РФ ослабила влияние США в Персидском заливе

Усилиться в регионе стране помог транспортный коридор

22 июня 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Катара Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин восстанавливает связи со странами Персидского залива, тем самым ослабляя позиции США в регионе. Усилить влияние России на Ближнем Востоке позволяют выгодные экономические проекты, в том числе реализация транспортного коридора «Север-Юг». Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани 22 июня. По их словам, это позволит России влиять на мировую экономическую политику. Контакты России и Катара можно назвать регулярными — только в октябре прошлого года Путин лично встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в Астане, кроме того, лидеры двух государств неоднократно созванивались. Визит в Москву премьер-министра и одновременно главы МИД Катара начался со встреч с коллегами в российском правительстве, а завершился аудиенцией у президента. Президент РФ Владимир Путин (справа) принял премьер-министра, главу МИД Катара Мухаммеда Аль Тани во время его визита в Москву Фото с сайта kremlin.ru // Сергей Бобылев, ТАСС Беседу Путин начал с просьбы передать наилучшие пожелания эмиру Катара. Он отметил, что все встречи с коллегой проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения двух стран «развивать отношения по многим направлениям». Путин также поблагодарил премьер-министра за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). «В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия. Успешно сотрудничает с Катаром и Российский фонд прямых инвестиций, а именно с Катарским инвестиционным агентством. Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует», — подчеркнул российский лидер. Статья по теме Россия расширит свое влияние на Африку Аль Тани прибыл в Москву с посланием от эмира Катара, которое, по его словам, касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества. «Наши страны связывают дружественные связи — давние дружественные связи. У нас есть общие интересы по широкому спектру вопросов, особенно в области энергетики, рынков энергетики, продовольственной безопасности, а также наши страны связывают общие проекты в области экономики», — сказал премьер-министр. Частота контактов президента России со странами Ближнего Востока имеет тенденцию роста. В пятницу, 16 июня, на полях ПМЭФ-2023 прошла встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств совместно осмотрели стенд Объединенных Арабских Эмиратов (которые принимали участие в форуме в качестве основного гостя) и обсудили перспективы развития отношений двух стран. Также значительно укрепились отношения России с Ираном — в мае текущего года прошла церемония подписания межправcоглашения о строительстве железной дороги Решт—Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север—Юг». Регулярные телефонные переговоры Путин проводит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также после некоторого перерыва был восстановлен диалог с султаном Омана. Эксперты называют эти контакты сигналом усиливающегося влияния России в Персидском заливе. Со многими из этих стран существует длительная история отношений еще со времен Советского Союза, и теперь Путин восстанавливает связи, тем самым ослабляя в регионе позиции США, считает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. «В 80—90-е годы нефтедобывающие страны Аравийского полуострова полностью ориентировались, в том числе и в экономической политике, на США. Но сегодня даже чисто меркантильно союз с Россией для арабских стран оказался выгоднее, чем союз с Америкой. В результате Путин укрепляет этот союз, и тем самым Россия получает возможность определять мировую экономическую политику. У России есть геополитический интерес — вместе со странами Персидского залива изменить геоэкономический и геополитический ландшафт современного мира. Не скажу, что это удастся скоро, но явные подвижки в эту сторону есть», — подчеркнул политолог. Объединенные Арабские Эмираты принимали участие в ПМЭФ-2023 в качестве основного гостя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко пояснил, что Путин укрепляет позиции России на Ближнем Востоке через привлечение государств в реализацию проекта транспортного коридора «Север-Юг». Он отметил, что Катар много лет выступал в роли проводника американских интересов в регионе, но участие в совместных проектах позволит укрепить российско-катарские отношения. «Проект настолько серьезный, амбициозный, что к нему уже проявляют интерес самые разные участники большого рынка транзитных перевозок. Через эти транзитные коммуникации продвигается и влияние, поэтому Катар, который совершенно обоснованно считается важным региональном игроком, просто не может остаться вдали от этого проекта. В коридоре „Север-Юг“ работы хватит на всех, интересов там может быть много, поэтому для России участие Катара в проекте выгодно», — сказал Серенко. Статья по теме