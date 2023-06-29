Свердловчанин делает маскировку для бойцов из-за брата на СВО

Житель Первоуральска открыл цех по пошиву маскировочных костюмов после мобилизации брата

30 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Максим Теплоухов наладил выпуск маскировочных костюмов, которые помогают бойцам скрыться от противника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) Максим Теплоухов — владелец строительной компании. В сентябре 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, на специальную военную операцию ушел его двоюродный брат. Тогда свердловчанин задумался, как можно помочь ему и другим знакомым военнослужащим в тылу, и открыл швейный цех по производству маскировочных костюмов. О том, сколько времени и денег ушло от идеи до реализации и востребованы ли такие костюмы — в репортаже URA.RU. Как спрос родил предложение «Толчком стал уход двоюродного брата на фронт — он попал под мобилизацию в сентябре 2022 года. И в целом в зоне СВО находилось много знакомых, потом появились и командиры, с которыми мы общаемся. Были мысли, как помочь ребятам в тылу, и вскоре знакомый, у которого свой бизнес, предложил занять швейное производство. Тактическую одежду полстраны шьет, смысла повторяться не было. Пообщались с военными, увидели, что есть спрос на маскировочные халаты, решили делать их», — рассказывает Максим Теплоухов. Швеи делают маскировочные плащи, крепя «мишуру» камуфляжного цвета к основному полотну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вскоре через знакомых нашли технолога. Инна Липатова специализировалась в основном на детской одежде и постельном белье и уже запускала производства, за одежду для военных взялась с интересом. Нужные ткани и оборудование нашли в России, Белоруссии и Китае, лекала и «мишуру» — кусочки ткани различных камуфляжных цветов, которые пришивают к основе, разрабатывали сами. Плотная подготовка к запуску производства началась в ноябре 2022 года, а 9 января 2023 компания «Проект — Т» Максима Теплоухова запустилась официально. Стоит открыть такое производство в районе 2 млн рублей. «Начали отшивать костюмы, переделывали несколько раз, потому что видели, что нужно доработать, как поменять материалы. Процесс обновления идет и сейчас — делаем новый крой, новую „мишуру“, пробуем другие ткани, другие расцветки. Есть группа наших товарищей, которые работают манекенами — все примеряют, тестируют. Мы смотрим, как одежда сидит на них, делаем выводы», — рассказывает Инна Липатова. Какой бывает маскировка Цвета маскировочных костюмов повторяют тот тип местности, где их носят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди продукции компании — маскировочные пологи для блиндажей или военной техники, накидки, костюмы «Сумрак», куда входят накидка, нарукавники, гамаши. Также в компании делают турникеты для остановки крови. Все — востребовано на фронте. По словам бойцов, противник тоже активно использует маскировочные костюмы. Умение слиться с местностью спасает жизни. Костюмы бывают нескольких типов, военные берут их все. Отличаются расцветкой и подходят под разные виды местности. Есть «зима», «лес», «мультикам», «камыш», «цифра» и город. В развернутом виде маскировочный костюм выглядит массивно и кажется, что занимает много места. По факту, отмечает Максим Теплоухов, комплект легко складывается в футляр, занимает мало места и весит не больше 600 граммов. Новость по теме Компания из Екатеринбурга в разы увеличила производство ради маскировки бойцов на СВО. Фото, видео Себестоимость маскировочного костюма — около 11 тысяч рублей. За столько же компания и отдает экипировку военным, не делая наценку. Главное — отбить траты на зарплату сотрудников и расходные материалы. «Производство родилось из идеи помочь бойцам, и идея остается на первом месте. О прибыли не думаем. У меня есть строительная компания, но это затягивает сильнее», — добавляет собеседник. За несколько месяцев здесь отшили около двух тысяч маскировочных накидок, из них на складе осталось около трехсот. Большим спросом пользуются и пологи, которыми можно накрывать как блиндажи и военную технику, так и самые разные предметы. Сейчас на предприятии работают 14 швей. У нескольких из них есть мобилизованные родственники. «Когда отшиваю маскировку, то молюсь, чтобы она помогла солдату, защитила его», — рассказывает одна из работниц, у которой на фронте племянник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Первоуральска (Свердловская область) Максим Теплоухов — владелец строительной компании. В сентябре 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, на специальную военную операцию ушел его двоюродный брат. Тогда свердловчанин задумался, как можно помочь ему и другим знакомым военнослужащим в тылу, и открыл швейный цех по производству маскировочных костюмов. О том, сколько времени и денег ушло от идеи до реализации и востребованы ли такие костюмы — в репортаже URA.RU. «Толчком стал уход двоюродного брата на фронт — он попал под мобилизацию в сентябре 2022 года. И в целом в зоне СВО находилось много знакомых, потом появились и командиры, с которыми мы общаемся. Были мысли, как помочь ребятам в тылу, и вскоре знакомый, у которого свой бизнес, предложил занять швейное производство. Тактическую одежду полстраны шьет, смысла повторяться не было. Пообщались с военными, увидели, что есть спрос на маскировочные халаты, решили делать их», — рассказывает Максим Теплоухов. Вскоре через знакомых нашли технолога. Инна Липатова специализировалась в основном на детской одежде и постельном белье и уже запускала производства, за одежду для военных взялась с интересом. Нужные ткани и оборудование нашли в России, Белоруссии и Китае, лекала и «мишуру» — кусочки ткани различных камуфляжных цветов, которые пришивают к основе, разрабатывали сами. Плотная подготовка к запуску производства началась в ноябре 2022 года, а 9 января 2023 компания «Проект — Т» Максима Теплоухова запустилась официально. Стоит открыть такое производство в районе 2 млн рублей. «Начали отшивать костюмы, переделывали несколько раз, потому что видели, что нужно доработать, как поменять материалы. Процесс обновления идет и сейчас — делаем новый крой, новую „мишуру“, пробуем другие ткани, другие расцветки. Есть группа наших товарищей, которые работают манекенами — все примеряют, тестируют. Мы смотрим, как одежда сидит на них, делаем выводы», — рассказывает Инна Липатова. Среди продукции компании — маскировочные пологи для блиндажей или военной техники, накидки, костюмы «Сумрак», куда входят накидка, нарукавники, гамаши. Также в компании делают турникеты для остановки крови. Все — востребовано на фронте. По словам бойцов, противник тоже активно использует маскировочные костюмы. Умение слиться с местностью спасает жизни. Костюмы бывают нескольких типов, военные берут их все. Отличаются расцветкой и подходят под разные виды местности. Есть «зима», «лес», «мультикам», «камыш», «цифра» и город. В развернутом виде маскировочный костюм выглядит массивно и кажется, что занимает много места. По факту, отмечает Максим Теплоухов, комплект легко складывается в футляр, занимает мало места и весит не больше 600 граммов. Себестоимость маскировочного костюма — около 11 тысяч рублей. За столько же компания и отдает экипировку военным, не делая наценку. Главное — отбить траты на зарплату сотрудников и расходные материалы. «Производство родилось из идеи помочь бойцам, и идея остается на первом месте. О прибыли не думаем. У меня есть строительная компания, но это затягивает сильнее», — добавляет собеседник. За несколько месяцев здесь отшили около двух тысяч маскировочных накидок, из них на складе осталось около трехсот. Большим спросом пользуются и пологи, которыми можно накрывать как блиндажи и военную технику, так и самые разные предметы. Сейчас на предприятии работают 14 швей. У нескольких из них есть мобилизованные родственники. «Когда отшиваю маскировку, то молюсь, чтобы она помогла солдату, защитила его», — рассказывает одна из работниц, у которой на фронте племянник.