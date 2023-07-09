Глава школы в ЛНР: «Учителя английского мы вытащили из подвала»

В Северодонецке Россия восстанавливает школу, где ВСУ выбили все окна и снесли крышу

09 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В Северодонецке полностью восстанавливают здание школы, пострадавшей от атак ВСУ Фото: Николай Кислов URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Северодонецке (ЛНР) российские власти восстанавливают школу №11, где из-за атак ВСУ выбиты все окна, температура в классах зимой падала до -3 градусов, а учителей руководству приходилось искать буквально по подвалам. Сейчас в здании делают капитальный ремонт, заново отстраивают спортзал, в который попал снаряд. Уже 1 сентября дети пойдут в полностью отремонтированную школу, рассказала URA.RU заместитель директора учебного заведения Светлана Канцур. — Светлана, как давно вы занимаете эту должность? Светлана Канцур лично обзванивала учителей, ходила по домам, чтобы пригласить их работать в школу Фото: Николай Кислов URA.RU — С момента открытия школы — с 1 сентября 2022 года. В школе числилось 250 детей, но большинство жили в окрестных деревнях. Тогда еще были обстрелы города, и люди боялись, поэтому обучение было дистанционным. У нас не было связи и интернета, так что дети приходили за заданиями в школу раз в неделю. Позже ввели очно-заочную форму обучения — ребята учились один день в три смены, и каждый урок длился 20-30 минут, чтобы не создавать массовость. — Были проблемы с кадровым составом? — Учителей в Северодонецке оставалось очень мало — я находила телефоны, звонила и ходила по домам, звала на работу. Учителя английского языка, например, мы вытащили из подвала — у него все имущество сгорело. Многие работали по две ставки, но все предметы в нашей школе мы смогли охватить. — Как учились зимой? — В радость была температура в классе -3 градуса. Нам привезли обогреватели в школу, дежурные приходили в пять утра и включали их в классах, чтобы к восьми часам было хотя бы +5 градусов. Тогда обучалось 100 с небольшим человек — одетыми, по 15 минут два-три урока, на которых мы давали только главные знания. Когда было очень холодно или выключался свет, мы отправляли детей домой. Школу обеспечивали всем необходимым: учебниками, тетрадями, картами и пособиями Фото: Николай Кислов URA.RU — Как школа обеспечивалась? — Нам сразу начали привозить книги из Луганска. И спасибо добрым людям — пошла гуманитарка. Малыши с 1 по 3 классы получили наборы — тетради, ручки, линейки, краски. У нас долго не было общих тетрадей — много обычных, но что такое 12 листов для детей 8-11 классов? Мы просили и все наши заказы закрывались, а дети были полностью обеспечены канцелярией. — Учебников на всех хватало? — Да, нам поставляли не только учебники — в комплекте с ними шли карты, плакаты. Всем полностью обеспечивало государство — более того, нам поставили 30-50 копий готовых конспектов, которые мы раздавали детям, и они работали с ними как по книгам. Если каких-то учебников не хватало, обменивались между школами, заказывали в Луганске — все привозили. Из-за атак ВСУ в здании выбиты все окна Фото: Николай Кислов URA.RU — В каком состоянии школа сейчас? — Стекла практически во всех окнах разбиты, крыша повреждена. Мы весь год работали на первом и втором этажах — третий заливало водой, классы отсырели и пошла плесень. Те пробоины, которые смогли, мы заклеили и продолжили учиться, создавая тепло и уют. — Как ее сейчас восстанавливают? — Работы начались в конце учебного года — делают капитальный ремонт. Во-первых, будет восстановлен корпус со спортзалом — в угол здания попал снаряд, и оно угрожает осыпаться. Зимой у нас лопнули трубы — проведут новые системы отопления, канализации и водоснабжения. Перестелют полы, заделают отверстия от осколков, заменят все без исключения окна — более 350 штук. Поставят новые двери — порядка 15-20 требуют замены. Но самое главное — крыша! Когда ее починят, то наконец-то сможем вести уроки на третьем этаже. Вообще мы очень переживали и несколько раз спрашивали, какой будет ремонт — восстановительный или капитальный? Говорят, капитальный — так что с нетерпением ждем окончания. — Когда закончат ремонт? Дети возвращаются в школу, с 1 сентября учителя ждут толпу первоклассников Фото: Размик Закарян © URA.RU — 1 сентября мы встретим в новом здании. Дети продолжают возвращаться в школу, а к концу этого учебного года пошли толпой и будущие первоклассники! Еще до окончания учебного года мы набрали в первый класс более 20 детей. — Решается вопрос с преподавательским составом? — Да — все больше людей возвращается в Северодонецк, к нам приходят с просьбой взять на работу. У нас много ставок, а учителей не хватает. Так что принимаем и разгружаем «старичков» — например, учитель начальных классов одновременно вел английский язык, музыку и физкультуру. Я сама учитель начальных