Российские войска освободили 117 зданий в ДНР
27 ноября 2025 в 14:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Донецкой Народной Республике в городе Димитров Вооруженные Силы Российской Федерации освободили 117 зданий. Об этом сообщает Минобороны.
