Появились подробности масштабной атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края сообщил подробности об атаке дронов, есть пострадавший Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак БПЛА. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он также добавил, что самая сложная обстановка сложилась в Новороссийске. Там, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают медпомощь.

В свою очередь, в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован. О ситуации также высказался и глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Он уточнил, что в Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пожар уже локализован. В самом Краснодаре также зафиксированы незначительные повреждения домов и офисного здания, в селе Первореченском Динского района поврежден частный дом.

