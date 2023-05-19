В выходные в Екатеринбурге на одну ночь продлят работу транспорта. Карта

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» транспорт будет ходить до часу ночи

19 мая 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

«Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта ради ежегодной акции «Ночь музеев». 21 мая в час ночи горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает развоз пассажиров общественным транспортом из центра города в отдаленные районы. Для этого в 00:45 будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина», — сообщили организаторы акции. Автобусы и трамваи начнут развозить горожан в час ночи. Трамваи отправятся от остановки «Театр музыкальной комедии» в сторону гостиницы «Исеть» и площади Коммунаров. Автобусы поедут от остановки «Площадь Труда» в сторону УрФУ и площади 1905 года. Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Фото: URA.RU

В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта ради ежегодной акции «Ночь музеев». 21 мая в час ночи горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает развоз пассажиров общественным транспортом из центра города в отдаленные районы. Для этого в 00:45 будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина», — сообщили организаторы акции. Автобусы и трамваи начнут развозить горожан в час ночи. Трамваи отправятся от остановки «Театр музыкальной комедии» в сторону гостиницы «Исеть» и площади Коммунаров. Автобусы поедут от остановки «Площадь Труда» в сторону УрФУ и площади 1905 года. Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка».