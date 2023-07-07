Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом

Незадолго до этого его матери приснился вещий сон

07 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подполковник Артур Зарипов выжил и вернулся к семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сентябре 2022 года подполковник из Челябинской области Артур Зарипов, позывной «Амур», последним уходил с высоты на Донецком направлении, когда по нему открыли прицельный огонь из танка. Артур три часа пролежал под огнем. Каждый час колол себе один укол промедола, чтобы не потерять сознание. Уже почти засыпал, когда услышал: «Амур, я Тигорец, как дела?» Зарипов в ответ смог только прошептать: «Все нормально. Будем жить!» «Это был доброволец из Осетии, позывной „Тигорец“. Причем, это был даже не мой подчиненный, это было смежное подразделение. Он узнал от моих ребят о случившемся и пробрался ко мне. А потом подоспели другие ребята», — рассказывает URA.RU Артур. Зарипов благодарен бойцам, которые его спасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бойцы казачьего батальона «Терек» 200 метров ползком тащили Артура на плащ-палатке до укрытия, попутно снимая растяжки. Подполковник признается, что некоторых из них уже нет в живых, но те, кто остался, регулярно выходят на связь и рассказывают ему о том, как обстоят дела. Сейчас подполковник Зарипов, 38-летний кавалер двух орденов «Мужества», проходит реабилитацию и все свое свободное время отдает семье. Путь офицера: от Уссурийска до Донбасса Корреспонденты URA.RU встретились с Артуром в Кунашаке — селе, где вырос офицер, где живут его мама, жена и дочка. Знакомство началось с посещения мемориала павшим воинам. Артур — невысокий, коренастый мужчина. После ранения он вынужден передвигаться с тростью и прятать поврежденный глаз под темными очками. С собой он привез небольшой букет гвоздик, чтобы почтить память павших товарищей. Артур Зарипов почтил память павших воинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О ранении Артур говорит неохотно. Травмы серьезные: осколками Зарипову повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Признается, что сам не понимает, как смог выжить и благодарит ребят, которые вытащили его из-под огня. Военную службу Зарипов начинал курсантом в Челябинском танковом военном училище. После окончания его направили на службу в Уссурийск. Там его сразу поставили командиром роты, минуя должность командира взвода. Будучи старшим лейтенантом, он стал начальником штаба, хотя это должность майорская. Получив звание капитана, его назначили командиром батальона, хотя это должность подполковничья. В 2018 году Артур поступил в общевойсковую академию в Москве, закончив ее с золотой медалью. СВО не первая военная операция для офицера. В должности командира батальона с 2016 по 2018 год он выполнял боевые задачи за пределами РФ. Также в его биографии значится командировка в Сирию. Там он командовал бригадой 5 добровольческого штурмового корпуса. Артур Зарипов закончил Челябинское танковое военное училище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый орден Мужества ему вручили во время службы в Сирии, за взятие важной высоты. Вторым орденом он был награжден уже во время СВО. Награду ему вручили в ноябре 2022 года — за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, рассказывать подробнее Зарипов не может. В то время он уже восстанавливался после ранения. Три женщины офицера — мама, жена, дочка Мама Артура, Ирина Марсовна, говоря о ранении сына признается, что предчувствовала, что с ним произойдет что-то нехорошее. «За неделю до случившегося приснился сон, что мне в голову прилетел осколок. И когда узнала о ранении сына, поняла, что это означает», — рассказывает мать Артура Ирина Марсовна. Ирина Марсовна гордится сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Марсовна гордится сыном, как и его супругой Аллой, настоящей женой офицера. Для встречи с женой-героиней Артур позвал корреспондентов URA.RU в гости. Знакомство с семьей офицера началось с его дочери Арианы. Она встречала папу стоя на подоконнике. Ей пока чуть больше годика, но она уже все понимает. С папой-военным у них большая любовь. Супруга Артура, Алла, очень хрупкая с виду. За четыре года замужества ей пришлось вынести многое. Переезд на отдаленный остров, где у нее не было друзей и знакомых, редкие встречи с мужем из-за его графика службы. При этом надо было растить дочку. Конечно же, самым тяжелым испытанием для нее стал отъезд мужа в зону боевых действий. Она отговаривала его, пыталась убедить уйти в отставку. Но