Россия создает коалицию стран-жертв современной колонизации Путин поддерживает отношения с Катаром, как с одной из наиболее влиятельных арабских монархий Персидского залива, а Объединенные Арабские Эмираты становятся международным хабом, через который потоки грузов идут в Африку, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, Россия в свою очередь исторически играла роль фактора уравновешивания влияния США для арабских государств. «Мы всегда были для арабского Востока таким мультизадачным партнером. Важной являлась роль балансира перед лицом взаимодействия с Соединенными Штатами. Арабские политические лидеры всегда старались использовать отношения с Советским Союзом, затем с Россией, как с неким фактором баланса», — заключил Чупрыгин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин восстанавливает связи со странами Персидского залива, тем самым ослабляя позиции США в регионе. Усилить влияние России на Ближнем Востоке позволяют выгодные экономические проекты, в том числе реализация транспортного коридора «Север-Юг». Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани 22 июня. По их словам, это позволит России влиять на мировую экономическую политику. Контакты России и Катара можно назвать регулярными — только в октябре прошлого года Путин лично встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в Астане, кроме того, лидеры двух государств неоднократно созванивались. Визит в Москву премьер-министра и одновременно главы МИД Катара начался со встреч с коллегами в российском правительстве, а завершился аудиенцией у президента. Беседу Путин начал с просьбы передать наилучшие пожелания эмиру Катара. Он отметил, что все встречи с коллегой проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения двух стран «развивать отношения по многим направлениям». Путин также поблагодарил премьер-министра за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Аль Тани прибыл в Москву с посланием от эмира Катара, которое, по его словам, касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества. «Наши страны связывают дружественные связи — давние дружественные связи. У нас есть общие интересы по широкому спектру вопросов, особенно в области энергетики, рынков энергетики, продовольственной безопасности, а также наши страны связывают общие проекты в области экономики», — сказал премьер-министр. Частота контактов президента России со странами Ближнего Востока имеет тенденцию роста. В пятницу, 16 июня, на полях ПМЭФ-2023 прошла встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств совместно осмотрели стенд Объединенных Арабских Эмиратов (которые принимали участие в форуме в качестве основного гостя) и обсудили перспективы развития отношений двух стран. Также значительно укрепились отношения России с Ираном — в мае текущего года прошла церемония подписания межправcоглашения о строительстве железной дороги Решт—Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север—Юг». Регулярные телефонные переговоры Путин проводит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также после некоторого перерыва был восстановлен диалог с султаном Омана. Эксперты называют эти контакты сигналом усиливающегося влияния России в Персидском заливе. Со многими из этих стран существует длительная история отношений еще со времен Советского Союза, и теперь Путин восстанавливает связи, тем самым ослабляя в регионе позиции США, считает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко пояснил, что Путин укрепляет позиции России на Ближнем Востоке через привлечение государств в реализацию проекта транспортного коридора «Север-Юг». Он отметил, что Катар много лет выступал в роли проводника американских интересов в регионе, но участие в совместных проектах позволит укрепить российско-катарские отношения. «Проект настолько серьезный, амбициозный, что к нему уже проявляют интерес самые разные участники большого рынка транзитных перевозок. Через эти транзитные коммуникации продвигается и влияние, поэтому Катар, который совершенно обоснованно считается важным региональном игроком, просто не может остаться вдали от этого проекта. В коридоре „Север-Юг“ работы хватит на всех, интересов там может быть много, поэтому для России участие Катара в проекте выгодно», — сказал Серенко. Путин поддерживает отношения с Катаром, как с одной из наиболее влиятельных арабских монархий Персидского залива, а Объединенные Арабские Эмираты становятся международным хабом, через который потоки грузов идут в Африку, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, Россия в свою очередь исторически играла роль фактора уравновешивания влияния США для арабских государств. «Мы всегда были для арабского Востока таким мультизадачным партнером. Важной являлась роль балансира перед лицом взаимодействия с Соединенными Штатами. Арабские политические лидеры всегда старались использовать отношения с Советским Союзом, затем с Россией, как с неким фактором баланса», — заключил Чупрыгин.