Раскрыты детали таинственной истории убийства бизнесмена 90-х

Главарь ОПГ хочет повесить вину на парня, работавшего водителем. Мамедов да не тот

24 мая 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

В убийстве следствие обвинило 22-летнего студента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге начался суд над 45-летним местным жителем Насими Мамедовым — он, будучи студентом, 23 года назад подрабатывал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. Парня обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина, хотя он меньше всех подходил для этой операции. Источники, знакомые с деталями дела, говорят, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером 90-х. Главные нестыковки в деле об убийстве Зубакина — в материале URA.RU. Силовики искали убийцу 23 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Авторитетный бизнесмен из 90-х Алексей Зубакин был расстрелян утром у подъезда дома своего партнера Дмитрия Дейча в декабре 2000 года. По версии следствия, когда предприниматель приехал к подъезду Дейча, на месте его ждал киллер, который расстрелял жертву с двух рук из пистолетов калибра 5,6 мм. Никто из жильцов выстрелов не слышал, убийца ушел незамеченным. Дейч и Клок договаривались с помощью кодовой фразы «Юля приедет к девяти» — это шифр с временем прибытия на место Зубакина. И вот почти 23 года спустя силовики нашли единственного претендента на роль исполнителя заказного убийства — на тот момент 22-летнего екатеринбургского студента Насими Мамедова, не служившего в армии. «Мамедов в 2000 году был молодым парнем, который просто работал водителем. Якобы такой человек без специальной подготовки хладнокровно расстрелял матерого бандита еще и одновременно с двух рук. Неужели такой человек, как Клок, стал бы платить большие деньги неопытному парню, который мог сорвать операцию? Зачем Клок стал бы доверять ему? Такой молодой парень мог банально испугаться, сбежать», — поделился мнением инсайдер URA.RU, знакомый с материалами дела. По данным другого собеседника агентства в силовых структурах, история с убийством становится еще более запутанной из-за того, что у главного подозреваемого обнаружили алиби. По словам источника, утром, когда был застрелен Зубакин, Мамедов был в больнице и сдавал пробы на аллергию. «Такие пробы сдаются исключительно утром, позже процедура теряет смысл. Поэтому о каком убийстве может идти речь, если данными медкарт подтверждается нахождение Мамедова в клинике? Только если сразу после хладнокровной расправы парень сел за стол врача», — удивляется инсайдер. Силовики нашли несостыковки в уголовном деле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Он отметил, что третья нестыковка в деле Мамедова кроется в самих показаниях Михаила Клока, которые легли в основу обвинения. Якобы Клок признался, что убийство совершил Мамедов, не назвав ни имени, ни отчества, ни других данных о нем. Источники считают, что Клок мог иметь в виду киллера из 90-х, чья фамилия по совпадению тоже была Мамедов. Он славился тем, что умел стрелять с двух ру, и считался одним из опаснейших убийц в свердловских бандах, но в 00-х был убит. Насими Мамедов родился и проживает в Екатеринбурге, является представителем малого бизнеса, налогоплательщиком Свердловской области, женат, воспитывает двоих детей. В течение более 20 лет по данному уголовному делу его никто не задерживал и не допрашивал — вопросы к нему у следствия вдруг появились только в 2022 году. Мамедова взяли силовики при поддержке спецназа ФСБ около одного из торговых центров, и он уже более года находится в СИЗО. «Клок, конечно, заинтересован в том, чтобы кто-то был признан исполнителем убийства. Тогда получается, что сам он не при делах, Зубакин уже никаких показаний не даст, а Дейч погиб из-за тяжелой болезни. Останется только этот Насими Мамедов», — резюмировал источник. «Заявлено ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку Мамедов Н. Д., фактически больше года находится под стражей в связи с непризнанием вины. Оглашение решения суда по нашим ходатайствам состоится сегодня в 16:00», — сообщил URA.RU адвокат Владимир Певчев. URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета России. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге начался суд над 45-летним местным жителем Насими Мамедовым — он, будучи студентом, 23 года назад подрабатывал водителем у экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока. Парня обвинили в убийстве авторитетного бизнесмена из 90-х Алексея Зубакина, хотя он меньше всех подходил для этой операции. Источники, знакомые с деталями дела, говорят, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером 90-х. Главные нестыковки в деле об убийстве Зубакина — в материале URA.RU. Авторитетный бизнесмен из 90-х Алексей Зубакин был расстрелян утром у подъезда дома своего партнера Дмитрия Дейча в декабре 2000 года. По версии следствия, когда предприниматель приехал к подъезду Дейча, на месте его ждал киллер, который расстрелял жертву с двух рук из пистолетов калибра 5,6 мм. Никто из жильцов выстрелов не слышал, убийца ушел незамеченным. Дейч и Клок договаривались с помощью кодовой фразы «Юля приедет к девяти» — это шифр с временем прибытия на место Зубакина. И вот почти 23 года спустя силовики нашли единственного претендента на роль исполнителя заказного убийства — на тот момент 22-летнего екатеринбургского студента Насими Мамедова, не служившего в армии. «Мамедов в 2000 году был молодым парнем, который просто работал водителем. Якобы такой человек без специальной подготовки хладнокровно расстрелял матерого бандита еще и одновременно с двух рук. Неужели такой человек, как Клок, стал бы платить большие деньги неопытному парню, который мог сорвать операцию? Зачем Клок стал бы доверять ему? Такой молодой парень мог банально испугаться, сбежать», — поделился мнением инсайдер URA.RU, знакомый с материалами дела. По данным другого собеседника агентства в силовых структурах, история с убийством становится еще более запутанной из-за того, что у главного подозреваемого обнаружили алиби. По словам источника, утром, когда был застрелен Зубакин, Мамедов был в больнице и сдавал пробы на аллергию. «Такие пробы сдаются исключительно утром, позже процедура теряет смысл. Поэтому о каком убийстве может идти речь, если данными медкарт подтверждается нахождение Мамедова в клинике? Только если сразу после хладнокровной расправы парень сел за стол врача», — удивляется инсайдер. Он отметил, что третья нестыковка в деле Мамедова кроется в самих показаниях Михаила Клока, которые легли в основу обвинения. Якобы Клок признался, что убийство совершил Мамедов, не назвав ни имени, ни отчества, ни других данных о нем. Источники считают, что Клок мог иметь в виду киллера из 90-х, чья фамилия по совпадению тоже была Мамедов. Он славился тем, что умел стрелять с двух ру, и считался одним из опаснейших убийц в свердловских бандах, но в 00-х был убит. Насими Мамедов родился и проживает в Екатеринбурге, является представителем малого бизнеса, налогоплательщиком Свердловской области, женат, воспитывает двоих детей. В течение более 20 лет по данному уголовному делу его никто не задерживал и не допрашивал — вопросы к нему у следствия вдруг появились только в 2022 году. Мамедова взяли силовики при поддержке спецназа ФСБ около одного из торговых центров, и он уже более года находится в СИЗО. «Клок, конечно, заинтересован в том, чтобы кто-то был признан исполнителем убийства. Тогда получается, что сам он не при делах, Зубакин уже никаких показаний не даст, а Дейч погиб из-за тяжелой болезни. Останется только этот Насими Мамедов», — резюмировал источник. «Заявлено ходатайство об изменении меры пресечения, поскольку Мамедов Н. Д., фактически больше года находится под стражей в связи с непризнанием вины. Оглашение решения суда по нашим ходатайствам состоится сегодня в 16:00», — сообщил URA.RU адвокат Владимир Певчев. URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета России. Ответ на момент публикации не поступил.