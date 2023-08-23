Добровольцу из Таджикистана, рискнувшему всем ради СВО, помогут силовики из ДНР

После публикации URA.RU уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву, который соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию, помогут получить гражданство РФ. Согласно законам Таджикистана, участие в СВО попадает под 401 статью уголовного кодекса республики и карается 20 годами тюремного заключения. Помощь в получении российского гражданства Ганиеву окажет МВД по Донецкой Народной Республике. Об этом журналисту URA.RU сообщили в ведомстве.
«Ваше обращение по вопросу оказания содействия в приобретении гражданства РФ в отношении Ганиева Зирирулло управлением по вопросам миграции МВД по ДНР рассмотрено. Иностранные граждане вместе с заявлениями о приеме в гражданство РФ представляют документы, содержащие персональные данные заявителя и их копии. Для подачи заявления о приеме в гражданство РФ необходимо обратиться в управление по вопросам миграции МВД ДНР», — говорится в документе, предоставленном корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что гражданин Таджикистана Зикирулло Ганиеву соврал членам семьи, чтобы добровольцем пойти на спецоперацию. Зимой 2022 года молодой человек сообщил родным о том, что едет в Россию на заработки. Уже весной Ганиев прибыл в ДНР. В зоне СВО Ганиев вступил в легендарную 110 бригаду ДНР. Там он получил позывной «Зик». На историю бойца отреагировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен тогда сообщила, что постарается помочь бойцу в получении российского гражданства.
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