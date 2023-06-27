Свердловчанин намеренно заразил бывшую возлюбленную ВИЧ-инфекцией

Жительница Екатеринбурга ждала от любимого предложения руки и сердца, а получила ВИЧ

27 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

В апреле 2020 года медики поставили Алене диагноз ВИЧ Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Екатеринбурга обвинила бывшего возлюбленного в том, что мужчина намеренно скрыл от нее свой диагноз и, как итог, заразил девушку ВИЧ-инфекцией. По словам горожанки, ее экс-бойфренд почти 20 лет скрывал от своих женщин болезнь. Девушка уверена в том, что бывший ухажер — ВИЧ-диссидент. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в полицию, но 6 раз получила отказ в возбуждении уголовного дела. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделилась Алена. Девушка уверяет, что Сергей скрыл от нее диагноз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Мне 33 года. Как и многие девушки, я мечтала о замужестве и семье. Личную жизнь назвать бурной я точно не могу, хотя и выгляжу весьма неплохо. Когда я встретила Сергея, он мне показался таким внимательным, мужественным и заботливым. Прямо мужчина мечты. Наверно, как и все девушки, я мысленно вышла за него замуж и нарожала кучу детей. Но в моей истории все случилось совсем иначе. Замуж меня Сергей не позвал, детей не нарожала, но зато ВИЧ-инфекцией он меня щедро наградил», — посетовала Алена. О своем диагнозе девушка узнала случайно. «Весной 2020 года мое самочувствие стало ухудшаться. Появилась слабость. Привычные дела я выполнять не могла — очень быстро уставала. Ухудшился аппетит, и в целом я понимала, что со мной что-то происходит. В апреле 2020 года я обратилась в больницу, сдала анализы, чтобы наконец-то найти причину моего вялого состояния», — вспоминает екатеринбурженка. Алена принимает антиретровирусную терапию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU «Через несколько дней я пошла за результатами исследований. Врач мне сообщила о том, что у меня подозрение на ВИЧ. Помню, что, услышав предварительный диагноз, честно, я не поверила. Тогда подумала о том, что это ошибка. Медик направил меня в Центр профилактики и борьбы со СПИД, который находится у нас в Екатеринбурге. Там диагноз подтвердился. Этот день, а точнее момент, я, наверно, никогда не забуду», — делится Алена. По словам девушки, принятие диагноза случилось моментально. «В апреле 2020 я узнала о своем статусе, а уже в мае 2020 я пришла в СПИД-центр и встала на учет, начала принимать терапию. Мне хватило месяца для того, чтобы пореветь, подумать, попрощаться мысленно с прежней жизнью. Месяц душевных страданий и терзаний, а потом взяла себя в руки и решила, что буду жить несмотря ни на что», — говорит девушка. Общие знакомые рассказали Алене о том, что в юности Сергей употреблял наркотики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «После начала приема антиретровирусной терапии я решила найти того, кто заразил меня. И, честно говоря, это не составило особого труда, так как сексуальных партнеров у меня было мало. До знакомства с Сергеем у меня партнера не было больше года. Поэтому первый, кого заподозрила о намеренном сокрытии своего диагноза, стал именно он. Мы на тот момент, когда я узнала о диагнозе, уже не встречались», — отметила Алена. Екатеринбурженка уверяет, что признаваться в своем статусе экс-ухажер не хотел. «Сергей всячески отрицал факт того, что у него ВИЧ. Со стороны это выглядело так, будто кристально чистого мужчину пытается запятнать какая-то аморальная дама. В какой-то момент я чуть было не поверила в то, что ВИЧ подцепила где-то на маникюре или у зубного, но только не от него», — рассказывает девушка. Жительница уральской столицы настаивает на суровом наказании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «В какой-то момент я почувствовала, что Сергей меня обманывает. И тогда я решила разузнать о нем побольше. Через знакомых я узнала о том, в 2000-х он употреблял наркотики, включая тяжелые. Потихоньку я начала собирать пазл о жизни Сергея до встречи со мной. Оказалось, что в 2001 году у Сергея выявили ВИЧ-инфекцию, а в 2003 году он встал на учет в СПИД-центр. Он начал принимать терапию только в марте 2021 года. Получается, спустя 18 лет после постановки диагноза. Сколько девушек успели от него заразиться, остается только гадать», — возмущается Алена. Девушка считает, что силовики не хотят заниматься ее делом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алена обратилась в полицию, чтобы против Сергея возбудили уголовное дело. Но каждый раз девушка получала отказ. «Уголовного дела нет, хотя на лицо статья 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией — прим.