все ее попытки не увенчались успехом. Артур не смог оставаться в стороне, когда все его боевые товарищи находятся на фронте. Просто не смог их бросить. Артур и Алла в браке уже четыре года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Артур познакомился с Аллой четыре года назад. Общение в социальных сетях плавно перетекло в реальные встречи. Через год совместной жизни Артур сделал Алле предложение. И вот они уже воспитывают дочь Ариану. Алла признается, что к нему девочка относится по-особому. Артур, в свою очередь, старается сделать все для семьи. Если на службе он большой начальник, которого уважают и даже побаиваются, то дома он заботливый муж и отец. Конечно, график военного не предполагает под собой много свободного времени, но Зарипов старался находить его. «Мы ответили, что любим его и рады, что он вернулся живым!» Артур выжил ради семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Когда Артур вышел на связь из госпиталя, первым делом спросил не бросим ли мы его! Обозвал себя инвалидом. Представляете? Конечно же мы ответили ему, что не оставим его ни при каких обстоятельствах, мы любим его и рады, что он вернулсяся живым», — вспоминает Алла со слезами на глазах. Алла сутками дежурила в палате мужа. Спала на больничной скамейке прямо в палате. Помогали и другие родственники. Кто-то оставался с маленькой дочкой, кто-то иногда подменял Аллу на дежурстве. После Москвы они на поезде приехали в Челябинскую область и начали курсы реабилитации. «Муж ни капли не унывал. Уже в госпитале начал заниматься со штангой, гантелями. Сейчас занимается дома. Впереди долгий курс реабилитации. Да, будет тяжело. Да, никто не дает никаких гарантий. Но я знаю, что он справится. Всегда справлялся», — говорит супруга офицера. «Привет родной, дай я тебя обниму!» Артур не видел своего классного руководителя с самого выпуска из школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Артур вместе с корреспондентами URA.RU побывал в школе, в которой учился. Своего классного руководителя он не видел с самого выпускного. «Привет, родной! Дай я тебя обниму!» — встретила его учительница Рамиля Хайретдинова. Артур и Рамиля Хайретдинова вместе вспомнили школьное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе они прошлись по коридорам школы. Зарипов до сих пор помнит парту, за которой сидел, самая последняя в ряду. По словам учителя, хотя Артур сидел позади всех, в классе он был самым первым. «Я всегда удивлялась, как можно везде успевать. Он занимался спортом, участвовал во всех школьных мероприятиях, при этом успевал хорошо учиться. И всегда отстаивал свое мнение, даже если приходилось ссориться с одноклассниками», — вспоминает Хайретдинова. «Я продолжаю жить…» «Я пока не знаю, что у меня будет в дальнейшем. В части меня ждут. Врачи не дают гарантий, говорят, что все зависит от возможностей организма. Сейчас все свободное время отдаю семье. Ведь ради них я вернулся и ради них продолжаю жить», — говорит офицер. Зарипов верит, что сможет вернуться к службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарипов надеется попасть в Центр имени Илизарова в Кургане. Надо снимать пластины с ноги и ставить специальный аппарат, чтобы вытянуть кость. Оформляет нужные бумаги. URA.RU уже обратилось к властям с просьбой помочь офицеру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сентябре 2022 года подполковник из Челябинской области Артур Зарипов, позывной «Амур», последним уходил с высоты на Донецком направлении, когда по нему открыли прицельный огонь из танка. Артур три часа пролежал под огнем. Каждый час колол себе один укол промедола, чтобы не потерять сознание. Уже почти засыпал, когда услышал: «Амур, я Тигорец, как дела?» Зарипов в ответ смог только прошептать: «Все нормально. Будем жить!» «Это был доброволец из Осетии, позывной „Тигорец“. Причем, это был даже не мой подчиненный, это было смежное подразделение. Он узнал от моих ребят о случившемся и пробрался ко мне. А потом подоспели другие ребята», — рассказывает URA.RU Артур. Бойцы казачьего батальона «Терек» 200 метров ползком тащили Артура на плащ-палатке до укрытия, попутно снимая растяжки. Подполковник признается, что некоторых из них уже нет в живых, но те, кто остался, регулярно выходят на связь и рассказывают ему о том, как обстоят дела. Сейчас подполковник Зарипов, 38-летний кавалер двух орденов «Мужества», проходит реабилитацию и все свое свободное время отдает семье. Путь офицера: от Уссурийска до Донбасса Корреспонденты URA.RU встретились с Артуром в Кунашаке — селе, где вырос офицер, где живут его мама, жена и дочка. Знакомство началось с посещения мемориала павшим воинам. Артур — невысокий, коренастый мужчина. После ранения он вынужден передвигаться с тростью и прятать поврежденный глаз под темными очками. С собой он привез небольшой букет гвоздик, чтобы почтить память павших товарищей. О ранении Артур говорит неохотно. Травмы серьезные: осколками Зарипову повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Признается, что сам не понимает, как смог выжить и благодарит ребят, которые вытащили его из-под огня. Военную службу Зарипов начинал курсантом в Челябинском танковом военном училище. После окончания его направили на службу в Уссурийск. Там его сразу поставили командиром роты, минуя должность командира взвода. Будучи старшим лейтенантом, он стал начальником штаба, хотя это должность майорская. Получив звание капитана, его назначили командиром батальона, хотя это должность подполковничья. В 2018 году Артур поступил в общевойсковую академию в Москве, закончив ее с золотой медалью. Первый орден Мужества ему вручили во время службы в Сирии, за взятие важной высоты. Вторым орденом он был награжден уже во время СВО. Награду ему вручили в ноябре 2022 года — за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, рассказывать подробнее Зарипов не может. В то время он уже восстанавливался после ранения. Три женщины офицера — мама, жена, дочка Мама Артура, Ирина Марсовна, говоря о ранении сына признается, что предчувствовала, что с ним произойдет что-то нехорошее. «За неделю до случившегося приснился сон, что мне в голову прилетел осколок. И когда узнала о ранении сына, поняла, что это означает», — рассказывает мать Артура Ирина Марсовна. Ирина Марсовна гордится сыном, как и его супругой Аллой, настоящей женой офицера. Для встречи с женой-героиней Артур позвал корреспондентов URA.RU в гости. Знакомство с семьей офицера началось с его дочери Арианы. Она встречала папу стоя на подоконнике. Ей пока чуть больше годика, но она уже все понимает. С папой-военным у них большая любовь. Супруга Артура, Алла, очень хрупкая с виду. За четыре года замужества ей пришлось вынести многое. Переезд на отдаленный остров, где у нее не было друзей и знакомых, редкие встречи с мужем из-за его графика службы. При этом надо было растить дочку. Конечно же, самым тяжелым испытанием для нее стал отъезд мужа в зону боевых действий. Она отговаривала его, пыталась убедить уйти в отставку. Но все ее попытки не увенчались успехом. Артур не смог оставаться в стороне, когда все его боевые товарищи находятся на фронте. Просто не смог их бросить. Артур познакомился с Аллой четыре года назад. Общение в социальных сетях плавно перетекло в реальные встречи. Через год совместной жизни Артур сделал Алле предложение. И вот они уже воспитывают дочь Ариану. Алла признается, что к нему девочка относится по-особому. Артур, в свою очередь, старается сделать все для семьи. Если на службе он большой начальник, которого уважают и даже побаиваются, то дома он заботливый муж и отец. Конечно, график военного не предполагает под собой много свободного времени, но Зарипов старался находить его. «Мы ответили, что любим его и рады, что он вернулся живым!» Алла сутками дежурила в палате мужа. Спала на больничной скамейке прямо в палате. Помогали и другие родственники. Кто-то оставался с маленькой дочкой, кто-то иногда подменял Аллу на дежурстве. После Москвы они на поезде приехали в Челябинскую область и начали курсы реабилитации. «Муж ни капли не унывал. Уже в госпитале начал заниматься со штангой, гантелями. Сейчас занимается дома. Впереди долгий курс реабилитации. Да, будет тяжело. Да, никто не дает никаких гарантий. Но я знаю, что он справится. Всегда справлялся», — говорит супруга офицера. «Привет родной, дай я тебя обниму!» Артур вместе с корреспондентами URA.RU побывал в школе, в которой учился. Своего классного руководителя он не видел с самого выпускного. «Привет, родной! Дай я тебя обниму!» — встретила его учительница Рамиля Хайретдинова. Вместе они прошлись по коридорам школы. Зарипов до сих пор помнит парту, за которой сидел, самая последняя в ряду. По словам учителя, хотя Артур сидел позади всех, в классе он был самым первым. «Я всегда удивлялась, как можно везде успевать. Он занимался спортом, участвовал во всех школьных мероприятиях, при этом успевал хорошо учиться. И всегда отстаивал свое мнение, даже если приходилось ссориться с одноклассниками», — вспоминает Хайретдинова. «Я продолжаю жить…» «Я пока не знаю, что у меня будет в дальнейшем. В части меня ждут. Врачи не дают гарантий, говорят, что все зависит от возможностей организма. Сейчас все свободное время отдаю семье. Ведь ради них я вернулся и ради них продолжаю жить», — говорит офицер.