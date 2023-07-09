Глава школы в ЛНР: «Учителя английского мы вытащили из подвала»

В Северодонецке (ЛНР) российские власти восстанавливают школу №11, где из-за атак ВСУ выбиты все окна, температура в классах зимой падала до -3 градусов, а учителей руководству приходилось искать буквально по подвалам. Сейчас в здании делают капитальный ремонт, заново отстраивают спортзал, в который попал снаряд. Уже 1 сентября дети пойдут в полностью отремонтированную школу, рассказала URA.RU заместитель директора учебного заведения Светлана Канцур.
— Светлана, как давно вы занимаете эту должность?
— С момента открытия школы — с 1 сентября 2022 года. В школе числилось 250 детей, но большинство жили в окрестных деревнях. Тогда еще были обстрелы города, и люди боялись, поэтому обучение было дистанционным. У нас не было связи и интернета, так что дети приходили за заданиями в школу раз в неделю. Позже ввели очно-заочную форму обучения — ребята учились один день в три смены, и каждый урок длился 20-30 минут, чтобы не создавать массовость.
— Были проблемы с кадровым составом?
— Учителей в Северодонецке оставалось очень мало — я находила телефоны, звонила и ходила по домам, звала на работу. Учителя английского языка, например, мы вытащили из подвала — у него все имущество сгорело. Многие работали по две ставки, но все предметы в нашей школе мы смогли охватить.
— Как учились зимой?
— В радость была температура в классе -3 градуса. Нам привезли обогреватели в школу, дежурные приходили в пять утра и включали их в классах, чтобы к восьми часам было хотя бы +5 градусов. Тогда обучалось 100 с небольшим человек — одетыми, по 15 минут два-три урока, на которых мы давали только главные знания. Когда было очень холодно или выключался свет, мы отправляли детей домой.
— Как школа обеспечивалась?
— Нам сразу начали привозить книги из Луганска. И спасибо добрым людям — пошла гуманитарка. Малыши с 1 по 3 классы получили наборы — тетради, ручки, линейки, краски. У нас долго не было общих тетрадей — много обычных, но что такое 12 листов для детей 8-11 классов? Мы просили и все наши заказы закрывались, а дети были полностью обеспечены канцелярией.
— Учебников на всех хватало?
— Да, нам поставляли не только учебники — в комплекте с ними шли карты, плакаты. Всем полностью обеспечивало государство — более того, нам поставили 30-50 копий готовых конспектов, которые мы раздавали детям, и они работали с ними как по книгам. Если каких-то учебников не хватало, обменивались между школами, заказывали в Луганске — все привозили.
— В каком состоянии школа сейчас?
— Стекла практически во всех окнах разбиты, крыша повреждена. Мы весь год работали на первом и втором этажах — третий заливало водой, классы отсырели и пошла плесень. Те пробоины, которые смогли, мы заклеили и продолжили учиться, создавая тепло и уют.
— Как ее сейчас восстанавливают?
— Работы начались в конце учебного года — делают капитальный ремонт. Во-первых, будет восстановлен корпус со спортзалом — в угол здания попал снаряд, и оно угрожает осыпаться. Зимой у нас лопнули трубы — проведут новые системы отопления, канализации и водоснабжения. Перестелют полы, заделают отверстия от осколков, заменят все без исключения окна — более 350 штук. Поставят новые двери — порядка 15-20 требуют замены. Но самое главное — крыша! Когда ее починят, то наконец-то сможем вести уроки на третьем этаже.
Вообще мы очень переживали и несколько раз спрашивали, какой будет ремонт — восстановительный или капитальный? Говорят, капитальный — так что с нетерпением ждем окончания.
— Когда закончат ремонт?
— 1 сентября мы встретим в новом здании. Дети продолжают возвращаться в школу, а к концу этого учебного года пошли толпой и будущие первоклассники! Еще до окончания учебного года мы набрали в первый класс более 20 детей.
— Решается вопрос с преподавательским составом?
— Да — все больше людей возвращается в Северодонецк, к нам приходят с просьбой взять на работу. У нас много ставок, а учителей не хватает. Так что принимаем и разгружаем «старичков» — например, учитель начальных классов одновременно вел английский язык, музыку и физкультуру. Я сама учитель начальных классов, но работала завучем и пришлось взять обществознание.
— Сейчас вам хватает учебной литературы?
— Хватает — каждый ученик школы обеспечен всем необходимым. Когда приходит новый ученик, под него заказываем комплект необходимых материалов — его без задержек привозят из Луганска.
— Были сложности перейти на русский язык преподавания?
— У учителей сложности не было — все поехали в Луганск и прошли переподготовку при Министерстве образования. Дети тоже легко перешли на русский язык — город же всегда был русскоговорящим.
— Можете сравнить российскую и украинскую системы образования?
— В последнее время Украина все меняла — она хотела ввести «Новую украинскую школу». Она была рассчитана на то, чтобы не ставить оценки, не перегружать детей и учить играя. В итоге дети не стали учиться без оценок и перестали получать знания. А российская школа — она как советская, но в новом формате, люди из нее выходят знающие.
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