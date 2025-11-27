У Батрутдинова хотят отнять жилье: что известно о районе, где живет артист, и сколько там стоят квартиры
Бабушкинский суд начал подготовку к делу об изъятии недвижимости Батрутдинова
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Московский департамент городского имущества (ДГИ) начал судебный процесс с целью изъятия недвижимости, принадлежащей комику Тимуру Батрутдинову. Иск был направлен в Бабушкинский районный суд 21 ноября, и в деле фигурируют 31 ответчик. Подготовка к судебному разбирательству запланирована на 18 декабря.
Адрес, по которому находится жилье, не известен. Сам артист неоднократно рассказывал, что живет в московском районе Печатники. Он подчеркивал свою привязанность к району, отмечая живописные виды на Москву-реку и Нагатинскую пойму. Район активно развивается: реализуется масштабный проект «Южный порт», улучшается экология и транспортная инфраструктура, а стоимость недвижимости демонстрирует потенциал роста, что делает эту территорию перспективной для инвесторов и покупателей. Подробнее в материале — URA.RU.
Судебный иск из-за недвижимости
Московский ДГИ подал иск об изъятии недвижимости комика Тимура Батрутдинова в рамках программы комплексного развития территории. Заявление, поданное 21 ноября в Бабушкинский районный суд, касается 31 ответчика, а подготовка к судебному разбирательству начнется 18 декабря.
В рамках данной программы органы власти наделены полномочиями принимать решения о демонтаже существующей застройки — в том числе зданий, не признанных аварийными, и нежилых сооружений — с последующим возведением на освободившейся территории современных многоквартирных домов, объектов социального назначения и бизнес-центров. Досудебные переговоры между Московским ДГИ и Батрутдиновым о добровольном выкупе квартиры не увенчались успехом. Вероятной причиной стали разногласия о стоимости объектов. Теперь суд будет рассматривать размер компенсации, а не право на изъятие. Такое разъяснение дал адвокат Сергей Подлесных.
Батрутдинов рассказал о жизни в Печатниках и нелюбви к Москва-Сити
Комик Тимур Батрутдинов рассказал в интервью «Москвич», о своей привязанности к району Печатники, где он сейчас проживает. Он отметил, что из окон его квартиры открываются живописные виды на Нагатинскую пойму и Южный порт, а местный парк с набережной идеально подходит для прогулок и катания на велосипеде. При этом артист признался, что чувствует себя некомфортно в деловом квартале «Москва-Сити», который он назвал энергетически чуждым себе.
Батрутдинов также поделился мнением, что москвичи ничем принципиально не отличаются от жителей других городов, а сама столица за последние годы превратилась в урбанистический бриллиант. Изменения в городе он оценивает позитивно, хотя и шутливо заметил, что Москве не хватает станций телепортации для разгрузки дорог. В настоящее время артист участвует в нескольких телепроектах, включая сериал «Блогеры взаперти» и новое шоу «Караоке Клаб» на ТНТ.
Район Печатники, где живет Батрудинов
Район Печатники находится в Юго-Восточной административного округа Москвы площадью 20 квадратных километров с населением около 90 тысяч человек. Исторически возникший из деревни Печатниково и включенный в состав города в 1960 году. Сочетает развитую инфраструктуру с активной промышленной зоной 67% территории, но при этом демонстрирует значительные улучшения в экологической ситуации. Благодаря редевелопменту промзон и модернизации очистных сооружений, а его перспективы развития связаны с масштабным проектом кластера «Южный порт», включающим строительство жилых и деловых комплексов, создание протяженной набережной и развитие транспортной сети с новыми станциями метро.
Стоимость недвижимости в Печатниках
Район Печатники предлагает разнообразные варианты недвижимости. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляет около 306 тысяч рублей. Стоимость квартир варьируется от 4,8 до 21,5 миллионов рублей. В новостройках цены существенно выше. В ЖК «Level Южнопортовая» однокомнатные квартиры стартуют от 13,9 миллионов рублей. Эксперты прогнозируют рост стоимости недвижимости в среднесрочной перспективе. Развитие инфраструктуры и проект «Южный порт» стимулируют этот рост. Некоторые проблемы района сохраняются, например, дефицит зеленых зоне, несмотря на это, район остается перспективным для инвестиций.
