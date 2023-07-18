Доброволец из Таджикистана рискнул всем, чтобы уйти на фронт

За это на Родине его ждет уголовное дело, но он ни о чем не жалеет

19 июля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Зикирулло Ганиев ушел на фронт без ведома родных, но он уверен в том, что выбрал правильный путь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы исполнить свою мечту — стать военным. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию работать на стройке. Однако уже в марте он прибыл в ДНР, несмотря на то, что на родине участие в спецоперации может грозить уголовным делом. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». Журналист URA.RU встретился с добровольцем в Екатеринбурге, где боец проходит реабилитацию. Детство Зикикулло родился в Кулябе, который славится большим количеством исторических достопримечательностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зикикулло родился в Кулябе, который расположен в 175 км к юго-востоку от Душанбе. Город славится большим количеством исторических достопримечательностей. «Я рос в живописном месте. Куляб считается жемчужиной Таджикистана. В Кулябе полно туристических объектов. И мавзолей, и краеведческий музей, и Парк культуры и отдыха. Одним словом, посмотреть есть на что», — говорит Ганиев. Родители предполагали, что сын станет учителем истории, так как обожал этот предмет в школе. «Я легко запоминал важные исторические события и даты. Любимый отрезок в современной истории — советский период. Кстати, родители думали, что, окончив школу, я пойду учится на учителя истории, но этого не произошло. С детства я мечтал стать настоящим военным», — вспоминает Ганиев. Юноша отправился на СВО в числе добровольцев Фото: Зик 24 февраля 2022 По воспоминаниям Зикирулло, новость о начале спецоперации его не удивила. «Я помню, как по всем СМИ трещала новость о том, что президент России Владимир Путин объявил о спецоперации. Для меня, человека, который увлечен историей, такое решение Владимира Владимировича не стало для меня чем-то неожиданным, это было логичным продолжением того, что происходило в Донбассе последние восемь лет», — делится уроженец государства в Центральной Азии. «Зику» дважды отказывали в пункте приема добровольцев, но он не сдался Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Именно тогда у юноши появилась первая мысль о том, чтобы вступить в ряды армии РФ. «Знаете наверное, первое, что пришло в голову после новости о спецоперации на Украине, это мысль о том, а могу ли я, гражданин Таджикистана, воевать вместе с русскими. Вы, наверно, задаетесь вопросом: какое дело таджику до России? Но я человек, который уважает историю. И тот факт, что кто-то хочет ее обнулить и переписать, меня, конечно, всегда угнетал. Тысячи таджиков умерло с 1941 по 1945, защищая земли общей родины. Среди них есть и мои родственники. И то, что происходило в Донбассе, не могло оставить меня равнодушным. Ведь оставаться безучастным — для меня означает предать память моих предков», — говорит Ганиев. Соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию «Зик» собрался добровольцем на СВО буквально за несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для того чтобы исполнить мечту, молодому человеку пришлось обманом покинуть отчий дом. «Родители всегда знали мою любовь к военной науке. Сказать им, что я хочу пойти добровольцем на СВО, я не мог, но желание бешеное было. Тогда я сказал родителям, что хочу поехать в Россию на заработки. Семья отреагировала положительно», — вспоминает Зикирулло. После одобрения родителей юноша буквально за три дня собрался и покинул Таджикистан. «Собрался я быстро, но само прощание с родителями, конечно, вышло тяжелый. Ведь я полностью осознавал, что могу не вернуться. Было очень тяжело, особенно смотреть в глаза маме. Но выбор уже был сделан. Надеюсь, родные меня простят за эту маленькую ложь», — рассказывает Ганиев. Донбасс «Зик» получил высокие результаты на стрельбище Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уже в начале марта 2022 года 19-летний Зикирулло приехал в Россию. Молодой человек прямиком направился в один из городов, где проводили набор добровольцев. «Уже будучи на месте, я начал обивать все возможные пороги для того, чтобы меня записали в добровольцы. Когда отказали в первый раз, я не запарился. Шел дальше по принципу: если закрылась одна дверь, то непременно откроется вторая. Но не тут-то было. И во второй раз мне отказали. Вот тогда я очень расстроился», — вспоминает участник СВО. Ганиев уже планировал прибрести билет домой. «Я помню, когда мне позвонили. Я не ждал, что все-таки меня примут в ряды добровольцев. Однако судьба распорядилась иначе», — смеется Зирикулло. В середине марта 2022 года уроженец Таджикистана оказался на территории Донбасса. «Помню, как оказался в окружении таких же ребят-добровольцев. Нас сразу под крыло взяли командиры для того, чтобы определить наши навыки», — вспоминает Ганиев. «На стрельбище я показал хороший результат, хотя раньше я не занимался стрельбой. Оказалось, что у меня хорошо развит глазомер. Да и с оружием я быстро нашел общий язык. Так получилось, что я попал в мотострелковую бригаду. Раскрывать подробности не могу, но поверьте, ВСУ от нас шарахаются», — говорит доброволец. «Зик» получил ранение, когда ВСУ подорвали его танк Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ранение Выполняя задание «Зик» получил осколочное ранение. «Наша бригада выполняла боевую задачу. Все тонкости поставленных задач я рассказывать не могу. Если вкратце, то так получилось, что наш танк попал под минометный обстрел со стороны ВСУ. В итоге танк подорвали, а осколочные ранения получили несколько моих товарищей, включая меня», — делится Ганиев. «Осколок попал мне в позвоночник. Ребята оттащили меня в сторону. Уже через минут десять я понял, что не могу двигаться», — говорит боец. Реабилитация в Екатеринбурге Доброволец прошел реабилитацию в Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU Добровольца перевезли в госпиталь Донецка. Там молодому человеку рекомендовали уральскую клинику. «Помню, как хирург сказал о том, что полностью восстановить меня смогут только на Урале. Выбора не было. Вот я и оказался в Екатеринбурге», — вспоминает боец. «Меня привезли в клинику Екатеринбурга. Изначально мне не давали гарантий того, что я смогу самостоятельно ходить. И вот спустя несколько недель, благодаря врачам и реабилитологам клиники я могу ходить сам — без палки», — демонстрируя уверенную походку, рассказывает солдат. Руководитель клиники Ирина Волкова заявила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Все медицинское обслуживание участников СВО мы ведем за свой счет. На момент обращения „Зика“ дополнительных средств не было, но мы не смогли отказать. Дисциплина у парня прямо военная. Он выполнял все указания медиков. И как итог — полностью восстановленные навыки», — сказала Волкова, отвечая на вопрос журналиста агентства о реабилитации Ганиева. Солдат готов вернуться к своим боевым товарищам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Возвращение на фронт Совсем скоро уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев повторно отправится в зону проведения спецоперации. «Через пару недель я вернусь к своим боевым товарищам. В Донбассе нас ждет еще много работы», — серьезно говорит «Зик». Жизнь после спецоперации Боец планирует остаться в ДНР. «В скором времени спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в Донбассе, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов. И, возможно, кто-то из моих внуков все-таки станет учителем истории», — резюмировал Зикирулло Ганиев. Президент России Владимир Путин объявил о том, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы исполнить свою мечту — стать военным. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию работать на стройке. Однако уже в марте он прибыл в ДНР, несмотря на то, что на родине участие в спецоперации может грозить уголовным делом. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». Журналист URA.RU встретился с добровольцем в Екатеринбурге, где боец проходит реабилитацию. Детство Зикикулло родился в Кулябе, который расположен в 175 км к юго-востоку от Душанбе. Город славится большим количеством исторических достопримечательностей. «Я рос в живописном месте. Куляб считается жемчужиной Таджикистана. В Кулябе полно туристических объектов. И мавзолей, и краеведческий музей, и Парк культуры и отдыха. Одним словом, посмотреть есть на что», — говорит Ганиев. Родители предполагали, что сын станет учителем истории, так как обожал этот предмет в школе. «Я легко запоминал важные исторические события и даты. Любимый отрезок в современной истории — советский период. Кстати, родители думали, что, окончив школу, я пойду учится на учителя истории, но этого не произошло. С детства я мечтал стать настоящим военным», — вспоминает Ганиев. 24 февраля 2022 По воспоминаниям Зикирулло, новость о начале спецоперации его не удивила. «Я помню, как по всем СМИ трещала новость о том, что президент России Владимир Путин объявил о спецоперации. Для меня, человека, который увлечен историей, такое решение Владимира Владимировича не стало для меня чем-то неожиданным, это было логичным продолжением того, что происходило в Донбассе последние восемь лет», — делится уроженец государства в Центральной Азии. Именно тогда у юноши появилась первая мысль о том, чтобы вступить в ряды армии РФ. «Знаете наверное, первое, что пришло в голову после новости о спецоперации на Украине, это мысль о том, а могу ли я, гражданин Таджикистана, воевать вместе с русскими. Вы, наверно, задаетесь вопросом: какое дело таджику до России? Но я человек, который уважает историю. И тот факт, что кто-то хочет ее обнулить и переписать, меня, конечно, всегда угнетал. Тысячи таджиков умерло с 1941 по 1945, защищая земли общей родины. Среди них есть и мои родственники. И то, что происходило в Донбассе, не могло оставить меня равнодушным. Ведь оставаться безучастным — для меня означает предать память моих предков», — говорит Ганиев. Соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию Для того чтобы исполнить мечту, молодому человеку пришлось обманом покинуть отчий дом. «Родители всегда знали мою любовь к военной науке. Сказать им, что я хочу пойти добровольцем на СВО, я не мог, но желание бешеное было. Тогда я сказал родителям, что хочу поехать в Россию на заработки. Семья отреагировала положительно», — вспоминает Зикирулло. После одобрения родителей юноша буквально за три дня собрался и покинул Таджикистан. «Собрался я быстро, но само прощание с родителями, конечно, вышло тяжелый. Ведь я полностью осознавал, что могу не вернуться. Было очень тяжело, особенно смотреть в глаза маме. Но выбор уже был сделан. Надеюсь, родные меня простят за эту маленькую ложь», — рассказывает Ганиев. Донбасс Уже в начале марта 2022 года 19-летний Зикирулло приехал в Россию. Молодой человек прямиком направился в один из городов, где проводили набор добровольцев. «Уже будучи на месте, я начал обивать все возможные пороги для того, чтобы меня записали в добровольцы. Когда отказали в первый раз, я не запарился. Шел дальше по принципу: если закрылась одна дверь, то непременно откроется вторая. Но не тут-то было. И во второй раз мне отказали. Вот тогда я очень расстроился», — вспоминает участник СВО. Ганиев уже планировал прибрести билет домой. «Я помню, когда мне позвонили. Я не ждал, что все-таки меня примут в ряды добровольцев. Однако судьба распорядилась иначе», — смеется Зирикулло. В середине марта 2022 года уроженец Таджикистана оказался на территории Донбасса. «Помню, как оказался в окружении таких же ребят-добровольцев. Нас сразу под крыло взяли командиры для того, чтобы определить наши навыки», — вспоминает Ганиев. «На стрельбище я показал хороший результат, хотя раньше я не занимался стрельбой. Оказалось, что у меня хорошо развит глазомер. Да и с оружием я быстро нашел общий язык. Так получилось, что я попал в мотострелковую бригаду. Раскрывать подробности не могу, но поверьте, ВСУ от нас шарахаются», — говорит доброволец. Ранение Выполняя задание «Зик» получил осколочное ранение. «Наша бригада выполняла боевую задачу. Все тонкости поставленных задач я рассказывать не могу. Если вкратце, то так получилось, что наш танк попал под минометный обстрел со стороны ВСУ. В итоге танк подорвали, а осколочные ранения получили несколько моих товарищей, включая меня», — делится Ганиев. «Осколок попал мне в позвоночник. Ребята оттащили меня в сторону. Уже через минут десять я понял, что не могу двигаться», — говорит боец. Реабилитация в Екатеринбурге Добровольца перевезли в госпиталь Донецка. Там молодому человеку рекомендовали уральскую клинику. «Помню, как хирург сказал о том, что полностью восстановить меня смогут только на Урале. Выбора не было. Вот я и оказался в Екатеринбурге», — вспоминает боец. «Меня привезли в клинику Екатеринбурга. Изначально мне не давали гарантий того, что я смогу самостоятельно ходить. И вот спустя несколько недель, благодаря врачам и реабилитологам клиники я могу ходить сам — без палки», — демонстрируя уверенную походку, рассказывает солдат. Руководитель клиники Ирина Волкова заявила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Все медицинское обслуживание участников СВО мы ведем за свой счет. На момент обращения „Зика“ дополнительных средств не было, но мы не смогли отказать. Дисциплина у парня прямо военная. Он выполнял все указания медиков. И как итог — полностью восстановленные навыки», — сказала Волкова, отвечая на вопрос журналиста агентства о реабилитации Ганиева. Возвращение на фронт Совсем скоро уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев повторно отправится в зону проведения спецоперации. «Через пару недель я вернусь к своим боевым товарищам. В Донбассе нас ждет еще много работы», — серьезно говорит «Зик». Жизнь после спецоперации Боец планирует остаться в ДНР. «В скором времени спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в Донбассе, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов. И, возможно, кто-то из моих внуков все-таки станет учителем истории», — резюмировал Зикирулло Ганиев. Президент России Владимир Путин объявил о том, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.