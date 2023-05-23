Губернатор Моор определился с избирательной стратегией в ХМАО и ЯНАО

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор отправит на гастроли в ХМАО и ЯНАО творческие коллективы Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен переизбраться на новый срок, демонстрируя культурное сотрудничество юга региона и автономных округов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

В 2014 году Владимир Якушев и в 2018 году сам Моор избирались на губернаторский пост, демонстрируя жителям округов потребительскую выгоду от сотрудничества: в северных городах по низким ценам тюменские производители продавали колбасу и молоко. «Новая стратегия уже презентована: в городах ХМАО появились билборды, на которых Моор и югорский губернатор Наталья Комарова вместе анонсируют предстоящие концерты. С мая и до Единого дня голосования различные коллективы тюменского юга будут гастролировать по северу, развлекая избирателей», — сообщил инсайдер.

В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что проект «Культурное сотрудничество» является примером добрососедских отношений между регионами. В инфоцентр правительства Тюменской области был отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября.

Гастроли тюменских творческих коллективов будут проходить с мая по сентябрь
Гастроли тюменских творческих коллективов будут проходить с мая по сентябрь
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Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен переизбраться на новый срок, демонстрируя культурное сотрудничество юга региона и автономных округов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. В 2014 году Владимир Якушев и в 2018 году сам Моор избирались на губернаторский пост, демонстрируя жителям округов потребительскую выгоду от сотрудничества: в северных городах по низким ценам тюменские производители продавали колбасу и молоко. «Новая стратегия уже презентована: в городах ХМАО появились билборды, на которых Моор и югорский губернатор Наталья Комарова вместе анонсируют предстоящие концерты. С мая и до Единого дня голосования различные коллективы тюменского юга будут гастролировать по северу, развлекая избирателей», — сообщил инсайдер. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что проект «Культурное сотрудничество» является примером добрососедских отношений между регионами. В инфоцентр правительства Тюменской области был отправлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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