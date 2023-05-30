Для чего Лавров посетил беднейшую страну Африки

Россия нашла неочевидного союзника на мировой арене

30 мая 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Россия выстраивает отношения с Бурунди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия хочет нарастить экспорт в Восточную Африку, а значит ей нужны доверительные отношения со странами региона, в том числе с Бурунди. Так эксперт Центра изучения Африки Высшей школы экономики (ВШЭ) Всеволод Свиридов объяснил в интервью URA.RU визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 30 мая в Бурунди. По его словам, Москва заинтересована в экономическом и политическом усилении на мировой арене всех африканских стран, так как они настроенные пророссийски. — Всеволод Юрьевич, зачем Лавров сегодня прилетел в Бурунди? Лавров посетил Бурунди в рамках очередного турне по Африке Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Отношения между Россией и Бурунди и в политической, и в экономической плоскости пока находятся на начальном этапе развития даже относительно других африканских стран. Визит Лаврова, видимо, связан с тем, что Бурунди расположена на востоке континента, где у министра сейчас турне. До этого министр был на Юге, а потом на Западе Африки. Основная задача визита — подготовка к саммиту «Россия-Африка» в Петербурге в июле. Участие каждого президента важно для Москвы по политическим причинам. Экономические вопросы в случае Бурунди будут на втором месте. — О каких экономических вопросах идет речь, с учетом того, что Бурунди — одна из беднейших стран континента? — Бурунди обладает значительным потенциалом, в частности из-за того, что она входит в Восточноафриканское сообщество — одно из самых динамично развивающихся интеграционных объединений континента. Страна расположена в стратегическом месте: в районе Великих озер, граничит с Демократической Республикой Конго, Руандой, Танзании. В этом месте разведаны значительные запасы полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Наконец, Бурунди выгодно расположена на стыке транспортных путей: и вглубь континента, и к восточному побережью. — Расскажите подробнее о добыче редкоземельных металлов. Россия заинтересована в развитии стран Африки, так как они настроены пророссийски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — В Бурунди ежегодно добывается 100 тонн редкоземельных металлов. К добыче не допущен Китай, в основном месторождения контролируются западными компаниями. Россия заинтересована в том, чтобы Бурунди не только была источником сырья, но и самостоятельно его перерабатывала, чему мы можем содействовать на регуляторном и технологическом уровне. Африканские ресурсы должны работать на африканские рынки. Это будет способствовать развитию экономик континента, чем они сильнее, тем сильнее влияние африканских стран в мире, а настроены они достаточно пророссийски. Чем больше африканских стран имеет право на свои ресурсы, тем лучше для России. — В Африке с одной стороны много военных баз НАТО. С другой стороны — мы тоже в последние годы наращиваем свое военное присутствие в том или ином виде. С учетом расположения Бурунди, страна интересна нам и НАТО как место расположения баз? Статья по теме Россия нашла замену европейским портам — Это вопрос глобального характера. Я не хотел бы рассуждать о целесообразности размещения баз в той или иной части света, включая Африку. Но из того, что уже было озвучено ранее, мы видим, что России не особо нужны базы в Африке. Даже база в Судане, о которой уже несколько лет идут переговоры, — это не закрепление на континенте, а борьба за выход к Индийскому океану и транспортные пути. Гипотетическую базу в Бурунди или в ЦАР, о чем недавно говорилось в СМИ, будет очень сложно снабжать — придется организовывать транзит через несколько стран, что рискованно со стратегической точки зрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия хочет нарастить экспорт в Восточную Африку, а значит ей нужны доверительные отношения со странами региона, в том числе с Бурунди. Так эксперт Центра изучения Африки Высшей школы экономики (ВШЭ) Всеволод Свиридов объяснил в интервью URA.RU визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 30 мая в Бурунди. По его словам, Москва заинтересована в экономическом и политическом усилении на мировой арене всех африканских стран, так как они настроенные пророссийски. — Всеволод Юрьевич, зачем Лавров сегодня прилетел в Бурунди? — Отношения между Россией и Бурунди и в политической, и в экономической плоскости пока находятся на начальном этапе развития даже относительно других африканских стран. Визит Лаврова, видимо, связан с тем, что Бурунди расположена на востоке континента, где у министра сейчас турне. До этого министр был на Юге, а потом на Западе Африки. Основная задача визита — подготовка к саммиту «Россия-Африка» в Петербурге в июле. Участие каждого президента важно для Москвы по политическим причинам. Экономические вопросы в случае Бурунди будут на втором месте. — О каких экономических вопросах идет речь, с учетом того, что Бурунди — одна из беднейших стран континента? — Бурунди обладает значительным потенциалом, в частности из-за того, что она входит в Восточноафриканское сообщество — одно из самых динамично развивающихся интеграционных объединений континента. Страна расположена в стратегическом месте: в районе Великих озер, граничит с Демократической Республикой Конго, Руандой, Танзании. В этом месте разведаны значительные запасы полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Наконец, Бурунди выгодно расположена на стыке транспортных путей: и вглубь континента, и к восточному побережью. — Расскажите подробнее о добыче редкоземельных металлов. — В Бурунди ежегодно добывается 100 тонн редкоземельных металлов. К добыче не допущен Китай, в основном месторождения контролируются западными компаниями. Россия заинтересована в том, чтобы Бурунди не только была источником сырья, но и самостоятельно его перерабатывала, чему мы можем содействовать на регуляторном и технологическом уровне. Африканские ресурсы должны работать на африканские рынки. — В Африке с одной стороны много военных баз НАТО. С другой стороны — мы тоже в последние годы наращиваем свое военное присутствие в том или ином виде. С учетом расположения Бурунди, страна интересна нам и НАТО как место расположения баз? — Это вопрос глобального характера. Я не хотел бы рассуждать о целесообразности размещения баз в той или иной части света, включая Африку. Но из того, что уже было озвучено ранее, мы видим, что России не особо нужны базы в Африке. Даже база в Судане, о которой уже несколько лет идут переговоры, — это не закрепление на континенте, а борьба за выход к Индийскому океану и транспортные пути. Гипотетическую базу в Бурунди или в ЦАР, о чем недавно говорилось в СМИ, будет очень сложно снабжать — придется организовывать транзит через несколько стран, что рискованно со стратегической точки зрения.