Важный для Свердловской области бренд заменит «Икею»

Новое руководство завода «Фарфор Сысерти» перезагрузит производство

22 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

«Фарфор Сысерти» будет расширять линейку продукции и искать свою целевую аудиторию Фото: Московец Илья © URA.RU Власти делают новую попытку вывести завод «Фарфор Сысерти» из убыточного состояния. 11 мая предприятие возглавила Наталья Жердева — владелица керамической мануфактуры с опытом работы в сфере маркетинга. Новый директор считает, что заводу пора вливаться в современные тренды — например, расширять линейку продукции для масс-сектора, выходить на онлайн-маркеты, делать больше белой посуды — как у IKEA. О прошлом, настоящем и будущем предприятия — в материале URA.RU. Прошлое Сысертский фарфор — бренд Свердловской области. На одноименном заводе под Екатеринбургом по особой технологии, которую используют лишь несколько производств в России, делают посуду и сувениры. В месяц «Фарфор Сысерти» выпускает порядка пяти тысяч единиц продукции, из них около 70% — это посуда и 30% — сувениры. Из них большая часть сделана в направлении народно-художественных промыслов (НХП). Многие сотрудники на заводе работают десятилетиями и являются хранителями традиций завода Фото: Московец Илья © URA.RU Предприятие уже давно работает в убыток, а в 2017 году даже было на грани банкротства. Тогда помогла помощь властей Свердловской области — Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит областным властям) погасила долг «Фарфора Сысерти» в 70 млн рублей перед налоговой. Тогда же заговорили о том, что необходима программа модернизации предприятия. Объем денежных вливаний оценивался в 300 млн рублей. В начале этого года директор предприятия Альберт Кириллов заявлял, что проект находится на этапе завершения и выхода на госэкспертизу. А недавно стало известно, что на его место КРСУ назначила нового человека — владелицу керамической мануфактуры, до этого работавшую в сфере маркетинга, Наталью Жердеву. Настоящее «К Кириллову был ряд замечаний, но в целом ему благодарны за то, что смог сохранить предприятие. По „Фарфору Сысерти“ была установка — это коммерческая структура, а раз коммерческая — должна зарабатывать деньги. Область и КРСУ будут помогать всеми силами, но какая-то степень самодостаточности должна быть», — делится с URA.RU источник в правительстве. Сергей Петухов не скрывает, что КРСУ у КРСУ амбициозные планы по развитию завода Фото: Московец Илья © URA.RU Замглавы КРСУ Сергей Петухов отмечает, что смена руководства связана с необходимостью изменить систему менеджмента, а также подход к производству и реализации продукции. «Первостепенная задача — вывести завод из состояния убыточности, а для этого нужно изменить производство под нужды потребителя. Есть ниша народно-художественного промысла — ее необходимо сохранить и развивать, но без развития направления масс-сектора этого сделать не получится. Цель у нас амбициозная — чтобы в каждой школе, в каждой больнице, была посуда „Фарфора Сысерти“ с брендом Свердловской области», — делится Петухов. Будущее Новый директор завода должна представить руководству обновленный план развития предприятия к середине июля. В старом проекте речь шла в основном о новых помещениях и освоении территории, но не хватало производственной части, поэтому новая редакция будет включать и пункты про обновление оборудования. «На заводе старый фонд, оставшийся еще со времен Советского союза. Его сохранность высока, тем не менее, оборудование старое, а технологии меняются. Поэтому нужно новое, и сотрудники будут учиться работать на нем», — делится Наталья Жердева. Также в планах — искать целевую аудиторию для продукции фарфорового завода. Директор предприятия отмечает, что зачастую сувениры с росписями покупают не только женщины за 50 лет, но и дизайнеры, которые любят классику. И таких потребителей надо найти и побороться за них. Наталья Жердева не понаслышке знакома со спецификой производства — училась этому и за границей, и в России по президентской программе, занималась развитием своей мастерской Фото: Московец Илья © URA.RU «Появится интерьерная линейка — вазы, современные скульптуры и другие предметы интерьера. Есть много идей, но от идеи до производства целая история. Тут нет конфликта между НХП и трендами — я хочу, чтобы НХП было в тренде. Это нормально. Есть люди в числе дизайнеров, кто понимает, что условно роза-ругоза — это сюжет, который может прижиться, надо его просто переработать или перенести на другой объект», — продолжает делиться Жердева. У нового руководства есть несколько гипотез о том, как поменялись дома, образ жизни людей, требования к дизайну. И их будут проверять. Например, добавлять в линейку ассортимента больше белой посуды в минималистичном дизайне, как у IKEA. В целом, выход на масс-сектор должен быть выигрышным, также как и выход на маркет-плейсы. «Мы будем сохранять НХП и бороться за новую аудиторию», — подытоживает Наталья Жердева. По ее словам, сейчас лучшее время для российского фарфора — цены на китайский фарфор, с которыми российские производители конкурируют, почти сравнялись с отечественными за счет удорожания логистики. Это временное окошко возможностей, которое не нужно упускать. И у «Фарфора Сысерти» есть для этого все возможности. «Есть фаянс, мягкий фарфор и твердый фарфор — на последний надо молиться, так как из него можно сделать стеночки посуды толщиной с бумажный лист, при этом очень прочный. „Фарфор Сысерти“ как раз делает твердый фарфор — самый качественный, с уникальными потребительскими свойствами: легкий, белый, с низким водопоглощением. Та же IKEA в основном торговала фаянсовой продукцией, которая тяжелее и по-другому ведет себя в эксплуатации. То есть твердый фарфор — это уникальный материал. Это не то производство, которое можно легко воспроизвести. Не должны такие традиции уйти!, — делится Жердева. — Заводу повезло, что он оказался в правильном месте — тут есть инициативная группа, активно включается руководство города. Все хотят, чтобы у „Фарфора Сысерти“ все было благополучно. Так что будем работать» Новый план развития предприятия предусматривает закупку оборудования. Например, сейчас сотрудники «Фарфора Сысерть» вручную льют форму, в то время как на высокотехнологичных производствах используют современное оборудование. В любом случае окончательная стоимость проекта развития будет понятна после 15 июля. Сам же план рассчитан на три года. «Нужно понимать, что предприятие сегодня — это не здание и сооружения. Это наполовину сбыт, маркетинг, наполовину производственная часть. Когда будем понимать, для кого мы работаем, туда и развернем эту машину», — рассказывает Наталья Жердева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти делают новую попытку вывести завод «Фарфор Сысерти» из убыточного состояния. 11 мая предприятие возглавила Наталья Жердева — владелица керамической мануфактуры с опытом работы в сфере маркетинга. Новый директор считает, что заводу пора вливаться в современные тренды — например, расширять линейку продукции для масс-сектора, выходить на онлайн-маркеты, делать больше белой посуды — как у IKEA. О прошлом, настоящем и будущем предприятия — в материале URA.RU. Сысертский фарфор — бренд Свердловской области. На одноименном заводе под Екатеринбургом по особой технологии, которую используют лишь несколько производств в России, делают посуду и сувениры. В месяц «Фарфор Сысерти» выпускает порядка пяти тысяч единиц продукции, из них около 70% — это посуда и 30% — сувениры. Из них большая часть сделана в направлении народно-художественных промыслов (НХП). Предприятие уже давно работает в убыток, а в 2017 году даже было на грани банкротства. Тогда помогла помощь властей Свердловской области — Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит областным властям) погасила долг «Фарфора Сысерти» в 70 млн рублей перед налоговой. Тогда же заговорили о том, что необходима программа модернизации предприятия. Объем денежных вливаний оценивался в 300 млн рублей. В начале этого года директор предприятия Альберт Кириллов заявлял, что проект находится на этапе завершения и выхода на госэкспертизу. А недавно стало известно, что на его место КРСУ назначила