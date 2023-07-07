Россия получит военную базу в Юго-Восточной Азии

Это окончательно разрушит планы США по изоляции страны

07 июля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Россия может восстановить военную базу во Вьетнаме Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия благодаря тесным связям с Вьетнамом избежала изоляции на Востоке, которой так добивались США. А военное сотрудничество с Ханоем позволит Москве вновь получить военную базу в Юго-Восточной Азии, комментируют эксперты URA.RU итоги визита замминистра национальной обороны страны Хоанг Суан Тиена в Москву. По словам аналитиков, в ходе встреч власти РФ показали, как будет строиться сотрудничество стран до 2030 года: речь в частности об интеграции Вьетнама в ШОС и Евразийский союз. Хоанг Суан Тиен прибыл в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны. В ходе переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу вьетнамский военачальник заявил, что настроен усиливать взаимодействие с Россией в рамках военного и военно-технического сотрудничества. Он назвал взаимодействие Минобороны России и Вьетнама ярким примером партнерства между двумя государствами, история которого насчитывает свыше 70 лет. По итогам заседания стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академии Минобороны Вьетнама. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (справа) обсудил с замминистра нацобороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном комплексный план сотрудничества до 2030 года Фото с сайта government.ru После этого с иностранной делегацией в Доме правительства встретился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чтобы обсудить взаимодействие двух государств в области торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и культуры. Он сообщил, что российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года. «Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых „дорожных карт“, в которых заложены целевые показатели. В ближайшее время передадим его вьетнамской стороне, рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение. Вьетнам — наш давний и надежный партнер, отношения с которым опираются на прочный фундамент дружбы и многолетнего взаимовыгодного сотрудничества», — сказал вице-премьер. Хоанг Суан Тиен заверил российского вице-премьера, что Вьетнам будет с Россией при любых условиях Фото с сайта government.ru // Vadim Savitsky Чернышенко также заявил, что принятие стратегии развития Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой станет новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025—2029 годы, включающая внедрение искусственного интеллекта. «Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях», — заверил российского вице-премьера Суан Тиен. «Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего взаимодействия, которое существует со времен СССР. Каждый год мы принимаем около 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. Мы будем обсуждать стратегию развития Тропического центра на период до 2030 года. Исходя из наших дружественных отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства, сделаем все для выполнения целей, которые поставлены перед нами», — подчеркнул Суан Тиен. Статья по теме РФ выдавливает США из Персидского залива История отношений Сотрудничество Москвы и Ханоя имеет длительную историю еще с советских времен и заметно активизировалось после начала спецоперации на Украине. Вьетнам не поддержал ни одной резолюции ООН с осуждением России и стал ключевым партнером страны в Юго-Восточной Азии. Приезду Суан Тиена предшествовал ряд событий. В апреле этого года в Москве прошла неделя Вьетнама с красноречивым девизом: «Вьетнам — ворота в Азию». И уже в мае с визитом в Ханой отправился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А 30 июня в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. В свою очередь, страны Запада активизируют контакты с Ханоем, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Япония предоставила Вьетнаму займы на сумму 442 млн долларов на три инфраструктурных проекта. Соглашение было подписано на полях саммита G7 в Хиросиме (глава Вьетнама был приглашен на саммит впервые в истории). В марте по телефону с вьетнамским премьером поговорил президент Джо Байден, а в апреле Ханой посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу (справа) обсуждалось российско-вьетнамское сотрудничество в военной сфере Фото с сайта government.ru // Vadim Savitsky Провал изоляции и военное сотрудничество Отношения Москвы и Ханоя — показатель того, что попытки Запада изолировать Россию провалились, отмечают аналитики. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин назвал подготовленный правительством РФ комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года победой России в этой борьбе. «Этот документ свидетельствует о том, что у России среди множества партнеров на международной арене, которые существуют вопреки санкциям, есть еще один — Вьетнам. Важно учитывать, что это за партнер. Независимый Вьетнам возник, как социалистическое государство. Оно доказало свою устойчивость, силу и способность развиваться по независимой траектории, оставаться суверенным даже в крайне неблагоприятных условиях. В этом отношении Вьетнам в числе особо ценных внешнеполитических партнеров России», — сказал Зудин. Сотрудничество с Вьетнамом повышает международный вес России, уверен профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. Он также напомнил, что именно благодаря Вьетнаму провалилась американская программа «Анаконда», которая своей целью ставила охватить страны по границе СССР и заблокировать Россию. «Идет жесточайшая борьба за существование России. У США много денег, они приезжают в Армению, Таджикистан, Среднюю Азию