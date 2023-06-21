В Тюмени чиновница покончила с собой после приговора суда

Женщина до последнего настаивала, что дело сфальсифицировано

22 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

27 июня будет ровно год, как Наталья Митриковская ушла из жизни, но процесс по ее уголовному делу все еще не окончен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудницу мэрии Тюменского района Наталью Митриковскую в 2021 году признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2015-м она незаконно присвоила 25 000 рублей бюджетных средств. Тюменка неоднократно заявляла, что доказательства сфальсифицировали, обвиняя в этом силовиков. Итогового приговора женщина не выдержала, совершив суицид. Родные по сей день борются за ее реабилитацию, а главный свидетель только сейчас признался, что оговорил погибшую. При подготовке материала URA.RU пообщалось с родственниками тюменки и использовало аудиозаписи, предоставленные участниками судебных процессов. Также журналист агентства лично присутствовал на ряде заседаний и изучил судебные акты по делу. По версии следствия, добычей обвиняемых стали без малого 200 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уголовное дело Осенью 2015 года Наталья Митриковская устроилась на работу в МУП ЖКХ «Успенское», на должность экономиста-сметчика. Ее начальником был Андрей Богомолов. По версии следствия, показаниям самого мужчины (признавшего вину) и иных свидетелей, вскоре сотрудники вступили в сговор. Суть была в том, чтобы заключить договоры с администрацией Переваловского муниципального образования на оказание услуг в сфере ЖКХ, но не выполнять работы, а просто получить деньги и разделить их. Сторона обвинения утверждала, что по итогу фигуранты свой замысел выполнили. Договоры были заключены, заказчик введен в заблуждение, а деньги — почти 200 тысяч рублей, переведены на счет «Успенского». Из этой суммы Митриковская получила 25 тысяч рублей, Богомолов забрал остальное. Месть за отказ сотрудничать и вещественные доказательства из будущего В суде Наталья настаивала, что Богомолов ее оговорил. К слову, ранее мужчина единолично был осужден по аналогичным эпизодам о мошенничестве. Митриковская рассказала, что подозревает в фальсификации дела и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тюменской области. По версии тюменки, это стало местью за то, что она не согласилась быть информатором. «Это дело мне пообещали сотрудники правоохранительных органов. Я не подписалась на соглашение с ними о сотрудничестве. Они меня очень долго „долбили“, чтобы я давала показания на первых лиц администрации Тюменского района. Но я не в той должности, чтобы чего-то знать. И мне господа [из ОБЭП] пообещали, что меня посадят», — заявила Наталья на суде. Основным доказательством стал ноутбук, изъятый дома у Митриковской 3 февраля 2020 года. В нем нашли те самые договоры от 2015 года, которые якобы подделала Наталья. Однако, адвокаты обнаружили несостыковки. «Осмотр ноутбука был проведен 18 марта 2020 года. А папка, в которой нашли документы, была создана спустя несколько дней после этой даты», — говорится в материалах одного из судебных актов. Позднее следователь, ведущая это дело, заявит, что несостыковки с датами создания файлов вызваны плохим техническим состоянием компьютера. Но в протоколе осмотра она этого не указала — не посчитала нужным. К слову, осмотр ноутбука проводила сотрудница Тюменского межрайонного следственного отдела Юлия Монарх. В 2018 году она была признана лучшим следователем в своей категории, в 2019-м ее работа по итогам года также была положительно отмечена начальством. А в 2021 году Монарх получила четыре года лишения свободы условно за фальсификацию доказательств по одному из уголовных дел. Судья Валерий Чезганов был возмущен тем, как построено обвинение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деньги нетронуты, обвинение — «косое» Во время рассмотрения дела в первой инстанции, судья Тюменского районного суда Валерий Чезганов отмечал, что обвинительное заключение составлено некорректно. Фигурантам вменяли присвоение денег, которые поступили на счет компании (тех самых почти 200 тысяч рублей). Однако эти средства после зачисления ни разу со счета не снимались. То есть физически завладеть ими обвиняемые просто не могли: деньги оставались в банке. Свое отношение к ситуации судья выражал эмоционально. «Как можно на основании этого обвинения выносить какое-то решение? Что можно мне написать по этому „косому“, извините меня, обвинению? Не могу я смотреть равнодушно на это все», — говорил Чезганов на одном из процессов. Несмотря на вышеизложенное, приговор оказался обвинительным. Богомолов получил два года лишения свободы, Митриковская — год и 10 месяцев. Наказание решили считать условным. После оглашения вердикта Валерий Чезганов несколько раз повторил, каким именно образом и в какие сроки можно обжаловать решение. «Я не хочу комментировать судебное решение никоим образом. Не часто такое бывает, но я не хочу говорить об этом приговоре», — добавил судья. Кассационный суд в Челябинске отменил решения, принятые в Тюмени Фото: Александр Елизаров © URA.RU Выявленные нарушения и отмена приговора Решение суда было обжаловано. Апелляционный суд посчитал приговор законным и оставил его в силе. А вот кассация в Челябинске полностью отменила решение: вердикт гласил, что нижестоящие суды