РФ ослабила влияние США в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин восстанавливает связи со странами Персидского залива, тем самым ослабляя позиции США в регионе. Усилить влияние России на Ближнем Востоке позволяют выгодные экономические проекты, в том числе реализация транспортного коридора «Север-Юг». Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани 22 июня. По их словам, это позволит России влиять на мировую экономическую политику.
Контакты России и Катара можно назвать регулярными — только в октябре прошлого года Путин лично встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в Астане, кроме того, лидеры двух государств неоднократно созванивались. Визит в Москву премьер-министра и одновременно главы МИД Катара начался со встреч с коллегами в российском правительстве, а завершился аудиенцией у президента.
Беседу Путин начал с просьбы передать наилучшие пожелания эмиру Катара. Он отметил, что все встречи с коллегой проходили на высоком уровне и подчеркивали намерения двух стран «развивать отношения по многим направлениям». Путин также поблагодарил премьер-министра за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).
«В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия. Успешно сотрудничает с Катаром и Российский фонд прямых инвестиций, а именно с Катарским инвестиционным агентством. Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует», — подчеркнул российский лидер.
Аль Тани прибыл в Москву с посланием от эмира Катара, которое, по его словам, касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества. «Наши страны связывают дружественные связи — давние дружественные связи. У нас есть общие интересы по широкому спектру вопросов, особенно в области энергетики, рынков энергетики, продовольственной безопасности, а также наши страны связывают общие проекты в области экономики», — сказал премьер-министр.
Частота контактов президента России со странами Ближнего Востока имеет тенденцию роста. В пятницу, 16 июня, на полях ПМЭФ-2023 прошла встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств совместно осмотрели стенд Объединенных Арабских Эмиратов (которые принимали участие в форуме в качестве основного гостя) и обсудили перспективы развития отношений двух стран. Также значительно укрепились отношения России с Ираном — в мае текущего года прошла церемония подписания межправcоглашения о строительстве железной дороги Решт—Астара для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север—Юг». Регулярные телефонные переговоры Путин проводит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также после некоторого перерыва был восстановлен диалог с султаном Омана.
Эксперты называют эти контакты сигналом усиливающегося влияния России в Персидском заливе. Со многими из этих стран существует длительная история отношений еще со времен Советского Союза, и теперь Путин восстанавливает связи, тем самым ослабляя в регионе позиции США, считает генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
«В 80—90-е годы нефтедобывающие страны Аравийского полуострова полностью ориентировались, в том числе и в экономической политике, на США. Но сегодня даже чисто меркантильно союз с Россией для арабских стран оказался выгоднее, чем союз с Америкой. В результате Путин укрепляет этот союз, и тем самым Россия получает возможность определять мировую экономическую политику. У России есть геополитический интерес — вместе со странами Персидского залива изменить геоэкономический и геополитический ландшафт современного мира. Не скажу, что это удастся скоро, но явные подвижки в эту сторону есть», — подчеркнул политолог.
Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко пояснил, что Путин укрепляет позиции России на Ближнем Востоке через привлечение государств в реализацию проекта транспортного коридора «Север-Юг». Он отметил, что Катар много лет выступал в роли проводника американских интересов в регионе, но участие в совместных проектах позволит укрепить российско-катарские отношения.
«Проект настолько серьезный, амбициозный, что к нему уже проявляют интерес самые разные участники большого рынка транзитных перевозок. Через эти транзитные коммуникации продвигается и влияние, поэтому Катар, который совершенно обоснованно считается важным региональном игроком, просто не может остаться вдали от этого проекта. В коридоре „Север-Юг“ работы хватит на всех, интересов там может быть много, поэтому для России участие Катара в проекте выгодно», — сказал Серенко.
Путин поддерживает отношения с Катаром, как с одной из наиболее влиятельных арабских монархий Персидского залива, а Объединенные Арабские Эмираты становятся международным хабом, через который потоки грузов идут в Африку, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, Россия в свою очередь исторически играла роль фактора уравновешивания влияния США для арабских государств. «Мы всегда были для арабского Востока таким мультизадачным партнером. Важной являлась роль балансира перед лицом взаимодействия с Соединенными Штатами. Арабские политические лидеры всегда старались использовать отношения с Советским Союзом, затем с Россией, как с неким фактором баланса», — заключил Чупрыгин.
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