нового человека — владелицу керамической мануфактуры, до этого работавшую в сфере маркетинга, Наталью Жердеву. Замглавы КРСУ Сергей Петухов отмечает, что смена руководства связана с необходимостью изменить систему менеджмента, а также подход к производству и реализации продукции. «Первостепенная задача — вывести завод из состояния убыточности, а для этого нужно изменить производство под нужды потребителя. Есть ниша народно-художественного промысла — ее необходимо сохранить и развивать, но без развития направления масс-сектора этого сделать не получится. Цель у нас амбициозная — чтобы в каждой школе, в каждой больнице, была посуда „Фарфора Сысерти“ с брендом Свердловской области», — делится Петухов. Новый директор завода должна представить руководству обновленный план развития предприятия к середине июля. В старом проекте речь шла в основном о новых помещениях и освоении территории, но не хватало производственной части, поэтому новая редакция будет включать и пункты про обновление оборудования. «На заводе старый фонд, оставшийся еще со времен Советского союза. Его сохранность высока, тем не менее, оборудование старое, а технологии меняются. Поэтому нужно новое, и сотрудники будут учиться работать на нем», — делится Наталья Жердева. Также в планах — искать целевую аудиторию для продукции фарфорового завода. Директор предприятия отмечает, что зачастую сувениры с росписями покупают не только женщины за 50 лет, но и дизайнеры, которые любят классику. И таких потребителей надо найти и побороться за них. «Появится интерьерная линейка — вазы, современные скульптуры и другие предметы интерьера. Есть много идей, но от идеи до производства целая история. Тут нет конфликта между НХП и трендами — я хочу, чтобы НХП было в тренде. Это нормально. Есть люди в числе дизайнеров, кто понимает, что условно роза-ругоза — это сюжет, который может прижиться, надо его просто переработать или перенести на другой объект», — продолжает делиться Жердева. У нового руководства есть несколько гипотез о том, как поменялись дома, образ жизни людей, требования к дизайну. И их будут проверять. Например, добавлять в линейку ассортимента больше белой посуды в минималистичном дизайне, как у IKEA. В целом, выход на масс-сектор должен быть выигрышным, также как и выход на маркет-плейсы. «Мы будем сохранять НХП и бороться за новую аудиторию», — подытоживает Наталья Жердева. По ее словам, сейчас лучшее время для российского фарфора — цены на китайский фарфор, с которыми российские производители конкурируют, почти сравнялись с отечественными за счет удорожания логистики. Это временное окошко возможностей, которое не нужно упускать. И у «Фарфора Сысерти» есть для этого все возможности. «Есть фаянс, мягкий фарфор и твердый фарфор — на последний надо молиться, так как из него можно сделать стеночки посуды толщиной с бумажный лист, при этом очень прочный. „Фарфор Сысерти“ как раз делает твердый фарфор — самый качественный, с уникальными потребительскими свойствами: легкий, белый, с низким водопоглощением. Та же IKEA в основном торговала фаянсовой продукцией, которая тяжелее и по-другому ведет себя в эксплуатации. То есть твердый фарфор — это уникальный материал. Это не то производство, которое можно легко воспроизвести. Не должны такие традиции уйти!, — делится Жердева. — Заводу повезло, что он оказался в правильном месте — тут есть инициативная группа, активно включается руководство города. Все хотят, чтобы у „Фарфора Сысерти“ все было благополучно. Так что будем работать» Новый план развития предприятия предусматривает закупку оборудования. Например, сейчас сотрудники «Фарфора Сысерть» вручную льют форму, в то время как на высокотехнологичных производствах используют современное оборудование. В любом случае окончательная стоимость проекта развития будет понятна после 15 июля. Сам же план рассчитан на три года. «Нужно понимать, что предприятие сегодня — это не здание и сооружения. Это наполовину сбыт, маркетинг, наполовину производственная часть. Когда будем понимать, для кого мы работаем, туда и развернем эту машину», — рассказывает Наталья Жердева.