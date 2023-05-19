В выходные в Екатеринбурге на одну ночь продлят работу транспорта. Карта

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» транспорт будет ходить до часу ночи
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Ночь музеев 2016. Екатеринбург, ночь музеев
«Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая Фото:
новость из сюжета
Ночь музеев на Урале

В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта ради ежегодной акции «Ночь музеев». 21 мая в час ночи горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает развоз пассажиров общественным транспортом из центра города в отдаленные районы. Для этого в 00:45 будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина», — сообщили организаторы акции. Автобусы и трамваи начнут развозить горожан в час ночи.

Трамваи отправятся от остановки «Театр музыкальной комедии» в сторону гостиницы «Исеть» и площади Коммунаров. Автобусы поедут от остановки «Площадь Труда» в сторону УрФУ и площади 1905 года.

Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка».

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В Екатеринбурге продлят работу общественного транспорта ради ежегодной акции «Ночь музеев». 21 мая в час ночи горожане смогут воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает развоз пассажиров общественным транспортом из центра города в отдаленные районы. Для этого в 00:45 будет организовано накопление трамваев и автобусов на проспекте Ленина», — сообщили организаторы акции. Автобусы и трамваи начнут развозить горожан в час ночи. Трамваи отправятся от остановки «Театр музыкальной комедии» в сторону гостиницы «Исеть» и площади Коммунаров. Автобусы поедут от остановки «Площадь Труда» в сторону УрФУ и площади 1905 года. Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в ночь на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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