классов, но работала завучем и пришлось взять обществознание. — Сейчас вам хватает учебной литературы? Школу полностью отремонтируют к 1 сентября Фото: Николай Кислов URA.RU — Хватает — каждый ученик школы обеспечен всем необходимым. Когда приходит новый ученик, под него заказываем комплект необходимых материалов — его без задержек привозят из Луганска. — Были сложности перейти на русский язык преподавания? — У учителей сложности не было — все поехали в Луганск и прошли переподготовку при Министерстве образования. Дети тоже легко перешли на русский язык — город же всегда был русскоговорящим. — Можете сравнить российскую и украинскую системы образования? — В последнее время Украина все меняла — она хотела ввести «Новую украинскую школу». Она была рассчитана на то, чтобы не ставить оценки, не перегружать детей и учить играя. В итоге дети не стали учиться без оценок и перестали получать знания. А российская школа — она как советская, но в новом формате, люди из нее выходят знающие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Северодонецке (ЛНР) российские власти восстанавливают школу №11, где из-за атак ВСУ выбиты все окна, температура в классах зимой падала до -3 градусов, а учителей руководству приходилось искать буквально по подвалам. Сейчас в здании делают капитальный ремонт, заново отстраивают спортзал, в который попал снаряд. Уже 1 сентября дети пойдут в полностью отремонтированную школу, рассказала URA.RU заместитель директора учебного заведения Светлана Канцур. — Светлана, как давно вы занимаете эту должность? — С момента открытия школы — с 1 сентября 2022 года. В школе числилось 250 детей, но большинство жили в окрестных деревнях. Тогда еще были обстрелы города, и люди боялись, поэтому обучение было дистанционным. У нас не было связи и интернета, так что дети приходили за заданиями в школу раз в неделю. Позже ввели очно-заочную форму обучения — ребята учились один день в три смены, и каждый урок длился 20-30 минут, чтобы не создавать массовость. — Были проблемы с кадровым составом? — Учителей в Северодонецке оставалось очень мало — я находила телефоны, звонила и ходила по домам, звала на работу. Учителя английского языка, например, мы вытащили из подвала — у него все имущество сгорело. Многие работали по две ставки, но все предметы в нашей школе мы смогли охватить. — Как учились зимой? — Как школа обеспечивалась? — Нам сразу начали привозить книги из Луганска. И спасибо добрым людям — пошла гуманитарка. Малыши с 1 по 3 классы получили наборы — тетради, ручки, линейки, краски. У нас долго не было общих тетрадей — много обычных, но что такое 12 листов для детей 8-11 классов? Мы просили и все наши заказы закрывались, а дети были полностью обеспечены канцелярией. — Учебников на всех хватало? — Да, нам поставляли не только учебники — в комплекте с ними шли карты, плакаты. Всем полностью обеспечивало государство — более того, нам поставили 30-50 копий готовых конспектов, которые мы раздавали детям, и они работали с ними как по книгам. Если каких-то учебников не хватало, обменивались между школами, заказывали в Луганске — все привозили. — В каком состоянии школа сейчас? — Стекла практически во всех окнах разбиты, крыша повреждена. Мы весь год работали на первом и втором этажах — третий заливало водой, классы отсырели и пошла плесень. Те пробоины, которые смогли, мы заклеили и продолжили учиться, создавая тепло и уют. — Как ее сейчас восстанавливают? Вообще мы очень переживали и несколько раз спрашивали, какой будет ремонт — восстановительный или капитальный? Говорят, капитальный — так что с нетерпением ждем окончания. — Когда закончат ремонт? — 1 сентября мы встретим в новом здании. Дети продолжают возвращаться в школу, а к концу этого учебного года пошли толпой и будущие первоклассники! Еще до окончания учебного года мы набрали в первый класс более 20 детей. — Решается вопрос с преподавательским составом? — Да — все больше людей возвращается в Северодонецк, к нам приходят с просьбой взять на работу. У нас много ставок, а учителей не хватает. Так что принимаем и разгружаем «старичков» — например, учитель начальных классов одновременно вел английский язык, музыку и физкультуру. Я сама учитель начальных классов, но работала завучем и пришлось взять обществознание. — Сейчас вам хватает учебной литературы? — Хватает — каждый ученик школы обеспечен всем необходимым. Когда приходит новый ученик, под него заказываем комплект необходимых материалов — его без задержек привозят из Луганска. — Были сложности перейти на русский язык преподавания? — Можете сравнить российскую и украинскую системы образования? — В последнее время Украина все меняла — она хотела ввести «Новую украинскую школу». Она была рассчитана на то, чтобы не ставить оценки, не перегружать детей и учить играя. В итоге дети не стали учиться без оценок и перестали получать знания. А российская школа — она как советская, но в новом формате, люди из нее выходят знающие.