Моор придумал красивую идею для победы на выборах в ХМАО и ЯНАО

Ему пришлось кардинально сменить стратегию после 2018 года

26 мая 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Пиарщики Моора нашли подход к ядерной аудитории, важной для его переизбрания в «тюменской матрешке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пиарщики губернатора Моора нашли подход к ядерной аудитории, важной для его переизбрания в ХМАО и ЯНАО. Гастроли тюменских театров по северным городам нацелены на ключевой провластный электорат — бюджетников, работников градообразующих предприятий и общественных активистов. Штаб главы региона рассчитывает, что эта аудитория посетит избирательные участки в Единый день голосования. «Концерты активно продвигают в СМИ, соцсетях и с помощью наружной рекламы. Выступления начинаются с видеообращения Моора и губернатора округа, которые изображены на пригласительных. Причем билеты распространяются как в открытой продаже, так и среди активных граждан, социальных категорий. Так скажем, потенциальной аудитории — ядра, которые и сами придут на выборы, и других приведут», — поясняет инсайдер. В гастролях участвуют ведущие коллективы юга области Фото: информационный центр правительства Тюменской области Среди участников гастролей ведущие коллективы юга области — тюменский большой драмтеатр, филармонический оркестр, театр кукол, тобольский драмтеатр. При этом во время выступлений в северных городах артисты покажут несколько громких премьер, например, спектакль про барона Мюнхгаузена, а также пьесу «Бесприданница». Стоимость билетов в открытой продаже варьируется от 300 до 900 рублей, что дешевле, чем во время гастролей других заслуженных коллективов. При этом многие организаторы разыгрывают пригласительные бесплатно в социальных сетях. В качестве тем постановок и концертов, в том числе, выбраны темы любви к родному краю и истории Сибири. «Задача, которая стоит перед губернаторами [в рамках культурного проекта] (не только Тюменской области, но и ХМАО, и ЯНАО), заключается в том, чтобы подчеркнуть культурную общность между тремя субъектами федерации входящими в Тюменскую область. И действительно с 1944 года, и даже раньше — со времени Тобольской губернии — это было единое целое и есть определенное культурное взаимодействие, которое ранее не всегда подчеркивалось. Но это не единственный элемент избирательной кампании», — комментирует URA.RU политолог Александр Безделов. На концертах зрители аплодируют стоя, а в социальные сети приходят благодарности Фото: информационный центр правительства Тюменской области Идея проекта «Культурного сотрудничества» между регионами тюменской матрешки в этой избирательной кампании пришла на смену прежней концепции, которая перестала показывать былую эффективность. Особенно в ХМАО, где за Моора в 2018 проголосовало меньше 45%, тогда как на юге области и в ЯНАО — около 75%. «На прошлых выборах губернатора Тюменской области в качестве фишки избирательной кампании использовались ярмарки тюменских товаропроизводителей. Но практика показала, что история не зашла для северян. На этот раз в штабе Моора решили действовать более тонко и нативно, через искусство. Тем более, что югорчане и ямальцы не слишком избалованы визитами крупных театров или других именитых коллективов», — рассказал инсайдер, близкий к правительству Тюменской области. О теплом приеме тюменских артистов на концертных площадках и в театрах ХМАО и ЯНАО говорят уже сейчас: зрители аплодируют стоя, а в социальные сети приходят благодарности. «Невзирая на то, что это моноспектакль, он яркий и интересный, с элементами анимации, теневого театра. Интересная и интерактивная постановка, которую зрители приняли очень тепло. Собирали обратную связь по родителям и семьям — они передавали огромное спасибо за возможность посетить спектакль. Нам в социальных сетях до сих пор приходят и отзывы зрителей, и отзывы от самих тюменских актеров», — рассказала замдиректора ТЮЗа Нижневартовска Татьяна Токарева о постановке Тюменского театра кукол «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена», премьера которого уже состоялась. Новость по теме Губернатор Моор определился с избирательной стратегией в ХМАО и ЯНАО По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, идея показа культурной общности юга и севера регионов «тюменской матрешки» может претендовать на статус ноу-хау предвыборных технологий на федеральном уровне. «Идея с театрами очень