Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ
25 ноября 2025 в 06:27
После ночной атаки на Краснодарский край пострадали шесть мирных жителей. Повреждены не меньше 20-ти домов. В данный момент тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