допустили нарушения уголовно-процессуального закона и лишили обвиняемых права на справедливое судебное разбирательство. «Приговор Тюменского районного суда и апелляционное определение Тюменского областного суда отменить. Уголовное дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сказано в решении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Наталья Митриковская ушла из жизни, не дождавшись нового вердикта по своему делу Фото: домашний архив семьи Митриковских Трагедия семьи Митриковских Наталья Митриковская на момент разбирательства трудилась в управлении ЖКХ администрации Тюменского района. По словам родных, у начальства она была на хорошем счету, получала благодарности от главы муниципального образования. Однако после того, как апелляционный суд оставил приговор в силе, женщина уволилась. «Ее просили остаться. Но она ответила, что вор не может занимать такую должность, проверяя и подписывая миллиарды бюджетных денег», — рассказал URA.RU супруг Натальи. По словам 83-летней матери тюменки, дочь находилась в угнетенном состоянии. Сама же пожилая женщина на фоне судебных процессов перенесла инсульт. «Она жила на те средства, что ей платило государство за ее честную работу. А это дело опозорило ее имя, столько грязи на нее вылили. Она просто перестала верить хоть в какую-то справедливость», — поделилась в разговоре с журналистом Надежда Митриковская. Новое рассмотрение суда началось в ноябре 2021 года. С декабря Наталья уже не могла посещать заседания — сломала ногу и перенесла тяжелую операцию. А в июне 2022 года женщина скоропостижно скончалась, совершив самоубийство. Семья Натальи отказалась закрывать дело по факту смерти обвиняемой. Сейчас они продолжают бороться за то, чтобы обелить имя родного человека. В суде обвиняемый отказался от своих прошлых показаний, признав их ложными (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Я ее оговорил. Боялся, что посадят» В новом судебном заседании второй фигурант дела — Андрей Богомолов, сделал заявление. Мужчина признался, что оговорил Митриковскую: на самом деле никакого сговора не было и деньги ни он, ни она не присваивали. «Митриковская не виновата. Денег я ей не передавал и сам денег не брал. Прошу прощения, что произвел оговор. До этого дела у меня было еще одно точно такое же, по которому меня осудили. У меня маленький ребенок. Я боялся, что просто посадят», — сказал мужчина в суде. Он пояснил, что, когда получил срок по первому делу о мошенничестве, его вызвали в следственный комитет. Там перед ним положили два договора и якобы заявили: либо он признается в мошенничестве и по ним, либо его ждет реальное лишение свободы. Каким образом в деле появилась Митриковская, Богомолов так и не признался. На вопросы судьи и адвокатов о том, заставили ли его дать показания на Наталью, мужчина отвечать не стал. К слову, в суде о том, что ее показания оказались не такими, как во время их дачи, заявила и одна из женщин, которая работала с Митриковской и Богомоловым. В деле указано, что Наталья в приватной беседе призналась ей, что изготавливает фиктивные документы. Однако придя в суд лично, свидетельница заявила, что такого следователям не говорила, а документы на этапе расследования подписывала не читая. Суд по делу все еще продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Послесловие Процесс по делу Богомолова-Митриковской все еще продолжается. Сейчас родные женщины озабочены тем, что прокуратура раз за разом просит судью об отложении процесса, с формулировкой «о необходимости дополнительного времени для согласования позиции с вышестоящим руководством». Адвокаты представителя обвиняемой — Антон Ташланов и Николай Иванов, не раз высказывали жалобы по этому поводу. Во время прошлого рассмотрения дела сама Митриковская подавала заявление в прокуратуру Тюменского района: там она писала о своих подозрениях по фальсификации дела и перечисляла силовиков, которые, по ее мнению, были к этому причастны. После проверки изложенных аргументов ведомство нарушений не нашло. Не нашли их и в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Тюменской области. URA.RU направило запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудницу мэрии Тюменского района Наталью Митриковскую в 2021 году признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2015-м она незаконно присвоила 25 000 рублей бюджетных средств. Тюменка неоднократно заявляла, что доказательства сфальсифицировали, обвиняя в этом силовиков. Итогового приговора женщина не выдержала, совершив суицид. Родные по сей день борются за ее реабилитацию, а главный свидетель только сейчас признался, что оговорил погибшую. При подготовке материала URA.RU пообщалось с родственниками тюменки и использовало аудиозаписи, предоставленные участниками судебных процессов. Также журналист агентства лично присутствовал на ряде заседаний и изучил судебные акты по делу. Уголовное дело Осенью 2015 года Наталья Митриковская устроилась на работу в МУП ЖКХ «Успенское», на должность экономиста-сметчика. Ее начальником был Андрей Богомолов. По версии следствия, показаниям самого мужчины (признавшего вину) и иных свидетелей, вскоре сотрудники вступили в сговор. Суть была в том, чтобы заключить договоры с администрацией Переваловского муниципального образования на оказание услуг в сфере ЖКХ, но не выполнять работы, а просто получить деньги и разделить их. Сторона обвинения утверждала, что по итогу фигуранты свой замысел выполнили. Договоры