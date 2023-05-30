Урал возвращает себе статус российского Голливуда

Съемки с Алексеем Чадовым и 12-летний режиссер — чем занимается киноиндустрия на Урале

30 мая 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В прошлом году осенью в Екатеринбурге снимали фильм «Сломя голову» с Ромой «Зверем» Фото: Размик Закарян © URA.RU Весна в этом году оказалась щедра на съемочные дни — за три последних месяца в Уральском федеральном округе и Пермском крае прошли съемки 15 картин. Документальные фильмы, комедии, драмы, короткометражки — все это в скором времени увидит широкая публика. Такими краткими итогами делится Свердловская киностудия. Алексей Чадов (в центре) играет в комедии про пермского бескультурного чиновника Фото: сайт Свердловской киностудии Пермский край Сейчас в Перми работает команда из Москвы, которая занята картиной «Культурная комедия». Она расскажет о пермском чиновнике, которому устраивают принудительный арт-ликбез, в противном случае — обещают уволить. Первые кадры в Москве уже отсняты, а 25 мая команда приехала в Пермь, чтобы запечатлеть массовую сцену у памятника Добровольческому танковому корпусу. В новом фильме сыграют актеры Алексей Чадов («9 рота», «Ночной дозор») и Яна Гладких («Пищеблок», «Доктор Лиза»). ХМАО В марте в Сургуте и Екатеринбурге начались съемки документального фильма «Один в летном поле». Картина расскажет о сургутском авиаконструкторе, который из подручных материалов создал прототип гидросамолета и планирует построить грузовой беспилотник. Челябинская область Режиссер Мария Васенина и оператор Андрей Ветошкин в апреле начали съемки фильма о сельских учителях. За фактурой они отправились в города Кыштым и Карталы Челябинской области. Над фильмом «Наперекор» будут трудиться до конца октября. В Челябинске кипит работа над двумя картинами: «Курчатов. Щит и меч холодной войны» и «Придурок». Первый фильм расскажет о расследованиях шпионских историй, которые происходили на Урале или с ним связаны. В числе любопытных фактов, которые вошли в фильм: «холодная война», ядерный взрыв и поиска летчика Гэри Пауэрса. Премьера намечена на сентябрь 2023 года. Над второй картиной работает команда студентов и выпускников Челябинского государственного института культуры. Сюжет рассказывает о девушке, которая винит себя в самоубийстве друга, но благодаря разговорам с его призраком находит способ преодолеть свою вину. Фильм «Деньги на дорогу» с Леонидом Окуневым снимали в Тюмени Фото: сайт Свердловской киностудии Тюменская область Сейчас в регионе кипит работа над пятью фильмами. Например, в Тюмени и Екатеринбурге продолжается работа над документальным фильмом о детском писателе Владиславе Крапивине. Кинокоманда успела записать интервью с родственниками Крапивина, его студенческими друзьями, коллегами по Уральскому федеральному университету и представителями отряда «Каравелла». Помимо традиционных кадров будет присутствовать 3D-анимация, которая сможет воплотить то, что не может снять съемочная группа. Премьера фильма планируется 14 октября в Тюмени и 15 октября в Екатеринбурге. Другой фильм — «Из окон моего такси», расскажет о бывшем менеджере нефтяной компании, который бросил престижную работу и освоил профессию таксиста. Также он завел блог, где показывает все, что видно из окон его такси. Продолжается работа над «Рехаб-дневником», который расскажет о реабилитации после наркотической зависимости. В первой половине весны студия «Пушка» закончила съемки игровой короткометражки «Деньги на дорогу». Режиссером стал известный драматург Валерий Шергин, а одну из ролей исполнил Леонид Окунев («Патриотическая комедия», «Привет, малыш», «Угрюм-река»). Сюжет рассказывает о подростке с обостренным чувством справедливости, который устраивает бунт после развода родителей и перехода в новую школу. Завершились съемки фильма «Перелом», режиссером которого стал 12-летний актер Спартак Сорокин. В фильме речь идет о подростке, который стесняется своей мамы-инвалида, а та это чувствует и хочет поменять отношение к себе. Кинокартину снимали в Москве и Тюмени, монтаж пройдет летом. Свердловская область Область не стала отставать от соседей и тоже активно занялась съемочным процессом — сейчас в работе свердловчан находится пять фильмов. Продолжаются съемки дебютного фильма Юрия Муравицкого «Исчезнувший велосипедист», где главные роли исполнили Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. По сюжету герой по имени Пешеход, который каждый день встречает Велосипедиста по пути из пункта «А» в пункт «Б», однажды встречается со Следователем. Последний рассказывает, что Велосипедист исчез, и вдвоем они отправляются на его поиски. Фильм выйдет в российский прокат осенью 2023 года. Фото: онлайн-платформа START Киноработа «Для своих» расскажет историю уральцев, которые рискнули и превратили свои увлечения в бизнес. В фильме зрители увидят путь к славе кузнеца, дизайнера одежды и производителя аромасвеч. В это же время компания Red Pepper и режиссер Иван Соснин трудились над короткометражкой о родителях, которые пытаются справиться с тяжелым заболеванием у ребенка и своими собственными проблемами. Главные роли исполняют Сергей Гилев («Фишер», «Пищеблок», «Чики») и Ольга Лерман («Калашников», «Поехавшая»). Режиссер Луиза Галеева-Серегина готовит проект «Общественный потребитель» о вечно недовольном клиенте, который все время устраивает скандалы. В начале мая работу также начала команда режиссера-дебютанта Варвары Томиной. Она работает над короткометражкой «Не болен», в