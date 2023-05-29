Россия нашла замену европейским портам

Это позволит наладить торговлю с «глобальным югом»

29 мая 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Россия выстраивает отношения с Кенией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия выстраивает особые отношения с Кенией из-за наличия у нее нескольких портов мирового значения. Они делают страну удобным местом «входа» в Африку и помогут РФ наладить активную торговлю между РФ и всем африканским континентом. Это особенно важно в условиях запрета на использование европейских портов. Так эксперты оценивают визит в Найроби министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам аналитиков, визиты министра проходят в преддверии предстоящего в июле форума «Россия-Африка». Лавров договорился с Кенией о поставках удобрений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД прибыл в Кению 29 мая в преддверии форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Чиновник провел сразу несколько встреч на высшем уровне: Лавров встретился со спикером Национальной Ассамблеи, с руководством парламента Кении и с президентом страны Уильямом Руто. В министерстве иностранных дел РФ (МИД) сообщили, что во время визита глава ведомства обсуждал сотрудничество в «торговой, инвестиционной и экономической сферах, гуманитарные и культурные вопросы, образование, сотрудничество в ООН» и другие аспекты. Во время пресс-конференции по итогам переговоров министр рассказал об одной уже заключенной сделке. «Буквально на днях в порт Момбаса прибывает груз в 30 тысяч тонн удобрений, которые после соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны», — заявил Лавров. Эксперты объяснили URA.RU, что эта сделка — только начало активной морской торговли между Россией и Кенией. В условиях запрета на использование Россией европейских портов и переориентации отечественной торговли в сторону «глобального юга», страна становится особенна интересна, как точка обслуживания и разгрузки российских торговых судов. По словам доцента факультета мировой политики МГУ, африканиста Натальи Пискуновой, Россия учится на примере своих партнеров. «Кенийские порты — одни из самых популярных и проходимых. Именно тут большое число товаров идет из Китая и Индии в Африку, в том числе в северную приевропейскую часть континента. Поэтому в первую очередь Россию интересует максимальное использование этих портов. Во вторую очередь — банковская сфера Кении, которая даст возможность пользоваться разными платежными системами», — сказала Пискунова. Дружба с Кенией повысит авторитет РФ на континенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам ведущего эксперта Центра изучения Африки НИУ-ВШЭ Валентина Бианки, Кения — одна из ключевых экономик Африки, лидер восточной части континента, поэтому обойти вниманием ее нельзя: «Похоже, МИДом решается параллельно две задачи. Во-первых, проработка конкретной содержательной повестки предстоящего в июле форума „Россия-Африка“. Во-вторых, коммуникация по текущим вопросам мирового политико-экономического порядка в части их влияния на Африку. Здесь важно, что речь не просто о разъяснении политической позиции России, но и о конкретном преломлении, актуальном для принимающей стороны — например, о скором прибытии 30 тысяч тонн удобрения в кенийский порт Момбаса». Ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов также отмечает важность Кении в качестве страны нескольких «мощных» портов. Также, по словам эксперта, у Кении развита логистика с соседями. «Россия крайне заинтересована в Кении как в стране-точке приема своих товаров. Эти товары потом могут доставляться по всему континенту. У этой страны очень развиты логистические связи со многими государствами, в частности из западной Африки», — говорит Корендясов. Статья по теме Африка поможет России завершить спецоперацию на Украине Эксперт добавляет, что для Москвы хорошие отношения с Кенией сыграют положительную роль на всем континенте. «Кения — это престижное государство в Африке. Она пользуется уважением, как одна из самых развитых, с ней все хотят дружить. При этом исторически у России с ней сложились хорошие отношения. Первый президент Кении Джомо Кениата учился в Советском Союзе. Кения — одна из африканских стран, с которыми Россия может выстраивать взаимовыгодные отношения, ей есть что дать России. Например, все знают, как много на наших полках кенийского кофе», — объясняет Корендясов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выстраивает особые отношения с Кенией из-за наличия у нее нескольких портов мирового значения. Они делают страну удобным местом «входа» в Африку и помогут РФ наладить активную торговлю между РФ и всем африканским континентом. Это особенно важно в условиях запрета на использование европейских портов. Так эксперты оценивают визит в Найроби министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам аналитиков, визиты министра проходят в преддверии предстоящего в июле форума «Россия-Африка». Глава МИД прибыл в Кению 29 мая в преддверии форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Чиновник провел сразу несколько встреч на высшем уровне: Лавров встретился со спикером Национальной Ассамблеи, с руководством парламента Кении и с президентом страны Уильямом Руто. В министерстве иностранных дел РФ (МИД) сообщили, что во время визита глава ведомства обсуждал сотрудничество в «торговой, инвестиционной и экономической сферах, гуманитарные и культурные вопросы, образование, сотрудничество в ООН» и другие аспекты. Во время пресс-конференции по итогам переговоров министр рассказал об одной уже заключенной сделке. «Буквально на днях в порт Момбаса прибывает груз в 30 тысяч тонн удобрений, которые после соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны», — заявил Лавров. Эксперты объяснили URA.RU, что эта сделка — только начало активной морской торговли между Россией и Кенией. В условиях запрета на использование Россией европейских портов и переориентации отечественной торговли в сторону «глобального юга», страна становится особенна интересна, как точка обслуживания и разгрузки российских торговых судов. По словам доцента факультета мировой политики МГУ, африканиста Натальи Пискуновой, Россия учится на примере своих партнеров. По словам ведущего эксперта Центра изучения Африки НИУ-ВШЭ Валентина Бианки, Кения — одна из ключевых экономик Африки, лидер восточной части континента, поэтому обойти вниманием ее нельзя: «Похоже, МИДом решается параллельно две задачи. Во-первых, проработка конкретной содержательной повестки предстоящего в июле форума „Россия-Африка“. Во-вторых, коммуникация по текущим вопросам мирового политико-экономического порядка в части их влияния на Африку. Здесь важно, что речь не просто о разъяснении политической позиции России, но и о конкретном преломлении, актуальном для принимающей стороны — например, о скором прибытии 30 тысяч тонн удобрения в кенийский порт Момбаса». Ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов также отмечает важность Кении в качестве страны нескольких «мощных» портов. Также, по словам эксперта, у Кении развита логистика с соседями. Эксперт добавляет, что для Москвы хорошие отношения с Кенией сыграют положительную роль на всем континенте. «Кения — это престижное государство в Африке. Она пользуется уважением, как одна из самых развитых, с ней все хотят дружить. При этом исторически у России с ней сложились хорошие отношения. Первый президент Кении Джомо Кениата учился в Советском Союзе. Кения — одна из африканских стран, с которыми Россия может выстраивать взаимовыгодные отношения, ей есть что дать России. Например, все знают, как много на наших полках кенийского кофе», — объясняет Корендясов.