были заключены, заказчик введен в заблуждение, а деньги — почти 200 тысяч рублей, переведены на счет «Успенского». Из этой суммы Митриковская получила 25 тысяч рублей, Богомолов забрал остальное. Месть за отказ сотрудничать и вещественные доказательства из будущего В суде Наталья настаивала, что Богомолов ее оговорил. К слову, ранее мужчина единолично был осужден по аналогичным эпизодам о мошенничестве. Митриковская рассказала, что подозревает в фальсификации дела и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тюменской области. По версии тюменки, это стало местью за то, что она не согласилась быть информатором. Основным доказательством стал ноутбук, изъятый дома у Митриковской 3 февраля 2020 года. В нем нашли те самые договоры от 2015 года, которые якобы подделала Наталья. Однако, адвокаты обнаружили несостыковки. «Осмотр ноутбука был проведен 18 марта 2020 года. А папка, в которой нашли документы, была создана спустя несколько дней после этой даты», — говорится в материалах одного из судебных актов. Позднее следователь, ведущая это дело, заявит, что несостыковки с датами создания файлов вызваны плохим техническим состоянием компьютера. Но в протоколе осмотра она этого не указала — не посчитала нужным. Деньги нетронуты, обвинение — «косое» Во время рассмотрения дела в первой инстанции, судья Тюменского районного суда Валерий Чезганов отмечал, что обвинительное заключение составлено некорректно. Фигурантам вменяли присвоение денег, которые поступили на счет компании (тех самых почти 200 тысяч рублей). Однако эти средства после зачисления ни разу со счета не снимались. То есть физически завладеть ими обвиняемые просто не могли: деньги оставались в банке. Свое отношение к ситуации судья выражал эмоционально. Несмотря на вышеизложенное, приговор оказался обвинительным. Богомолов получил два года лишения свободы, Митриковская — год и 10 месяцев. Наказание решили считать условным. После оглашения вердикта Валерий Чезганов несколько раз повторил, каким именно образом и в какие сроки можно обжаловать решение. «Я не хочу комментировать судебное решение никоим образом. Не часто такое бывает, но я не хочу говорить об этом приговоре», — добавил судья. Выявленные нарушения и отмена приговора Решение суда было обжаловано. Апелляционный суд посчитал приговор законным и оставил его в силе. А вот кассация в Челябинске полностью отменила решение: вердикт гласил, что нижестоящие суды допустили нарушения уголовно-процессуального закона и лишили обвиняемых права на справедливое судебное разбирательство. «Приговор Тюменского районного суда и апелляционное определение Тюменского областного суда отменить. Уголовное дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сказано в решении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Трагедия семьи Митриковских Наталья Митриковская на момент разбирательства трудилась в управлении ЖКХ администрации Тюменского района. По словам родных, у начальства она была на хорошем счету, получала благодарности от главы муниципального образования. Однако после того, как апелляционный суд оставил приговор в силе, женщина уволилась. По словам 83-летней матери тюменки, дочь находилась в угнетенном состоянии. Сама же пожилая женщина на фоне судебных процессов перенесла инсульт. «Она жила на те средства, что ей платило государство за ее честную работу. А это дело опозорило ее имя, столько грязи на нее вылили. Она просто перестала верить хоть в какую-то справедливость», — поделилась в разговоре с журналистом Надежда Митриковская. Семья Натальи отказалась закрывать дело по факту смерти обвиняемой. Сейчас они продолжают бороться за то, чтобы обелить имя родного человека. «Я ее оговорил. Боялся, что посадят» В новом судебном заседании второй фигурант дела — Андрей Богомолов, сделал заявление. Мужчина признался, что оговорил Митриковскую: на самом деле никакого сговора не было и деньги ни он, ни она не присваивали. Он пояснил, что, когда получил срок по первому делу о мошенничестве, его вызвали в следственный комитет. Там перед ним положили два договора и якобы заявили: либо он признается в мошенничестве и по ним, либо его ждет реальное лишение свободы. К слову, в суде о том, что ее показания оказались не такими, как во время их дачи, заявила и одна из женщин, которая работала с Митриковской и Богомоловым. В деле указано, что Наталья в приватной беседе призналась ей, что изготавливает фиктивные документы. Однако придя в суд лично, свидетельница заявила, что такого следователям не говорила, а документы на этапе расследования подписывала не читая. Послесловие Процесс по делу Богомолова-Митриковской все еще продолжается. Сейчас родные женщины озабочены тем, что прокуратура раз за разом просит судью об отложении процесса, с формулировкой «о необходимости дополнительного времени для согласования позиции с вышестоящим руководством». Адвокаты представителя обвиняемой — Антон Ташланов и Николай Иванов, не раз высказывали жалобы по этому поводу. Во время прошлого рассмотрения дела сама Митриковская подавала заявление в прокуратуру Тюменского района: там она писала о своих подозрениях по фальсификации дела и перечисляла силовиков, которые, по ее мнению, были к этому причастны. После проверки изложенных аргументов ведомство нарушений не нашло. Не нашли их и в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Тюменской области. URA.RU направило запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Ответ ожидается.