. Подробную информацию, как добраться до дома в культурную ночь, можно посмотреть здесь. Куда сводить детей? Ботанический сад УрО РАН (ул.8 Марта, 202а) У екатеринбуржцев появится уникальная возможность посетить Ботанический сад в выходной день — обычно он работает в будни до 18:00. В этом году площадка будет открыта с 14:00 до 21:00. Сюда могут прийти родители с детьми, чтобы отправиться на экскурсию по оранжереям с диковинными лианами, пальмами и кактусами-гигантами. Вход обойдется в 600 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) — 350 рублей. Также в саду пройдут мастер-классы и экскурсии по открытому грунту, где расскажут о самых популярных растениях Екатеринбурга. «Ночь музеев» — это уникальная возможность познакомиться с новыми площадками Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж) На обзорной экскурсии детей познакомят со съемочной техникой, костюмерной и персонажами из мультфильмов, созданных на Урале. Водить по площадке будут в 12:00, 14:00 и 16:00. Кроме этого, юным екатеринбуржцам раскроют секреты грима — для них проведут мастер-класс в 13:00 и 15:00. Количество мест ограничено, поэтому тем, кто отправится на киностудию, стоит предварительно зарегистрироваться . Входной билет обойдется в 300 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты) — 200 рублей, дети — бесплатно. Сказочная деревня «Парк Сказов» (пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1) В Арамиле ждут семьи с детьми, которым обещают насыщенную программу «Город засыпает — просыпается магия». Во время «Ночи музеев» посетители пройдут по болотистой дороге по владениям Водяного, найдут выход из пещерного лабиринта колдуньи, узнаю легенды покинутого Дворца зимних волшебников и секреты зельеварения от старушки из избушки. В конце вечера пройдет концерт, который завершится зажжением костра. Мероприятия стартуют в 19:00 и продлятся до 00:00. Стоимость билета — 900 рублей, детям до трех лет вход бесплатный. Институт электрофизики УрО РАН (ул. Амундсена, 106) Любителям всего таинственного предлагают отправиться по коридорам научного учреждения, заглянуть в лаборатории и побывать в экспериментальном бункере. Детей познакомят с мобильным рентгеновским аппаратом, покажут, как светятся минералы, и продемонстрируют мелодию электрических разрядов. В институте гостей будут ждать с 14:00 до 18:00 по предварительной регистрации . Вход бесплатный. Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации (пер. Утренний, 1А) Узнать о том, как устроена авиация, можно на базе учебного центра. Здесь детям и родителям расскажут об основах авиационных профессий, покажут тренажеры и познакомят с процессом подготовки персонала. Попасть в центр гражданской авиации можно бесплатно с 18:00 до 22:00, заполнив форму регистрации на сайте или по телефону: +7 (343) 252-63-30. Бесплатные экскурсии будут проходить каждый час. Где будет интересно взрослым? Самый маленький выставочный зал (ул. Горького, 4в) Возле Водонапорной башни на Плотинке в 20:45 презентуют самый маленький выставочный зал — площадью менее половины квадратного метра. В «Ночь музеев» здесь откроют однодневную выставку — она будет состоять из работ-миниатюр, на которых посетители увидят городские пейзажи, достопримечательности, копии картин и экспонатов из городских музеев. Работать площадка будет до двух часов ночи бесплатно. Музей об ЭТОМ (ул. Луначарского, 144) В откровенном музее города устроят экскурсию, где расскажут о самых пикантных и романтичных местах Екатеринбурга. Начиная с 19:00 экскурсии будут проходить каждые полчаса. Последний шанс попасть на лекцию — в 01:30. Также будет работать выставка о сексуальной революции в Екатеринбурге в 80-е и 90-е и станция, где можно бесплатно пройти экспресс-проверку на ВИЧ. Стоимость посещения — 250 рублей, льготные категории (инвалиды) — бесплатно. Фото: Анна Майорова © URA.RU Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Посетить необычный показ мод можно в городском музее — в 20:00 здесь начнется дефиле двойников выдающихся деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. После этого на крыше выступит группа «Рио батукада». В 18:00 стартует VIP-экскурсия на ретро-автомобиле: участники в сопровождении гида проедут по центру города и увидят те места, которые в обязательном порядке показывали правительственным делегациям, посещавшим Свердловск. В одном сеансе может принять участие от 1 до 3-х человек, стоимость поездки единая — 6000 рублей. Флюс горнолыжный (Первоуральский район, станция Флюс, гора Волчонок) На горнолыжном курорте горожане смогут окунуться в 1970-е года. Посетителям предлагают посетить спортивную вечеринку: спеть песни под гитару, послушать рассказы и стихи, посмотреть фильмы. Начало — в 19:00, финал праздника намечен на два часа ночи. Билет для взрослого — 200 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) — 100 рублей. О том, как добраться до «Флюса», можно посмотреть здесь . Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (ул. Малышева, 124Б) В одном из филиалов пройдет «Биг Хит Шоу», во время которого гости смогут посетить мастер-класс и побывать на кухне, где расскажут, как готовится бургер «Биг Хит». Шоу пройдет дважды — в 23:00 и 23:30, ведущим станет Александр Морозов. Кроме этого, во «Вкусно — и точка» на Малышева пройдут DJ-сеты от Нади Стрельниковой и Дмитрия Раевского, которые можно будет услышать до часу ночи. Галерея #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ (ул. Вайнера, 10, этаж 5) Проверить свои чувства восприятия можно в темной галерее. Здесь посетителям предложат вслепую разгадать тайну живущих в квартире людей, на запах определить травы на рынке, правильно на ощупь собрать рюкзак для похода и угадать по вкусу безалкогольный напиток в баре. Квест будет идти час, старт — с 19:00. Экскурсии будут начинаться каждый 20 минут и закончатся в два часа ночи. Стоимость билета — 700 рублей, льготные категории (пенсионеры, школьники) — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (800) 222-23-11. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 20 мая культурная жизнь будет бурлить до поздней ночи, причина этому — проведение ежегодной акции «Ночь музеев». Чем заняться семьям с детьми или любителям музеев, где проверить свое чувство восприятия и спуститься в бункер? Самые нестандартные выставки, показы и представления культурной ночи — в подборке URA.RU. Акция «Ночь музеев» начнется в дневное время — детская программа стартует с 11:00 и продлится до 18:00. Всем, кто младше 18 лет, вход в музеи в этот промежуток времени будет бесплатным. Основная вечерняя программа начнется с 19:00 и продлится до двух часов ночи. По сравнению с прошлым годом, выставочных площадок стало больше — их в списке 140, посетить бесплатно можно 63 из них, 31 площадка будет доступна по «единому билету», который стоит 300 рублей и позволяет посетить пять музеев. Воспользоваться им может один или несколько посетителей. «Единый билет» уже продается в кассе Музея истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26), также его можно будет приобрести в день проведения «Ночи музеев» в Информационном центре проекта. По традиции он расположится на Плотинке у Водонапорной башни и будет работать с 11:00 и до окончания акции. Здесь же будут собирать пожелания в капсулу времени. В «Ночь музеев» по традиции чуть дольше обычного будет ходить общественный транспорт. В 00.45 21 мая будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина, в час ночи городской транспорт отправится от остановок. Подробную информацию, как добраться до дома в культурную ночь, можно посмотреть здесь. Ботанический сад УрО РАН (ул.8 Марта, 202а) У екатеринбуржцев появится уникальная возможность посетить Ботанический сад в выходной день — обычно он работает в будни до 18:00. В этом году площадка будет открыта с 14:00 до 21:00. Сюда могут прийти родители с детьми, чтобы отправиться на экскурсию по оранжереям с диковинными лианами, пальмами и кактусами-гигантами. Вход обойдется в 600 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) — 350 рублей. Также в саду пройдут мастер-классы и экскурсии по открытому грунту, где расскажут о самых популярных растениях Екатеринбурга. Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж) На обзорной экскурсии детей познакомят со съемочной техникой, костюмерной и персонажами из мультфильмов, созданных на Урале. Водить по площадке будут в 12:00, 14:00 и 16:00. Кроме этого, юным екатеринбуржцам раскроют секреты грима — для них проведут мастер-класс в 13:00 и 15:00. Количество мест ограничено, поэтому тем, кто отправится на киностудию, стоит предварительно зарегистрироваться. Входной билет обойдется в 300 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты) — 200 рублей, дети — бесплатно. Сказочная деревня «Парк Сказов» (пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1) В Арамиле ждут семьи с детьми, которым обещают насыщенную программу «Город засыпает — просыпается магия». Во время «Ночи музеев» посетители пройдут по болотистой дороге по владениям Водяного, найдут выход из пещерного лабиринта колдуньи, узнаю легенды покинутого Дворца зимних волшебников и секреты зельеварения от старушки из избушки. В конце вечера пройдет концерт, который завершится зажжением костра. Мероприятия стартуют в 19:00 и продлятся до 00:00. Стоимость билета — 900 рублей, детям до трех лет вход бесплатный. Институт электрофизики УрО РАН (ул. Амундсена, 106) Любителям всего таинственного предлагают отправиться по коридорам научного учреждения, заглянуть в лаборатории и побывать в экспериментальном бункере. Детей познакомят с мобильным рентгеновским аппаратом, покажут, как светятся минералы, и продемонстрируют мелодию электрических разрядов. В институте гостей будут ждать с 14:00 до 18:00 по предварительной регистрации. Вход бесплатный. Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации (пер. Утренний, 1А) Узнать о том, как устроена авиация, можно на базе учебного центра. Здесь детям и родителям расскажут об основах авиационных профессий, покажут тренажеры и познакомят с процессом подготовки персонала. Попасть в центр гражданской авиации можно бесплатно с 18:00 до 22:00, заполнив форму регистрации на сайте или по телефону: +7 (343) 252-63-30. Бесплатные экскурсии будут проходить каждый час. Самый маленький выставочный зал (ул. Горького, 4в) Возле Водонапорной башни на Плотинке в 20:45 презентуют самый маленький выставочный зал — площадью менее половины квадратного метра. В «Ночь музеев» здесь откроют однодневную выставку — она будет состоять из работ-миниатюр, на которых посетители увидят городские пейзажи, достопримечательности, копии картин и экспонатов из городских музеев. Работать площадка будет до двух часов ночи бесплатно. Музей об ЭТОМ (ул. Луначарского, 144) В откровенном музее города устроят экскурсию, где расскажут о самых пикантных и романтичных местах Екатеринбурга. Начиная с 19:00 экскурсии будут проходить каждые полчаса. Последний шанс попасть на лекцию — в 01:30. Также будет работать выставка о сексуальной революции в Екатеринбурге в 80-е и 90-е и станция, где можно бесплатно пройти экспресс-проверку на ВИЧ. Стоимость посещения — 250 рублей, льготные категории (инвалиды) — бесплатно. Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Посетить необычный показ мод можно в городском музее — в 20:00 здесь начнется дефиле двойников выдающихся деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. После этого на крыше выступит группа «Рио батукада». В 18:00 стартует VIP-экскурсия на ретро-автомобиле: участники в сопровождении гида проедут по центру города и увидят те места, которые в обязательном порядке показывали правительственным делегациям, посещавшим Свердловск. В одном сеансе может принять участие от 1 до 3-х человек, стоимость поездки единая — 6000 рублей. Флюс горнолыжный (Первоуральский район, станция Флюс, гора Волчонок) На горнолыжном курорте горожане смогут окунуться в 1970-е года. Посетителям предлагают посетить спортивную вечеринку: спеть песни под гитару, послушать рассказы и стихи, посмотреть фильмы. Начало — в 19:00, финал праздника намечен на два часа ночи. Билет для взрослого — 200 рублей, льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) — 100 рублей. О том, как добраться до «Флюса», можно посмотреть здесь. Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» (ул. Малышева, 124Б) В одном из филиалов пройдет «Биг Хит Шоу», во время которого гости смогут посетить мастер-класс и побывать на кухне, где расскажут, как готовится бургер «Биг Хит». Шоу пройдет дважды — в 23:00 и 23:30, ведущим станет Александр Морозов. Кроме этого, во «Вкусно — и точка» на Малышева пройдут DJ-сеты от Нади Стрельниковой и Дмитрия Раевского, которые можно будет услышать до часу ночи. Галерея #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ (ул. Вайнера, 10, этаж 5) Проверить свои чувства восприятия можно в темной галерее. Здесь посетителям предложат вслепую разгадать тайну живущих в квартире людей, на запах определить травы на рынке, правильно на ощупь собрать рюкзак для похода и угадать по вкусу безалкогольный напиток в баре. Квест будет идти час, старт — с 19:00. Экскурсии будут начинаться каждый 20 минут и закончатся в два часа ночи. Стоимость билета — 700 рублей, льготные категории (пенсионеры, школьники) — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (800) 222-23-11.