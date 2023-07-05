Российские спортсмены вернутся на Олимпиаду

Изменить систему международных чемпионатов стране помогут партнеры из Азии

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Марафон "Европа-Азия"-2016. Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, массовый спорт, бег, здоровый образ жизни
Соревнования с участием стран ШОС и БРИКС станут важной частью международной спортивной жизни Фото:

Спортивные соревнования стран ШОС и БРИКС, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным, позволят российским спортсменам вернуться на Олимпиаду и мировые чемпионаты. Об этом в интервью URA.RU рассказал доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, партнеры из Азии помогут РФ изменить международную спортивную систему.

— Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о работе Минспорта РФ по сохранению соревнований для российских спортсменов. В частности, речь о международных соревнованиях с участием стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Как вы считаете, каковы перспективы, смогут ли они стать альтернативой традиционным Олимпийским играм в будущем?

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Политолог Павел Селезнев уверен, что спортивные соревнования стран ШОС и БРИКС не заменят традиционные Олимпийские игры
Фото:

— Статус спортивных соревнований определяется тем, сколько людей их смотрит. С учетом того, что на страны ШОС, БРИКС и азиатский регион приходится больше половины населения Земли, соревнования с участием спортсменов из этих государств могут стать очень важной частью международной спортивной жизни. При этом заменить традиционные Олимпийские игры или чемпионаты мира они все же не смогут. К тому же спортсмены, претендующие на лидерские места в мировом зачете, не откажутся от участия в Олимпийских играх или чемпионатах мира.

Альтернативные соревнования могут стать дополнением к международному спортивному циклу. Для этого необходимы во-первых, хорошие медийное освещение, привлечение широкой аудитории к просмотру соревнований, а во-вторых — призовые фонды, которые сделают участие в соревнованиях привлекательным для спортсменов. Основой этой системы могут стать, например, открытые чемпионаты России по различным видам спорта, универсиады и спартакиады.

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Соревнования с участием спортсменов из стран БРИКС и ШОС будут способствовать развитию отношений между странами
Фото:

— Как вы считаете, эти соревнования могут в будущем помочь России вернуться в олимпийское движение?

— Они могут способствовать переходу России в региональные спортивные объединения, которые не занимают враждебной позиции по отношению к нашей стране. Например, широко обсуждается переход РФ из европейской зоны организации спортивных соревнований в азиатскую. За счет этого можно сохранить участие российских спортсменов в международной системе соревнований.

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Создание альтернативной системы международных турниров высокого уровня также поможет возвращению российских команд на Олимпиады и мировые чемпионаты. Спортивные функционеры боятся потери собственной монополии, и, если они увидят, что в мире складывается альтернативная система международных соревнований, вернуться в Олимпийские игры и в мировые чемпионаты не поодиночке, а в виде команды, будет намного проще.

— Чернышенко также говорил о вовлечении в занятия спортом жителей России. Он сообщил что 53% населения уже занимаются физкультурой и спортом, среди детей и молодежи этот показатель почти 90%. В системе ГТО зарегистрировано 20 млн человек. Почему государство заинтересовано в этом? Какие задачи спорт поможет решить?

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Власти намерены увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет
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— В президентском Указе о национальных целях развития до 2030 года поставлена задача повышения продолжительности жизни населения России до 78 лет. К сожалению, сегодня мы достаточно далеки от этого. Эпидемия ковида сильно затруднила достижение целевого показателя по продолжительности жизни. Поэтому требуются дополнительные усилия по улучшению здоровья граждан. Для этого и необходимо, чтобы максимальное число людей по мере возможности были физически активными, и любые шаги в этом направлении будут полезными.

— В России идет подготовка к первому в истории и вообще в мире мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Уже в 35 субъектах РФ созданы региональные федерации по диджитал-спорту. Какие задачи государство сможет решить, развивая это направление? Импульсом для каких перемен станет развитие киберспорта?

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Развитие киберспорта позволит России доносить собственную точку зрения в глобальном масштабе, уверен эксперт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Активизация национального киберспорта решает сразу несколько насущных задач. Главная из них — создание аудитории для российских компьютерных игр: необходимо, чтобы подростки и взрослые играли именно в отечественные компьютерные игры, а не американские, например. Тут важна патриотическая, воспитательная составляющая процесса. Идеология и сюжеты компьютерных игр должны быть построены так, чтобы знакомить россиян с нашей историей, особенно с наиболее значимыми ее периодами.