красивая и современная без сомнений. И работает на широкий круг избирателей, создает позитивную повестку, что очень важно. Можно предположить, что в нынешней ситуации именно в некой позитивной повестке население нуждается, вполне устав от постоянного напоминания о проблемах и сложностях», — комментирует Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пиарщики губернатора Моора нашли подход к ядерной аудитории, важной для его переизбрания в ХМАО и ЯНАО. Гастроли тюменских театров по северным городам нацелены на ключевой провластный электорат — бюджетников, работников градообразующих предприятий и общественных активистов. Штаб главы региона рассчитывает, что эта аудитория посетит избирательные участки в Единый день голосования. «Концерты активно продвигают в СМИ, соцсетях и с помощью наружной рекламы. Выступления начинаются с видеообращения Моора и губернатора округа, которые изображены на пригласительных. Причем билеты распространяются как в открытой продаже, так и среди активных граждан, социальных категорий. Так скажем, потенциальной аудитории — ядра, которые и сами придут на выборы, и других приведут», — поясняет инсайдер. Среди участников гастролей ведущие коллективы юга области — тюменский большой драмтеатр, филармонический оркестр, театр кукол, тобольский драмтеатр. При этом во время выступлений в северных городах артисты покажут несколько громких премьер, например, спектакль про барона Мюнхгаузена, а также пьесу «Бесприданница». Стоимость билетов в открытой продаже варьируется от 300 до 900 рублей, что дешевле, чем во время гастролей других заслуженных коллективов. При этом многие организаторы разыгрывают пригласительные бесплатно в социальных сетях. В качестве тем постановок и концертов, в том числе, выбраны темы любви к родному краю и истории Сибири. «Задача, которая стоит перед губернаторами [в рамках культурного проекта] (не только Тюменской области, но и ХМАО, и ЯНАО), заключается в том, чтобы подчеркнуть культурную общность между тремя субъектами федерации входящими в Тюменскую область. И действительно с 1944 года, и даже раньше — со времени Тобольской губернии — это было единое целое и есть определенное культурное взаимодействие, которое ранее не всегда подчеркивалось. Но это не единственный элемент избирательной кампании», — комментирует URA.RU политолог Александр Безделов. Идея проекта «Культурного сотрудничества» между регионами тюменской матрешки в этой избирательной кампании пришла на смену прежней концепции, которая перестала показывать былую эффективность. Особенно в ХМАО, где за Моора в 2018 проголосовало меньше 45%, тогда как на юге области и в ЯНАО — около 75%. «На прошлых выборах губернатора Тюменской области в качестве фишки избирательной кампании использовались ярмарки тюменских товаропроизводителей. Но практика показала, что история не зашла для северян. На этот раз в штабе Моора решили действовать более тонко и нативно, через искусство. Тем более, что югорчане и ямальцы не слишком избалованы визитами крупных театров или других именитых коллективов», — рассказал инсайдер, близкий к правительству Тюменской области. О теплом приеме тюменских артистов на концертных площадках и в театрах ХМАО и ЯНАО говорят уже сейчас: зрители аплодируют стоя, а в социальные сети приходят благодарности. «Невзирая на то, что это моноспектакль, он яркий и интересный, с элементами анимации, теневого театра. Интересная и интерактивная постановка, которую зрители приняли очень тепло. Собирали обратную связь по родителям и семьям — они передавали огромное спасибо за возможность посетить спектакль. Нам в социальных сетях до сих пор приходят и отзывы зрителей, и отзывы от самих тюменских актеров», — рассказала замдиректора ТЮЗа Нижневартовска Татьяна Токарева о постановке Тюменского театра кукол «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена», премьера которого уже состоялась. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, идея показа культурной общности юга и севера регионов «тюменской матрешки» может претендовать на статус ноу-хау предвыборных технологий на федеральном уровне. «Идея с театрами очень красивая и современная без сомнений. И работает на широкий круг избирателей, создает позитивную повестку, что очень важно. Можно предположить, что в нынешней ситуации именно в некой позитивной повестке население нуждается, вполне устав от постоянного напоминания о проблемах и сложностях», — комментирует Солонников.