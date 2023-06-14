Жители Донбасса готовятся к жизни после СВО

И сами начали восстанавливать новые регионы

14 июня 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Общественные организации Донбасса приняли активное участие в конкурсе президентских грантов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ формируют гражданское общество в новых регионах. Для этого они финансово поддерживают социальные инициативы жителей Донбасса. Так объяснили эксперты URA.RU итоги заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента 14 июня под председательством первого замруководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко. По словам аналитиков, сами жители ДНР и ЛНР ощущают себя гражданами России и готовятся к жизни после СВО. Всего на второй конкурс президентских грантов 2023 года поступило свыше 11 тысяч заявок. Кириенко в ходе заседания отметил рост качества проектов. По его словам, это связано с повышением уровня квалификации российских некоммерческих организаций (НКО) — в рамках программы Фонда президентских грантов обучение прошли более 100 тысяч человек. По итогам второго конкурса распределено 3,5 миллиарда рублей. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что качество проектов, претендующих на грант, растет ежегодно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Как и в прошлом году, остается высокой доля проектов связанных с поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей, реабилитацией бойцов, получивших ранения, ветеранов. Однако существенно возросло количество заявок от НКО, зарегистрированных в новых регионах. Проекты поступили из Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожья. Также ряд российских организаций из других регионов намерены реализовать свои инициативы на территориях Донбасса и Новороссии. «В общей сложности более 40 победителей, которые свои проекты направляют на работу в освобожденных регионах. В том числе гранты получат шесть некоммерческих организаций из ЛНР и две из ДНР. В качестве примера приведу НКО «Институт развития ребенка и семьи «Семь-я»» из Луганска. Выделено 3,6 миллиона рублей на проект по оказанию психолого-педагогической помощи дошкольникам из семей участников СВО. «Союз женщин Донбасса» получит 3,5 миллиона рублей на проект по реабилитации демобилизованных участников спецоперации», — сказал Кириенко. Сорок победителей реализуют свои проекты на территории новых регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам первого замруководителя АП, уже в начале сентября стартует прием заявок на первый грантовый конкурс 2024 года. В качестве исключения из новых регионов к участию будут допущены НКО, которые существуют три месяца (по России пороговое значение шесть месяцев). «Мы многое учли, например, когда идет перерегистрация некоммерческой организации из освобожденных регионов, мы срок считаем по первоначальной регистрации. Тем не менее появляется много новых команд, поэтому принято решение один раз в этом году снизить это требование», — пояснил Кириенко. Фонд президентских грантов активно проводит обучение для руководителей общественных организаций Донбасса и Новороссии. Специалисты выезжают в новые регионы и проводят семинары, на которых обучают писать проекты, подавать заявки, работать с грантами. «Важно понимать, люди вернулись в Россию, вернулись домой. Многие из них попали в законодательство и правоприменение, с которым они раньше не работали. Мы должны максимально подставить плечо, помочь им научиться работать с этим законодательством и с этими правилами. Традиционно обучение проводилось по столицам округов, но для четырех освобожденных регионов договорились, что не только они в Москву приезжают, но и специалисты наших институтов выезжают туда», — резюмировал Кириенко. Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента объявил о старте приема заявок на 2024 год в сентябре этого года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Процесс интеграции институтов гражданского общества Донбасса и Новороссии в российскую правовую систему проходит успешно, отмечают аналитики. При этом отсутствие победителей из Запорожья и Херсонской области связано с небольшим опытом их взаимодействия с федеральной властью, у регионов Донбасса опыта такого сотрудничества больше, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский. «Власти формируют гражданское общество в новых регионах. В том числе через поддержку правильных с точки зрения государства социальных инициатив. Это работа ведется постоянно в любой стране. В данном случае важен сам факт, что достаточно быстро новые территории включились и предложили достойные проекты по широкому спектру направлений, связаны с актуальной проблематикой», — сказал он. Несмотря на сегодняшнее военное положение, жители ЛНР и ДНР думают о будущем после СВО. Об этом говорят темы и направления представленных проектов, отметила генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Они думают о том, как будут воспитывать детей, ухаживать за пожилыми людьми, заботится о своем здоровье. Жители новых регионов считают себя гражданами России и видят себя в составе нашей страны. Это подтверждается их желанием участвовать в конкурсах и строить свое будущее в России», — сказала она. Статья по теме Путин готовит Россию к жизни после спецоперации Директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что такие же процессы происходили в первые годы в Крыму и Севастополе. «Регионы встраиваются в общую российскую систему, это нормальный естественный процесс. А сама по себе грантовая поддержка НКО со стороны государства очень важна. Здесь можно привести аналогию с армией. Если ты не кормишь свою армию, ее будут кормить другие. Если не поддерживать свои НКО, ими будут заниматься иностранные державы, а потом происходить оранжевые революции», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ формируют гражданское общество в новых регионах. Для этого они финансово поддерживают социальные инициативы жителей Донбасса. Так объяснили эксперты URA.RU итоги заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента 14 июня под председательством первого замруководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко. По словам аналитиков, сами жители ДНР и ЛНР ощущают себя гражданами России и готовятся к жизни после СВО. Всего на второй конкурс президентских грантов 2023 года поступило свыше 11 тысяч заявок. Кириенко в ходе заседания отметил рост качества проектов. По его словам, это связано с повышением уровня квалификации российских некоммерческих организаций (НКО) — в рамках программы Фонда президентских грантов обучение прошли более 100 тысяч человек. По итогам второго конкурса распределено 3,5 миллиарда рублей. Как и в прошлом году, остается высокой доля проектов связанных с поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей, реабилитацией бойцов, получивших ранения, ветеранов. Однако существенно возросло количество заявок от НКО, зарегистрированных в новых регионах. Проекты поступили из Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожья. Также ряд российских организаций из других регионов намерены реализовать свои инициативы на территориях Донбасса и Новороссии. «В общей сложности более 40 победителей, которые свои проекты направляют на работу в освобожденных регионах. По словам первого замруководителя АП, уже в начале сентября стартует прием заявок на первый грантовый конкурс 2024 года. В качестве исключения из новых регионов к участию будут допущены НКО, которые существуют три месяца (по России пороговое значение шесть месяцев). «Мы многое учли, например, когда идет перерегистрация некоммерческой организации из освобожденных регионов, мы срок считаем по первоначальной регистрации. Тем не менее появляется много новых команд, поэтому принято решение один раз в этом году снизить это требование», — пояснил Кириенко. Фонд президентских грантов активно проводит обучение для руководителей общественных организаций Донбасса и Новороссии. Специалисты выезжают в новые регионы и проводят семинары, на которых обучают писать проекты, подавать заявки, работать с грантами. Процесс интеграции институтов гражданского общества Донбасса и Новороссии в российскую правовую систему проходит успешно, отмечают аналитики. При этом отсутствие победителей из Запорожья и Херсонской области связано с небольшим опытом их взаимодействия с федеральной властью, у регионов Донбасса опыта такого сотрудничества больше, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский. «Власти формируют гражданское общество в новых регионах. В том числе через поддержку правильных с точки зрения государства социальных инициатив. Это работа ведется постоянно в любой стране. В данном случае важен сам факт, что достаточно быстро новые территории включились и предложили достойные проекты по широкому спектру направлений, связаны с актуальной проблематикой», — сказал он. Несмотря на сегодняшнее военное положение, жители ЛНР и ДНР думают о будущем после СВО. Об этом говорят темы и направления представленных проектов, отметила генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. Директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что такие же процессы происходили в первые годы в Крыму и Севастополе. «Регионы встраиваются в общую российскую систему, это нормальный естественный процесс. А сама по себе грантовая поддержка НКО со стороны государства очень важна. Здесь можно привести аналогию с армией. Если ты не кормишь свою армию, ее будут кормить другие. Если не поддерживать свои НКО, ими будут заниматься иностранные державы, а потом происходить оранжевые революции», — подчеркнул эксперт.