которой рассказана история девушки, находящейся в поиске своего места в мире. Зрителей планируют удивить постановочными эффектами и компьютерной графикой. В начале июня съемки переместятся в Москву, где будет снята кульминационная сцена. Окончательный вариант фильма обещают представить к августу 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весна в этом году оказалась щедра на съемочные дни — за три последних месяца в Уральском федеральном округе и Пермском крае прошли съемки 15 картин. Документальные фильмы, комедии, драмы, короткометражки — все это в скором времени увидит широкая публика. Такими краткими итогами делится Свердловская киностудия. Пермский край Сейчас в Перми работает команда из Москвы, которая занята картиной «Культурная комедия». Она расскажет о пермском чиновнике, которому устраивают принудительный арт-ликбез, в противном случае — обещают уволить. Первые кадры в Москве уже отсняты, а 25 мая команда приехала в Пермь, чтобы запечатлеть массовую сцену у памятника Добровольческому танковому корпусу. В новом фильме сыграют актеры Алексей Чадов («9 рота», «Ночной дозор») и Яна Гладких («Пищеблок», «Доктор Лиза»). ХМАО В марте в Сургуте и Екатеринбурге начались съемки документального фильма «Один в летном поле». Картина расскажет о сургутском авиаконструкторе, который из подручных материалов создал прототип гидросамолета и планирует построить грузовой беспилотник. Челябинская область Режиссер Мария Васенина и оператор Андрей Ветошкин в апреле начали съемки фильма о сельских учителях. За фактурой они отправились в города Кыштым и Карталы Челябинской области. Над фильмом «Наперекор» будут трудиться до конца октября. В Челябинске кипит работа над двумя картинами: «Курчатов. Щит и меч холодной войны» и «Придурок». Первый фильм расскажет о расследованиях шпионских историй, которые происходили на Урале или с ним связаны. В числе любопытных фактов, которые вошли в фильм: «холодная война», ядерный взрыв и поиска летчика Гэри Пауэрса. Премьера намечена на сентябрь 2023 года. Над второй картиной работает команда студентов и выпускников Челябинского государственного института культуры. Сюжет рассказывает о девушке, которая винит себя в самоубийстве друга, но благодаря разговорам с его призраком находит способ преодолеть свою вину. Тюменская область Сейчас в регионе кипит работа над пятью фильмами. Например, в Тюмени и Екатеринбурге продолжается работа над документальным фильмом о детском писателе Владиславе Крапивине. Кинокоманда успела записать интервью с родственниками Крапивина, его студенческими друзьями, коллегами по Уральскому федеральному университету и представителями отряда «Каравелла». Помимо традиционных кадров будет присутствовать 3D-анимация, которая сможет воплотить то, что не может снять съемочная группа. Премьера фильма планируется 14 октября в Тюмени и 15 октября в Екатеринбурге. Другой фильм — «Из окон моего такси», расскажет о бывшем менеджере нефтяной компании, который бросил престижную работу и освоил профессию таксиста. Также он завел блог, где показывает все, что видно из окон его такси. Продолжается работа над «Рехаб-дневником», который расскажет о реабилитации после наркотической зависимости. В первой половине весны студия «Пушка» закончила съемки игровой короткометражки «Деньги на дорогу». Режиссером стал известный драматург Валерий Шергин, а одну из ролей исполнил Леонид Окунев («Патриотическая комедия», «Привет, малыш», «Угрюм-река»). Сюжет рассказывает о подростке с обостренным чувством справедливости, который устраивает бунт после развода родителей и перехода в новую школу. Завершились съемки фильма «Перелом», режиссером которого стал 12-летний актер Спартак Сорокин. В фильме речь идет о подростке, который стесняется своей мамы-инвалида, а та это чувствует и хочет поменять отношение к себе. Кинокартину снимали в Москве и Тюмени, монтаж пройдет летом. Свердловская область Область не стала отставать от соседей и тоже активно занялась съемочным процессом — сейчас в работе свердловчан находится пять фильмов. Продолжаются съемки дебютного фильма Юрия Муравицкого «Исчезнувший велосипедист», где главные роли исполнили Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. По сюжету герой по имени Пешеход, который каждый день встречает Велосипедиста по пути из пункта «А» в пункт «Б», однажды встречается со Следователем. Последний рассказывает, что Велосипедист исчез, и вдвоем они отправляются на его поиски. Фильм выйдет в российский прокат осенью 2023 года. Киноработа «Для своих» расскажет историю уральцев, которые рискнули и превратили свои увлечения в бизнес. В фильме зрители увидят путь к славе кузнеца, дизайнера одежды и производителя аромасвеч. В это же время компания Red Pepper и режиссер Иван Соснин трудились над короткометражкой о родителях, которые пытаются справиться с тяжелым заболеванием у ребенка и своими собственными проблемами. Главные роли исполняют Сергей Гилев («Фишер», «Пищеблок», «Чики») и Ольга Лерман («Калашников», «Поехавшая»). Режиссер Луиза Галеева-Серегина готовит проект «Общественный потребитель» о вечно недовольном клиенте, который все время устраивает скандалы. В начале мая работу также начала команда режиссера-дебютанта Варвары Томиной. Она работает над короткометражкой «Не болен», в которой рассказана история девушки, находящейся в поиске своего места в мире. Зрителей планируют удивить постановочными эффектами и компьютерной графикой. В начале июня съемки переместятся в Москву, где будет снята кульминационная сцена. Окончательный вариант фильма обещают представить к августу 2023 года.