и говорят: «Мы вам даем кредиты. Будем строить заводы, создавать рабочие места». То есть они скидывают туда активы, чтобы люди попали в зону их влияния. То же делается с Вьетнамом, но это не продажная страна. Поэтому он оказался тем звеном, которое не позволяет на Востоке полностью замкнуть Россию», — сказал эксперт. Статья по теме Российские спортсмены вернутся на Олимпиаду Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин назвал Вьетнам одной из немногих стран Юго-Восточной Азии, которая действительно является нашим союзником. «Чернышенко продемонстрировал, что есть понимание, как будет выстраиваться сотрудничество в ближайшие годы. Вероятно, речь идет и об интеграции Вьетнама в большие наднациональные проекты такие, как ШОС, взаимодействие по линии Евразийского союза, с которым у Вьетнама имеется соглашение об ассоциации. В части военного сотрудничества, возможно, будет восстановлена база в Камране или появится другая. Соответственно, российское военное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии будет базироваться на территории Вьетнама», — сказал Бредихин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия благодаря тесным связям с Вьетнамом избежала изоляции на Востоке, которой так добивались США. А военное сотрудничество с Ханоем позволит Москве вновь получить военную базу в Юго-Восточной Азии, комментируют эксперты URA.RU итоги визита замминистра национальной обороны страны Хоанг Суан Тиена в Москву. По словам аналитиков, в ходе встреч власти РФ показали, как будет строиться сотрудничество стран до 2030 года: речь в частности об интеграции Вьетнама в ШОС и Евразийский союз. Хоанг Суан Тиен прибыл в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны. В ходе переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу вьетнамский военачальник заявил, что настроен усиливать взаимодействие с Россией в рамках военного и военно-технического сотрудничества. Он назвал взаимодействие Минобороны России и Вьетнама ярким примером партнерства между двумя государствами, история которого насчитывает свыше 70 лет. По итогам заседания стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академии Минобороны Вьетнама. После этого с иностранной делегацией в Доме правительства встретился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чтобы обсудить взаимодействие двух государств в области торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и культуры. Он сообщил, что российскими ведомствами подготовлен комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года. Чернышенко также заявил, что принятие стратегии развития Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой станет новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025—2029 годы, включающая внедрение искусственного интеллекта. «Вьетнам будет вместе с Россией при любых условиях», — заверил российского вице-премьера Суан Тиен. «Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего взаимодействия, которое существует со времен СССР. Каждый год мы принимаем около 200 экспертов и ученых из России для совместного проведения научно-исследовательских работ. Мы будем обсуждать стратегию развития Тропического центра на период до 2030 года. Исходя из наших дружественных отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства, сделаем все для выполнения целей, которые поставлены перед нами», — подчеркнул Суан Тиен. История отношений Сотрудничество Москвы и Ханоя имеет длительную историю еще с советских времен и заметно активизировалось после начала спецоперации на Украине. Вьетнам не поддержал ни одной резолюции ООН с осуждением России и стал ключевым партнером страны в Юго-Восточной Азии. Приезду Суан Тиена предшествовал ряд событий. В апреле этого года в Москве прошла неделя Вьетнама с красноречивым девизом: «Вьетнам — ворота в Азию». И уже в мае с визитом в Ханой отправился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А 30 июня в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. В свою очередь, страны Запада активизируют контакты с Ханоем, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Япония предоставила Вьетнаму займы на сумму 442 млн долларов на три инфраструктурных проекта. Соглашение было подписано на полях саммита G7 в Хиросиме (глава Вьетнама был приглашен на саммит впервые в истории). В марте по телефону с вьетнамским премьером поговорил президент Джо Байден, а в апреле Ханой посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Провал изоляции и военное сотрудничество Отношения Москвы и Ханоя — показатель того, что попытки Запада изолировать Россию провалились, отмечают аналитики. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин назвал подготовленный правительством РФ комплексный план двустороннего взаимодействия до 2030 года победой России в этой борьбе. Сотрудничество с Вьетнамом повышает международный вес России, уверен профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. Он также напомнил, что именно благодаря Вьетнаму провалилась американская программа «Анаконда», которая своей целью ставила охватить страны по границе СССР и заблокировать Россию. «Идет жесточайшая борьба за существование России. У США много денег, они приезжают в Армению, Таджикистан, Среднюю Азию и говорят: «Мы вам даем кредиты. Будем строить заводы, создавать рабочие места». То есть они скидывают туда активы, чтобы люди попали в зону их влияния. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин назвал Вьетнам одной из немногих стран Юго-Восточной Азии, которая действительно является нашим союзником. «Чернышенко продемонстрировал, что есть понимание, как будет выстраиваться сотрудничество в ближайшие годы. Вероятно, речь идет и об интеграции Вьетнама в большие наднациональные проекты такие, как ШОС, взаимодействие по линии Евразийского союза, с которым у Вьетнама имеется соглашение об ассоциации.