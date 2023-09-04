Свердловский боец СВО получил навык, позволяющий обнаружить ВСУ

Екатеринбуржец Роман Мурсалов научился слышать дроны ВСУ на большом расстоянии

05 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Роман Мурсалов пошел на СВО вслед за товарищами, с которыми служил в Ленинградской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Утро 24 февраля 2022 года 20-летний житель Екатеринбурга встретил на территории Харьковской области. На фронт Роман Мурсалов пошел вслед за товарищами, с которыми проходил срочную службу в Ленинградской области. Своей главной заслугой на поле боя Роман считает то, что смог вовремя обнаружить противника, тем самым сохранил жизнь себе и сослуживцам. Спецоперация глазами екатеринбуржца — в материале URA.RU. Справка: Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию. В общей сложности на военную службу призвали около 300 тысяч резервистов. От Свердловской области отправились выполнять боевые задачи 9,7 тысячи бойцов. Екатеринбуржец Мурсалов на СВО нашел настоящих друзей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жизнь на гражданке Роман Мурсалов родился 15 мая 2002 года в Екатеринбурге. Как и многие мальчишки, в детстве любил играть в дворовый футбол. Ходил в общеобразовательную школу №52. Отличником в классе не стал, но был душой компании. «Я родился в обычной семье. У меня есть младшая сестра. Уникальными физическими данными не обладал. Так сказать, не Усэйн Болт (легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион — прим.URA.RU), но любил рисовать. Можно сказать, что я свободный художник. Кроме всего, я всегда был весельчаком и смельчаком. В любой ситуации искал позитивные и смешные моменты», — вспоминает Мурсалов. Молодой человек научился мастерки копать окопы Фото: Денис Моргунов © URA.RU После окончания школы Роман поступил в Уральский государственный горный университет на бюджет. В учебном заведении Роман проучился год, после чего отчислился по собственному желанию. «Я поступал учиться в горный университет, но понял, что не мое. В планах было отслужить срочку, вернуться после службы, чтобы сдать дополнительные экзамены, и уже потом поступить в Архитектурную академию. Но у бога свои планы», — размышляет Роман. Служба в Ленинградской области Роман Мурсалов ушел на СВО в 20 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 19 лет Мурсалову пришла повестка в армию. Службу в военной части Роман вспоминает с теплотой. По его словам, в армии он проходил настоящую военную подготовку. «21 октября 2021 году по распределению я попал на службу в военную часть 29760 в Ленинградской области. Об армии у меня только положительные воспоминания. В части мне повезло с ротой, в которую я попал, потому что наши командиры обучали нас военному делу. Каждая неделя: теория, стрельбище, РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты), бешеные физические нагрузки. В армии у меня появились друзья», — рассказывает Роман. 24 февраля 2022 год Роман Мурсалов до СВО служил в Ленинградской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приказ о выполнении боевых задач пришел 24 февраля. Солдат российской армии направили в Харьковскую область. «24 февраля нас собрали в части и сообщили, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Нас перебросили через Белгородскую область в Харьковскую. Осознание того, что спецоперация — это не учения, а реальные боевые задачи, пришло не сразу», — говорит Роман. По словам екатеринбуржца, первое время сложнее всего было привыкнуть к новым бытовым условиям. Например, мирится с грязной одеждой, отсутствием ежедневного душа и однообразной едой. «Жили в подвале. Первое время спали на стульях сидя, потом большой матрас постелили, куда вмещалось 4 человека из отдыхающей смены. Лишней воды не было, поэтому каждый день протирались влажными салфетками, которые привозила гуманитарка. Кушать готовили сначала на сухом спирту из сухпайка, потом на газовой плите, в основном макароны с тушенкой раз в день, потому что не знали, когда перестанут возить гуманитарную помощь, в связи с чем экономили еду», — вспоминает Мурсалов. По словам солдата, он переживал за членов семьи. «В основном на фронте я переживал больше не столько за себя, сколько за родных и близких, потому что возможность с ними связаться была раз в месяц. Иногда накручивал себя, все ли хорошо дома», — посетовал Роман. На фронте Екатеринбуржец развил навыки, которые помогли ему выжить на поле боя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 24 февраля по 19 мая Роман Мурсалов выполнял боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Тогда командир дал ему важное наставление, которое помогло выжить. «Я помню, как командир сказал о том, что на фронте важно уважать врага. Ведь, пренебрегая тот факт, что враг обучен, у него есть оружие и своя идеология, неминуемо приведет к смерти. Эти слова я запомнил