Компьютерные игры помимо развлекательной составляющей способны донести до широкой аудитории логику развития России и показывать обоснованность исторических процессов с национальной точки зрения, вызывать гордость за нашу страну. В дополнение к этому из нашей практики должны исчезнуть игры, в которых наши соотечественники представлены воплощением зла. Надо понимать, что в российские игры будут играть по всему миру, а это обеспечит продвижение нашей точки зрения на историю и идеологию в глобальном масштабе.

Вторая важная цель— загрузить работой российских программистов. Известно, что создание компьютерных игр является важной составляющей IT-отрасли, причем расширение ареала распространения российских разработок может обеспечить IT-компаниям дополнительный существенный доход. К тому же разработка игр создает дополнительные возможности для расширения российского национального компьютерного кластера, что будет иметь большой сопутствующий эффект в смежных отраслях, в том числе и в военных производствах.

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Спортивные соревнования стран ШОС и БРИКС, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным, позволят российским спортсменам вернуться на Олимпиаду и мировые чемпионаты. Об этом в интервью URA.RU рассказал доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, партнеры из Азии помогут РФ изменить международную спортивную систему. — Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о работе Минспорта РФ по сохранению соревнований для российских спортсменов. В частности, речь о международных соревнованиях с участием стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Как вы считаете, каковы перспективы, смогут ли они стать альтернативой традиционным Олимпийским играм в будущем? — Статус спортивных соревнований определяется тем, сколько людей их смотрит. С учетом того, что на страны ШОС, БРИКС и азиатский регион приходится больше половины населения Земли, соревнования с участием спортсменов из этих государств могут стать очень важной частью международной спортивной жизни. При этом заменить традиционные Олимпийские игры или чемпионаты мира они все же не смогут. К тому же спортсмены, претендующие на лидерские места в мировом зачете, не откажутся от участия в Олимпийских играх или чемпионатах мира. Альтернативные соревнования могут стать дополнением к международному спортивному циклу. Для этого необходимы во-первых, хорошие медийное освещение, привлечение широкой аудитории к просмотру соревнований, а во-вторых — призовые фонды, которые сделают участие в соревнованиях привлекательным для спортсменов. Основой этой системы могут стать, например, открытые чемпионаты России по различным видам спорта, универсиады и спартакиады. — Как вы считаете, эти соревнования могут в будущем помочь России вернуться в олимпийское движение? — Они могут способствовать переходу России в региональные спортивные объединения, которые не занимают враждебной позиции по отношению к нашей стране. Например, широко обсуждается переход РФ из европейской зоны организации спортивных соревнований в азиатскую. За счет этого можно сохранить участие российских спортсменов в международной системе соревнований. — Чернышенко также говорил о вовлечении в занятия спортом жителей России. Он сообщил что 53% населения уже занимаются физкультурой и спортом, среди детей и молодежи этот показатель почти 90%. В системе ГТО зарегистрировано 20 млн человек. Почему государство заинтересовано в этом? Какие задачи спорт поможет решить? — В президентском Указе о национальных целях развития до 2030 года поставлена задача повышения продолжительности жизни населения России до 78 лет. К сожалению, сегодня мы достаточно далеки от этого. Эпидемия ковида сильно затруднила достижение целевого показателя по продолжительности жизни. Поэтому требуются дополнительные усилия по улучшению здоровья граждан. Для этого и необходимо, чтобы максимальное число людей по мере возможности были физически активными, и любые шаги в этом направлении будут полезными. — В России идет подготовка к первому в истории и вообще в мире мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Уже в 35 субъектах РФ созданы региональные федерации по диджитал-спорту. Какие задачи государство сможет решить, развивая это направление? Импульсом для каких перемен станет развитие киберспорта? — Активизация национального киберспорта решает сразу несколько насущных задач. Главная из них — создание аудитории для российских компьютерных игр: необходимо, чтобы подростки и взрослые играли именно в отечественные компьютерные игры, а не американские, например. Тут важна патриотическая, воспитательная составляющая процесса. Идеология и сюжеты компьютерных игр должны быть построены так, чтобы знакомить россиян с нашей историей, особенно с наиболее значимыми ее периодами. Вторая важная цель— загрузить работой российских программистов. Известно, что создание компьютерных игр является важной составляющей IT-отрасли, причем расширение ареала распространения российских разработок может обеспечить IT-компаниям дополнительный существенный доход. К тому же разработка игр создает дополнительные возможности для расширения российского национального компьютерного кластера, что будет иметь большой сопутствующий эффект в смежных отраслях, в том числе и в военных производствах.
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