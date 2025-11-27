Лукашенко: Путин признает «мирный план» Трампа хорошей основой для переговоров

Лукашенко сообщил, что все пункты плана Трампа требуют проработки до мелочей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин признает, что мирный план США по урегулированию конфликта на Украине работоспособный и может стать основой для переговоров. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Киргизии.

«План [США] работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров», — сообщил Александр Лукашенко, его слова передает корреспондент URA.RU. Однако, как отметил глава Беларуси, сейчас план сделан наспех и требует гораздо более детальной проработки: до каждой мелочи и каждого километра.

В ноябре 2025 года стало известно о мирном плане США, который включает в себя 28 пунктов. План предусматривает определенные уступки со стороны украинского правительства, среди которых — отказ от территориальных претензий и от стремления вступить в НАТО. Сначала Украина не приняла этот план, однако позднее в иностранных СМИ появились сообщения о потенциальной встрече украинского президента Владимира Зеленского и Трампа с целью подписания соответствующего соглашения, пишет «Национальная служба новостей».

Продолжение после рекламы