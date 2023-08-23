Добровольцу из Таджикистана, рискнувшему всем ради СВО, помогут силовики из ДНР

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Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, донецк, шеврон, полиция, эвакуация населения
МВД по Донецкой Народной Республике окажет помощь участнику СВО из Таджикистана в получении гражданства РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После публикации URA.RU уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву, который соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию, помогут получить гражданство РФ. Согласно законам Таджикистана, участие в СВО попадает под 401 статью уголовного кодекса республики и карается 20 годами тюремного заключения. Помощь в получении российского гражданства Ганиеву окажет МВД по Донецкой Народной Республике. Об этом журналисту URA.RU сообщили в ведомстве.

«Ваше обращение по вопросу оказания содействия в приобретении гражданства РФ в отношении Ганиева Зирирулло управлением по вопросам миграции МВД по ДНР рассмотрено. Иностранные граждане вместе с заявлениями о приеме в гражданство РФ представляют документы, содержащие персональные данные заявителя и их копии. Для подачи заявления о приеме в гражданство РФ необходимо обратиться в управление по вопросам миграции МВД ДНР», — говорится в документе, предоставленном корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что гражданин Таджикистана Зикирулло Ганиеву соврал членам семьи, чтобы добровольцем пойти на спецоперацию. Зимой 2022 года молодой человек сообщил родным о том, что едет в Россию на заработки. Уже весной Ганиев прибыл в ДНР. В зоне СВО Ганиев вступил в легендарную 110 бригаду ДНР. Там он получил позывной «Зик». На историю бойца отреагировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен тогда сообщила, что постарается помочь бойцу в получении российского гражданства.

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После публикации URA.RU уроженцу Таджикистана Зикирулло Ганиеву, который соврал родителям, чтобы пойти на спецоперацию, помогут получить гражданство РФ. Согласно законам Таджикистана, участие в СВО попадает под 401 статью уголовного кодекса республики и карается 20 годами тюремного заключения. Помощь в получении российского гражданства Ганиеву окажет МВД по Донецкой Народной Республике. Об этом журналисту URA.RU сообщили в ведомстве. «Ваше обращение по вопросу оказания содействия в приобретении гражданства РФ в отношении Ганиева Зирирулло управлением по вопросам миграции МВД по ДНР рассмотрено. Иностранные граждане вместе с заявлениями о приеме в гражданство РФ представляют документы, содержащие персональные данные заявителя и их копии. Для подачи заявления о приеме в гражданство РФ необходимо обратиться в управление по вопросам миграции МВД ДНР», — говорится в документе, предоставленном корреспонденту агентства. Ранее URA.RU писало о том, что гражданин Таджикистана Зикирулло Ганиеву соврал членам семьи, чтобы добровольцем пойти на спецоперацию. Зимой 2022 года молодой человек сообщил родным о том, что едет в Россию на заработки. Уже весной Ганиев прибыл в ДНР. В зоне СВО Ганиев вступил в легендарную 110 бригаду ДНР. Там он получил позывной «Зик». На историю бойца отреагировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен тогда сообщила, что постарается помочь бойцу в получении российского гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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