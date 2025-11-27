Ракета «Союз» стартовала с Байконура
27 ноября 2025 в 14:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В космос к Международной космической станции отправился пилотируемый корабль «Союз МС-28». В состав экипажа вошли Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс. По российской программе запланированы два выхода в открытый космос и более 40 экспериментов. Об этом сообщает Роскосмос.
