В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта ради ежегодной акции «Ночь музеев». 21 мая в час ночи горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает развоз пассажиров общественным транспортом из центра города в отдаленные районы. Для этого в 00:45 будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина», — сообщили организаторы акции. Автобусы и трамваи начнут развозить горожан в час ночи.
Трамваи отправятся от остановки «Театр музыкальной комедии» в сторону гостиницы «Исеть» и площади Коммунаров. Автобусы поедут от остановки «Площадь Труда» в сторону УрФУ и площади 1905 года.
Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка».
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