Сотрудники компании BRT делают «глушители» для оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции растет спрос на дульные тормоза — устройства, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Наличие такого устройства — важный элемент маскировки бойца. Компания из Екатеринбурга BRT, специализирующаяся на производстве таких «глушителей», за несколько месяцев увеличила выпуск в несколько раз. Разработку тестируют в Минобороны РФ, рассказал URA.RU директор компании Евгений Новосельцев.

«Мы делаем дульные тормоза компенсаторы (ДТК), проще говоря „банки“, на винтовки, пулеметы и на все семейство автоматов Калашникова. Основная польза такого прибора для бойцов — отсутствие вспышки при стрельбе. Сейчас военные действия ведут с тепловизорами, и все выстрелы без „банки“ тепловизор противника фиксирует в разы ярче и четче. „Банка“ гасит эту вспышку, соответственно, это большой вклад в маскировку бойца», — рассказывает Новосельцев.

Компания открылась в 2018 году, и долгое время основными покупателями ДТК были охотники и спортсмены. С начала специальной военной операции ситуация начала меняться, и сейчас соотношение по выпуску гражданской и военной продукции — 50 на 50. Последнюю в основном покупают благотворительные фонды со всей страны, оказывающие помощь участникам специальной военной операции. Покупают сотнями, но спрос все равно превышает предложение, считает собеседник.

«Любому участнику спецоперации хотелось бы иметь „банку“ — средство личной маскировки. Количество военнослужащих выросло, соответственно, оружия стало больше, но объемы ДТК от всех российских производителей не покрывает этот запрос. Мы постоянно ищем новые ресурсы для роста, но пока растем постепенно — +200 единиц в месяц. Сейчас выпускаем порядка 1200 ДТК в месяц для военных и столько же для гражданских», — добавляет Новосельцев.

За дульными тормозами обращаются не только благотворительные фонды. Есть предпосылки к сотрудничеству с Министерством обороны РФ. В компании отмечают, что готовы выпускать еще +1000 «банок» для нужд министерства. Несколько образцов продукции отправили на испытания в Минобороны, и теперь ждут обратную связь.

Также BRT планирует поставку порядка 1000 глушителей для бойцов Центрального военного округа — такая договоренность обсуждается через министерство общественной безопасности Свердловской области. Продукцию компании покупают и в частном порядке — сами бойцы или родственники. Плюс компания бесплатно отправляет по несколько «глушителей» подразделениям, которые оставляют заявки. «Высылаем на испытания, чтобы они посмотрели, подойдет или не подойдет. И если нравится, то сотрудничаем», — добавляет Новосельцев.

Всего с начала спецоперации BRT отправила на фронт бесплатно около 500 ДТК. В основном подшефным подразделениям и тем, где есть знакомые и сотрудники предприятия, ушедшие добровольцами. Поэтому работники компании не понаслышке знают, что именно требуется бойцам.

Специальная военная операции РФ на Украине началась вынужденно 24 февраля. Ее главная цель, по словам президента России Владимира Путина, — это проведение денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой на военную службу призвали около 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — порядка 9,7 тысячи.

На предприятии делают «глушители» почти для всех видов оружия, в том числе импортного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Новосельцев вместе с напарником основал компанию в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здесь делают полный цикл сборки «банок» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Производство расположено в двух цехах, и этого становится мало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

BRT работает с несколькими подрядчиками, которые поставляют детали для производства «банок» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так выглядят «банки» на военное оружие. По сравнению с ДТК для гражданских они намного тяжелее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…, а так выглядят дульные тормоза для гражданского оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU