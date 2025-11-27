Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Ракета «Союз» стартовала с Байконура

27 ноября 2025 в 14:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В космос к Международной космической станции отправился пилотируемый корабль «Союз МС-28». В состав экипажа вошли Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс. По российской программе запланированы два выхода в открытый космос и более 40 экспериментов. Об этом сообщает Роскосмос.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал