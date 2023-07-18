Доброволец из Таджикистана рискнул всем, чтобы уйти на фронт

Уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы исполнить свою мечту — стать военным. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию работать на стройке. Однако уже в марте он прибыл в ДНР, несмотря на то, что на родине участие в спецоперации может грозить уголовным делом. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». Журналист URA.RU встретился с добровольцем в Екатеринбурге, где боец проходит реабилитацию.
Детство
Зикикулло родился в Кулябе, который славится большим количеством исторических достопримечательностей
Зикикулло родился в Кулябе, который расположен в 175 км к юго-востоку от Душанбе. Город славится большим количеством исторических достопримечательностей. «Я рос в живописном месте. Куляб считается жемчужиной Таджикистана. В Кулябе полно туристических объектов. И мавзолей, и краеведческий музей, и Парк культуры и отдыха. Одним словом, посмотреть есть на что», — говорит Ганиев.
Родители предполагали, что сын станет учителем истории, так как обожал этот предмет в школе. «Я легко запоминал важные исторические события и даты. Любимый отрезок в современной истории — советский период. Кстати, родители думали, что, окончив школу, я пойду учится на учителя истории, но этого не произошло. С детства я мечтал стать настоящим военным», — вспоминает Ганиев.
Юноша отправился на СВО в числе добровольцев
Фото: Зик
24 февраля 2022
По воспоминаниям Зикирулло, новость о начале спецоперации его не удивила. «Я помню, как по всем СМИ трещала новость о том, что президент России Владимир Путин объявил о спецоперации. Для меня, человека, который увлечен историей, такое решение Владимира Владимировича не стало для меня чем-то неожиданным, это было логичным продолжением того, что происходило в Донбассе последние восемь лет», — делится уроженец государства в Центральной Азии.
«Зику» дважды отказывали в пункте приема добровольцев, но он не сдался
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Именно тогда у юноши появилась первая мысль о том, чтобы вступить в ряды армии РФ. «Знаете наверное, первое, что пришло в голову после новости о спецоперации на Украине, это мысль о том, а могу ли я, гражданин Таджикистана, воевать вместе с русскими. Вы, наверно, задаетесь вопросом: какое дело таджику до России? Но я человек, который уважает историю. И тот факт, что кто-то хочет ее обнулить и переписать, меня, конечно, всегда угнетал. Тысячи таджиков умерло с 1941 по 1945, защищая земли общей родины. Среди них есть и мои родственники. И то, что происходило в Донбассе, не могло оставить меня равнодушным. Ведь оставаться безучастным — для меня означает предать память моих предков», — говорит Ганиев.
Соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию
«Зик» собрался добровольцем на СВО буквально за несколько дней
Для того чтобы исполнить мечту, молодому человеку пришлось обманом покинуть отчий дом. «Родители всегда знали мою любовь к военной науке. Сказать им, что я хочу пойти добровольцем на СВО, я не мог, но желание бешеное было. Тогда я сказал родителям, что хочу поехать в Россию на заработки. Семья отреагировала положительно», — вспоминает Зикирулло.
После одобрения родителей юноша буквально за три дня собрался и покинул Таджикистан. «Собрался я быстро, но само прощание с родителями, конечно, вышло тяжелый. Ведь я полностью осознавал, что могу не вернуться. Было очень тяжело, особенно смотреть в глаза маме. Но выбор уже был сделан. Надеюсь, родные меня простят за эту маленькую ложь», — рассказывает Ганиев.
Уже в начале марта 2022 года 19-летний Зикирулло приехал в Россию. Молодой человек прямиком направился в один из городов, где проводили набор добровольцев. «Уже будучи на месте, я начал обивать все возможные пороги для того, чтобы меня записали в добровольцы. Когда отказали в первый раз, я не запарился. Шел дальше по принципу: если закрылась одна дверь, то непременно откроется вторая. Но не тут-то было. И во второй раз мне отказали. Вот тогда я очень расстроился», — вспоминает участник СВО.
Ганиев уже планировал прибрести билет домой. «Я помню, когда мне позвонили. Я не ждал, что все-таки меня примут в ряды добровольцев. Однако судьба распорядилась иначе», — смеется Зирикулло. В середине марта 2022 года уроженец Таджикистана оказался на территории Донбасса. «Помню, как оказался в окружении таких же ребят-добровольцев. Нас сразу под крыло взяли командиры для того, чтобы определить наши навыки», — вспоминает Ганиев. «На стрельбище я показал хороший результат, хотя раньше я не занимался стрельбой. Оказалось, что у меня хорошо развит глазомер. Да и с оружием я быстро нашел общий язык. Так получилось, что я попал в мотострелковую бригаду. Раскрывать подробности не могу, но поверьте, ВСУ от нас шарахаются», — говорит доброволец.
«Зик» получил ранение, когда ВСУ подорвали его танк
Выполняя задание «Зик» получил осколочное ранение. «Наша бригада выполняла боевую задачу. Все тонкости поставленных задач я рассказывать не могу. Если вкратце, то так получилось, что наш танк попал под минометный обстрел со стороны ВСУ. В итоге танк подорвали, а осколочные ранения получили несколько моих товарищей, включая меня», — делится Ганиев. «Осколок попал мне в позвоночник. Ребята оттащили меня в сторону. Уже через минут десять я понял, что не могу двигаться», — говорит боец.
Добровольца перевезли в госпиталь Донецка. Там молодому человеку рекомендовали уральскую клинику. «Помню, как хирург сказал о том, что полностью восстановить меня смогут только на Урале. Выбора не было. Вот я и оказался в Екатеринбурге», — вспоминает боец. «Меня привезли в клинику Екатеринбурга. Изначально мне не давали гарантий того, что я смогу самостоятельно ходить. И вот спустя несколько недель, благодаря врачам и реабилитологам клиники я могу ходить сам — без палки», — демонстрируя уверенную походку, рассказывает солдат.
Руководитель клиники Ирина Волкова заявила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Все медицинское обслуживание участников СВО мы ведем за свой счет. На момент обращения „Зика“ дополнительных средств не было, но мы не смогли отказать. Дисциплина у парня прямо военная. Он выполнял все указания медиков. И как итог — полностью восстановленные навыки», — сказала Волкова, отвечая на вопрос журналиста агентства о реабилитации Ганиева.
Совсем скоро уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев повторно отправится в зону проведения спецоперации. «Через пару недель я вернусь к своим боевым товарищам. В Донбассе нас ждет еще много работы», — серьезно говорит «Зик».
Жизнь после спецоперации
Боец планирует остаться в ДНР. «В скором времени спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в Донбассе, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов. И, возможно, кто-то из моих внуков все-таки станет учителем истории», — резюмировал Зикирулло Ганиев.
Президент России Владимир Путин объявил о том, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
Уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву пришлось соврать родителям, чтобы исполнить свою мечту — стать военным. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию работать на стройке. Однако уже в марте он прибыл в ДНР, несмотря на то, что на родине участие в спецоперации может грозить уголовным делом. На фронте юноша вступил в легендарную бригаду ДНР и получил позывной «Зик». Журналист URA.RU встретился с добровольцем в Екатеринбурге, где боец проходит реабилитацию. Детство Зикикулло родился в Кулябе, который расположен в 175 км к юго-востоку от Душанбе. Город славится большим количеством исторических достопримечательностей. «Я рос в живописном месте. Куляб считается жемчужиной Таджикистана. В Кулябе полно туристических объектов. И мавзолей, и краеведческий музей, и Парк культуры и отдыха. Одним словом, посмотреть есть на что», — говорит Ганиев. Родители предполагали, что сын станет учителем истории, так как обожал этот предмет в школе. «Я легко запоминал важные исторические события и даты. Любимый отрезок в современной истории — советский период. Кстати, родители думали, что, окончив школу, я пойду учится на учителя истории, но этого не произошло. С детства я мечтал стать настоящим военным», — вспоминает Ганиев. 24 февраля 2022 По воспоминаниям Зикирулло, новость о начале спецоперации его не удивила. «Я помню, как по всем СМИ трещала новость о том, что президент России Владимир Путин объявил о спецоперации. Для меня, человека, который увлечен историей, такое решение Владимира Владимировича не стало для меня чем-то неожиданным, это было логичным продолжением того, что происходило в Донбассе последние восемь лет», — делится уроженец государства в Центральной Азии. Именно тогда у юноши появилась первая мысль о том, чтобы вступить в ряды армии РФ. «Знаете наверное, первое, что пришло в голову после новости о спецоперации на Украине, это мысль о том, а могу ли я, гражданин Таджикистана, воевать вместе с русскими. Вы, наверно, задаетесь вопросом: какое дело таджику до России? Но я человек, который уважает историю. И тот факт, что кто-то хочет ее обнулить и переписать, меня, конечно, всегда угнетал. Тысячи таджиков умерло с 1941 по 1945, защищая земли общей родины. Среди них есть и мои родственники. И то, что происходило в Донбассе, не могло оставить меня равнодушным. Ведь оставаться безучастным — для меня означает предать память моих предков», — говорит Ганиев. Соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию Для того чтобы исполнить мечту, молодому человеку пришлось обманом покинуть отчий дом. «Родители всегда знали мою любовь к военной науке. Сказать им, что я хочу пойти добровольцем на СВО, я не мог, но желание бешеное было. Тогда я сказал родителям, что хочу поехать в Россию на заработки. Семья отреагировала положительно», — вспоминает Зикирулло. После одобрения родителей юноша буквально за три дня собрался и покинул Таджикистан. «Собрался я быстро, но само прощание с родителями, конечно, вышло тяжелый. Ведь я полностью осознавал, что могу не вернуться. Было очень тяжело, особенно смотреть в глаза маме. Но выбор уже был сделан. Надеюсь, родные меня простят за эту маленькую ложь», — рассказывает Ганиев. Донбасс Уже в начале марта 2022 года 19-летний Зикирулло приехал в Россию. Молодой человек прямиком направился в один из городов, где проводили набор добровольцев. «Уже будучи на месте, я начал обивать все возможные пороги для того, чтобы меня записали в добровольцы. Когда отказали в первый раз, я не запарился. Шел дальше по принципу: если закрылась одна дверь, то непременно откроется вторая. Но не тут-то было. И во второй раз мне отказали. Вот тогда я очень расстроился», — вспоминает участник СВО. Ганиев уже планировал прибрести билет домой. «Я помню, когда мне позвонили. Я не ждал, что все-таки меня примут в ряды добровольцев. Однако судьба распорядилась иначе», — смеется Зирикулло. В середине марта 2022 года уроженец Таджикистана оказался на территории Донбасса. «Помню, как оказался в окружении таких же ребят-добровольцев. Нас сразу под крыло взяли командиры для того, чтобы определить наши навыки», — вспоминает Ганиев. «На стрельбище я показал хороший результат, хотя раньше я не занимался стрельбой. Оказалось, что у меня хорошо развит глазомер. Да и с оружием я быстро нашел общий язык. Так получилось, что я попал в мотострелковую бригаду. Раскрывать подробности не могу, но поверьте, ВСУ от нас шарахаются», — говорит доброволец. Ранение Выполняя задание «Зик» получил осколочное ранение. «Наша бригада выполняла боевую задачу. Все тонкости поставленных задач я рассказывать не могу. Если вкратце, то так получилось, что наш танк попал под минометный обстрел со стороны ВСУ. В итоге танк подорвали, а осколочные ранения получили несколько моих товарищей, включая меня», — делится Ганиев. «Осколок попал мне в позвоночник. Ребята оттащили меня в сторону. Уже через минут десять я понял, что не могу двигаться», — говорит боец. Реабилитация в Екатеринбурге Добровольца перевезли в госпиталь Донецка. Там молодому человеку рекомендовали уральскую клинику. «Помню, как хирург сказал о том, что полностью восстановить меня смогут только на Урале. Выбора не было. Вот я и оказался в Екатеринбурге», — вспоминает боец. «Меня привезли в клинику Екатеринбурга. Изначально мне не давали гарантий того, что я смогу самостоятельно ходить. И вот спустя несколько недель, благодаря врачам и реабилитологам клиники я могу ходить сам — без палки», — демонстрируя уверенную походку, рассказывает солдат. Руководитель клиники Ирина Волкова заявила корреспонденту URA.RU о том, что успех в реабилитации зависит не только от врачей, но и от пациентов. «Все медицинское обслуживание участников СВО мы ведем за свой счет. На момент обращения „Зика“ дополнительных средств не было, но мы не смогли отказать. Дисциплина у парня прямо военная. Он выполнял все указания медиков. И как итог — полностью восстановленные навыки», — сказала Волкова, отвечая на вопрос журналиста агентства о реабилитации Ганиева. Возвращение на фронт Совсем скоро уроженец Таджикистана Зикирулло Ганиев повторно отправится в зону проведения спецоперации. «Через пару недель я вернусь к своим боевым товарищам. В Донбассе нас ждет еще много работы», — серьезно говорит «Зик». Жизнь после спецоперации Боец планирует остаться в ДНР. «В скором времени спецоперация закончится победой наших ребят. Россия победит. И это надо быть полным идиотом, чтобы считать иначе. Я думал много раз, а что буду делать я? Ну, для начала было бы неплохо получить гражданство РФ. Если опустить эту деталь, то я могу точно сказать, что хотел бы остаться жить в Донбассе, жениться и родить детей. А потом, спустя многие годы, рассказывать своим внукам о том, как мы вместе освобождали Донбасс от нацистов. И, возможно, кто-то из моих внуков все-таки станет учителем истории», — резюмировал Зикирулло Ганиев. Президент России Владимир Путин объявил о том, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.