навсегда. Поэтому все время, пока был на фронте, я четко выполнял задачи командования. Я думаю, что благодаря этому я остался в живых, пробыв почти три месяца на «передке», — говорит Роман. Командир всегда напоминал солдатам о том, что на поле боя надо быть максимально внимательным, ведь повсюду летают дроны. Первое время дроны противника не скидывали гранаты, но такая «милость» со стороны ВСУ длилась недолго. «Дроны постоянно летали, но в самом начале еще никто гранаты с них не бросал. А когда начали, то уже просто внимательнее себя вел, потому что очень часто их и не слышно вовсе. Но со временем я научился их слышать, даже когда казалось, что вокруг мертвая тишина», — отмечает Мурсалов. Роман уверяет, что на фронте все в одночасье становятся братьями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Именно вовремя замеченные Романом дроны спасли не только его жизнь, но и боевым товарищам. О своем поступке он говорить не любит, так как не считает его героическим. «Я не очень люблю говорить об этом, ведь каждый российский солдат сделал бы то же самое, что и я: доложил бы командованию о вражеском объекте. Пусть это будет моей главной заслугой на фронте. Кстати, позже дрон скинул несколько гранат. Планировалось, что они будут сброшены на нас, но враг ошибся», — делится участник СВО. «У каждого солдата есть заслуги, о которых он молчит. Да, среди отважных ребят, которые творят историю, есть ненагражденные. Но ведь мы там не за медали, а за родину», — сказал Мурсалов. После спецоперации Роман Мурсалов уверен, что время, проведенное на фронте, научило его мечтать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Февраль 2022 года изменил жизнь Романа на «до» и «после». Мурсалов признается, что спецоперация стала отправной точкой в том, чтобы переосмыслить жизнь, ценности. Роман уверен, что время, проведенное на фронте, научило его мечтать. В конце мая 2022 года Роман вернулся с фронта в родной Екатеринбург. В мае 2023 года он получил удостоверение ветерана боевых действий. И теперь точно знает, что будет делать на «гражданке». «Люди привыкли жить в отложенном режиме, загадывать на будущее. Спецоперация стала для меня триггером, чтобы жить иначе. Я понял, что жизнь так коротка, что нужно ловить каждое мгновение. И, как мне кажется, я научился ценить все то, что раньше для меня не имело ценности. А еще я научился мечтать. Не планировать, а именно мечтать. Так что активно готовлюсь к поступлению в вуз на архитектора. Буду исполнять свою мечту», — резюмировал участник спецоперации из Екатеринбурга Роман Мурсалов. Ранее URA.RU рассказывало историю гражданина Таджикистана Зикирулло Ганиева, который соврал родителям, чтобы пойти добровольцем на спецоперацию. Весной 2022 Ганиев прибыл в ДНР, вступил в легендарную 110 бригаду. Там он получил позывной «Зик». На родине за участие в спецоперации ему грозит до 20 лет тюрьмы. После публикации URA.RU Зикирулло Ганиеву помогут получить гражданство РФ. Помощь в получении российского гражданства ему окажет МВД по Донецкой Народной Республике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утро 24 февраля 2022 года 20-летний житель Екатеринбурга встретил на территории Харьковской области. На фронт Роман Мурсалов пошел вслед за товарищами, с которыми проходил срочную службу в Ленинградской области. Своей главной заслугой на поле боя Роман считает то, что смог вовремя обнаружить противника, тем самым сохранил жизнь себе и сослуживцам. Спецоперация глазами екатеринбуржца — в материале URA.RU. Справка: Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию. В общей сложности на военную службу призвали около 300 тысяч резервистов. От Свердловской области отправились выполнять боевые задачи 9,7 тысячи бойцов. Жизнь на гражданке Роман Мурсалов родился 15 мая 2002 года в Екатеринбурге. Как и многие мальчишки, в детстве любил играть в дворовый футбол. Ходил в общеобразовательную школу №52. Отличником в классе не стал, но был душой компании. «Я родился в обычной семье. У меня есть младшая сестра. Уникальными физическими данными не обладал. Так сказать, не Усэйн Болт (легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион — прим.URA.RU), но любил рисовать. Можно сказать, что я свободный художник. Кроме всего, я всегда был весельчаком и смельчаком. В любой ситуации искал позитивные и смешные моменты», — вспоминает Мурсалов. После окончания школы Роман поступил в Уральский государственный горный университет на бюджет. В учебном заведении Роман проучился год, после чего отчислился по собственному желанию. «Я поступал учиться в горный университет, но понял, что не мое. В планах было отслужить срочку, вернуться после службы, чтобы сдать дополнительные экзамены, и уже потом поступить в Архитектурную академию. Но у бога свои планы», — размышляет Роман. Служба в Ленинградской области В 19 лет Мурсалову пришла повестка в армию. Службу в военной части Роман вспоминает с теплотой. По его словам, в армии он проходил настоящую военную подготовку. «21 октября 2021 году по распределению я попал на службу в военную часть 29760 в Ленинградской области. Об армии у меня только положительные воспоминания. В части мне повезло с ротой, в которую я попал, потому что наши командиры обучали нас военному делу. Каждая неделя: теория, стрельбище, РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты), бешеные физические нагрузки. В армии у меня появились друзья», — рассказывает Роман. 24 февраля 2022 год Приказ о выполнении боевых задач пришел 24 февраля. Солдат российской армии направили в Харьковскую область. «24 февраля нас собрали в части и сообщили, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Нас перебросили через Белгородскую область в Харьковскую. Осознание того, что спецоперация — это не учения, а реальные боевые задачи, пришло не сразу», — говорит Роман. По словам екатеринбуржца, первое время сложнее всего было привыкнуть к новым бытовым условиям. Например, мирится с грязной одеждой, отсутствием ежедневного душа и однообразной едой. «Жили в подвале. Первое время спали на стульях сидя, потом большой матрас постелили, куда вмещалось 4 человека из отдыхающей смены. Лишней воды не было, поэтому каждый день протирались влажными салфетками, которые привозила гуманитарка. Кушать готовили сначала на сухом спирту из сухпайка, потом на газовой плите, в основном макароны с тушенкой раз в день, потому что не знали, когда перестанут возить гуманитарную помощь, в связи с чем экономили еду», — вспоминает Мурсалов. По словам солдата, он переживал за членов семьи. «В основном на фронте я переживал больше не столько за себя, сколько за родных и близких, потому что возможность с ними связаться была раз в месяц. Иногда накручивал себя, все ли хорошо дома», — посетовал Роман. На фронте С 24 февраля по 19 мая Роман Мурсалов выполнял боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Тогда командир дал ему важное наставление, которое помогло выжить. «Я помню, как командир сказал о том, что на фронте важно уважать врага. Ведь, пренебрегая тот факт, что враг обучен, у него есть оружие и своя идеология, неминуемо приведет к смерти. Эти слова я запомнил навсегда. Поэтому все время, пока был на фронте, я четко выполнял задачи командования. Я думаю, что благодаря этому я остался в живых, пробыв почти три месяца на «передке», — говорит Роман. Командир всегда напоминал солдатам о том, что на поле боя надо быть максимально внимательным, ведь повсюду летают дроны. Первое время дроны противника не скидывали гранаты, но такая «милость» со стороны ВСУ длилась недолго. «Дроны постоянно летали, но в самом начале еще никто гранаты с них не бросал. А когда начали, то уже просто внимательнее себя вел, потому что очень часто их и не слышно вовсе. Но со временем я научился их слышать, даже когда казалось, что вокруг мертвая тишина», — отмечает Мурсалов. Именно вовремя замеченные Романом дроны спасли не только его жизнь, но и боевым товарищам. О своем поступке он говорить не любит, так как не считает его героическим. «Я не очень люблю говорить об этом, ведь каждый российский солдат сделал бы то же самое, что и я: доложил бы командованию о вражеском объекте. Пусть это будет моей главной заслугой на фронте. Кстати, позже дрон скинул несколько гранат. Планировалось, что они будут сброшены на нас, но враг ошибся», — делится участник СВО. «У каждого солдата есть заслуги, о которых он молчит. Да, среди отважных ребят, которые творят историю, есть ненагражденные. Но ведь мы там не за медали, а за родину», — сказал Мурсалов. После спецоперации Февраль 2022 года изменил жизнь Романа на «до» и «после». Мурсалов признается, что спецоперация стала отправной точкой в том, чтобы переосмыслить жизнь, ценности. Роман уверен, что время, проведенное на фронте, научило его мечтать. В конце мая 2022 года Роман вернулся с фронта в родной Екатеринбург. В мае 2023 года он получил удостоверение ветерана боевых действий. И теперь точно знает, что будет делать на «гражданке». «Люди привыкли жить в отложенном режиме, загадывать на будущее. Спецоперация стала для меня триггером, чтобы жить иначе. Я понял, что жизнь так коротка, что нужно ловить каждое мгновение. И, как мне кажется, я научился ценить все то, что раньше для меня не имело ценности. А еще я научился мечтать. Не планировать, а именно мечтать. Так что активно готовлюсь к поступлению в вуз на архитектора. Буду исполнять свою мечту», — резюмировал участник спецоперации из Екатеринбурга Роман Мурсалов. Ранее URA.RU рассказывало историю гражданина Таджикистана Зикирулло Ганиева, который соврал родителям, чтобы пойти добровольцем на спецоперацию. Весной 2022 Ганиев прибыл в ДНР, вступил в легендарную 110 бригаду. Там он получил позывной «Зик». На родине за участие в спецоперации ему грозит до 20 лет тюрьмы. После публикации URA.RU Зикирулло Ганиеву помогут получить гражданство РФ. Помощь в получении российского гражданства ему окажет МВД по Донецкой Народной Республике.