В Таганроге поврежден детский сад после ночной атаки
25 ноября 2025 в 06:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Таганроге после ночной атаки ВСУ поврежден детский сад. А также повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия. Сообщается о троих и пострадавших и одном погибшем. Об этом сообщает глава города Таганрога Светлана Камбулова.