ред.). Мне предлагали пройти дополнительные исследования, я все делала. Более того, я добилась проведения экспертизы генотипирования, как мне говорила участковая. Тогда мне сказали, что это необходимо для возбуждения уголовного дела. По этому анализу возможно было бы установить, является ли Сергей источником инфицирования для меня», — рассказывает горожанка. Девушка через суд будет добиваться справедливости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Эту экспертизу я полгода не могла пройти. То реагенты долго шли, то аппарат был сломан. Когда я уже пришла сама в СПИД-центр к руководителю лаборатории, я тут же сдала кровь. Через пару дней, со слов участковой, сдал кровь Сергей. А потом оказалось, что при неопределяемой нагрузке невозможно сделать это исследование. Я тогда стояла на учете. Врачи знали, что у меня неопределяемая нагрузка. Но никто мне не сказал, что в данном случае экспертиза не состоится», — посетовала Алена. Девушка уверенна в том, что представители силовых структур не хотят заниматься этим делом, так как прецедентов в судебной практике, когда наказывают ВИЧ-диссидентов, большая редкость в нашей стране и в Свердловской области, в частности. «Наказать таких людей очень сложно. Это долгая работа. Надо доказать то, что были отношения между истцом и ответчиком. Потом поднимать медицинские документы 20-летней давности. Одним словом, это долгая и емкая работа, которая не дает гарантий того, что виновника накажут», — отметила она. Девушка готова обратиться в приемную Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я считаю, что такие люди, как Сергей, которые гробят жизни окружающих, должны получить наказание, чтобы другим было уроком. И, конечно, я буду добиваться справедливости для себя. Буду писать во все силовые ведомства, в приемную президента, а если надо будет, то пойду в приемную Владимира Путина в Москву. Люди, имеющие ВИЧ, да и целом любые другие заболевания, которые могут стать причиной болезни других людей, обязаны нести ответственность», — сказала Алена. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве обещали подготовить комментарий позже. Также официальный запрос направлен в Областной центр профилактики и борьбы со СПИД по Свердловской области и Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Сергей отметил, что Алене несколько раз было отказано в возбуждении уголовного дела. «Моя вина не была доказана. Я в такой же ситуации, как и она», — сказал он. Редакция URA.RU предоставляет возможность высказаться всем сторонам конфликта. Для этого необходимо написать автору материала на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга обвинила бывшего возлюбленного в том, что мужчина намеренно скрыл от нее свой диагноз и, как итог, заразил девушку ВИЧ-инфекцией. По словам горожанки, ее экс-бойфренд почти 20 лет скрывал от своих женщин болезнь. Девушка уверена в том, что бывший ухажер — ВИЧ-диссидент. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в полицию, но 6 раз получила отказ в возбуждении уголовного дела. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделилась Алена. «Мне 33 года. Как и многие девушки, я мечтала о замужестве и семье. Личную жизнь назвать бурной я точно не могу, хотя и выгляжу весьма неплохо. Когда я встретила Сергея, он мне показался таким внимательным, мужественным и заботливым. Прямо мужчина мечты. Наверно, как и все девушки, я мысленно вышла за него замуж и нарожала кучу детей. Но в моей истории все случилось совсем иначе. Замуж меня Сергей не позвал, детей не нарожала, но зато ВИЧ-инфекцией он меня щедро наградил», — посетовала Алена. О своем диагнозе девушка узнала случайно. «Весной 2020 года мое самочувствие стало ухудшаться. Появилась слабость. Привычные дела я выполнять не могла — очень быстро уставала. Ухудшился аппетит, и в целом я понимала, что со мной что-то происходит. В апреле 2020 года я обратилась в больницу, сдала анализы, чтобы наконец-то найти причину моего вялого состояния», — вспоминает екатеринбурженка. «Через несколько дней я пошла за результатами исследований. Врач мне сообщила о том, что у меня подозрение на ВИЧ. Помню, что, услышав предварительный диагноз, честно, я не поверила. Тогда подумала о том, что это ошибка. Медик направил меня в Центр профилактики и борьбы со СПИД, который находится у нас в Екатеринбурге. Там диагноз подтвердился. Этот день, а точнее момент, я, наверно, никогда не забуду», — делится Алена. По словам девушки, принятие диагноза случилось моментально. «В апреле 2020 я узнала о своем статусе, а уже в мае 2020 я пришла в СПИД-центр и встала на учет, начала принимать терапию. Мне хватило месяца для того, чтобы пореветь, подумать, попрощаться мысленно с прежней жизнью. Месяц душевных страданий и терзаний, а потом взяла себя в руки и решила, что буду жить несмотря ни на что», — говорит девушка. «После начала приема антиретровирусной терапии я решила найти того, кто заразил меня. И, честно говоря, это не составило особого труда, так как сексуальных партнеров у меня было мало. До знакомства с Сергеем у меня партнера не было больше года. Поэтому первый, кого заподозрила о намеренном сокрытии своего диагноза, стал именно он. Мы на тот момент, когда я узнала о диагнозе, уже не встречались», — отметила Алена. Екатеринбурженка уверяет, что признаваться в своем статусе экс-ухажер не хотел. «Сергей всячески отрицал факт того, что у него ВИЧ. Со стороны это выглядело так, будто кристально чистого мужчину пытается запятнать какая-то аморальная дама. В какой-то момент я чуть было не поверила в то, что ВИЧ подцепила где-то на маникюре или у зубного, но только не от него», — рассказывает девушка. «В какой-то момент я почувствовала, что Сергей меня обманывает. И тогда я решила разузнать о нем побольше. Через знакомых я узнала о том, в 2000-х он употреблял наркотики, включая тяжелые. Потихоньку я начала собирать пазл о жизни Сергея до встречи со мной. Оказалось, что в 2001 году у Сергея выявили ВИЧ-инфекцию, а в 2003 году он встал на учет в СПИД-центр. Он начал принимать терапию только в марте 2021 года. Получается, спустя 18 лет после постановки диагноза. Сколько девушек успели от него заразиться, остается только гадать», — возмущается Алена. Алена обратилась в полицию, чтобы против Сергея возбудили уголовное дело. Но каждый раз девушка получала отказ. «Уголовного дела нет, хотя на лицо статья 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией — прим.ред.). Мне предлагали пройти дополнительные исследования, я все делала. Более того, я добилась проведения экспертизы генотипирования, как мне говорила участковая. Тогда мне сказали, что это необходимо для возбуждения уголовного дела. По этому анализу возможно было бы установить, является ли Сергей источником инфицирования для меня», — рассказывает горожанка. «Эту экспертизу я полгода не могла пройти. То реагенты долго шли, то аппарат был сломан. Когда я уже пришла сама в СПИД-центр к руководителю лаборатории, я тут же сдала кровь. Через пару дней, со слов участковой, сдал кровь Сергей. А потом оказалось, что при неопределяемой нагрузке невозможно сделать это исследование. Я тогда стояла на учете. Врачи знали, что у меня неопределяемая нагрузка. Но никто мне не сказал, что в данном случае экспертиза не состоится», — посетовала Алена. Девушка уверенна в том, что представители силовых структур не хотят заниматься этим делом, так как прецедентов в судебной практике, когда наказывают ВИЧ-диссидентов, большая редкость в нашей стране и в Свердловской области, в частности. «Наказать таких людей очень сложно. Это долгая работа. Надо доказать то, что были отношения между истцом и ответчиком. Потом поднимать медицинские документы 20-летней давности. Одним словом, это долгая и емкая работа, которая не дает гарантий того, что виновника накажут», — отметила она. «Я считаю, что такие люди, как Сергей, которые гробят жизни окружающих, должны получить наказание, чтобы другим было уроком. И, конечно, я буду добиваться справедливости для себя. Буду писать во все силовые ведомства, в приемную президента, а если надо будет, то пойду в приемную Владимира Путина в Москву. Люди, имеющие ВИЧ, да и целом любые другие заболевания, которые могут стать причиной болезни других людей, обязаны нести ответственность», — сказала Алена. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве обещали подготовить комментарий позже. Также официальный запрос направлен в Областной центр профилактики и борьбы со СПИД по Свердловской области и Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Сергей отметил, что Алене несколько раз было отказано в возбуждении уголовного дела. «Моя вина не была доказана. Я в такой же ситуации, как и она», — сказал он. Редакция URA.RU предоставляет возможность высказаться всем сторонам конфликта. Для этого необходимо написать автору материала на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru.