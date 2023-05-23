Губернатор Моор определился с избирательной стратегией в ХМАО и ЯНАО

23 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор отправит на гастроли в ХМАО и ЯНАО творческие коллективы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен переизбраться на новый срок, демонстрируя культурное сотрудничество юга региона и автономных округов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. В 2014 году Владимир Якушев и в 2018 году сам Моор избирались на губернаторский пост, демонстрируя жителям округов потребительскую выгоду от сотрудничества: в северных городах по низким ценам тюменские производители продавали колбасу и молоко. «Новая стратегия уже презентована: в городах ХМАО появились билборды, на которых Моор и югорский губернатор Наталья Комарова вместе анонсируют предстоящие концерты. С мая и до Единого дня голосования различные коллективы тюменского юга будут гастролировать по северу, развлекая избирателей», — сообщил инсайдер. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что проект «Культурное сотрудничество» является примером добрососедских отношений между регионами. В инфоцентр правительства Тюменской области был отправлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября. Гастроли тюменских творческих коллективов будут проходить с мая по сентябрь Фото: URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен переизбраться на новый срок, демонстрируя культурное сотрудничество юга региона и автономных округов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. В 2014 году Владимир Якушев и в 2018 году сам Моор избирались на губернаторский пост, демонстрируя жителям округов потребительскую выгоду от сотрудничества: в северных городах по низким ценам тюменские производители продавали колбасу и молоко. «Новая стратегия уже презентована: в городах ХМАО появились билборды, на которых Моор и югорский губернатор Наталья Комарова вместе анонсируют предстоящие концерты. С мая и до Единого дня голосования различные коллективы тюменского юга будут гастролировать по северу, развлекая избирателей», — сообщил инсайдер. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО заявили URA.RU, что проект «Культурное сотрудничество» является примером добрососедских отношений между регионами. В инфоцентр правительства Тюменской области был отправлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Моор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина и уральского полпреда Владимира Якушева. Выборы главы Тюменской области пройдут 10 сентября.