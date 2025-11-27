Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Суд встал на сторону Долиной в деле о мошенничестве с квартирой

Кассационный суд вернул украденную мошенниками квартиру в собственность Долиной
27 ноября 2025 в 14:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Долиной вернули в собственность квартиру в центре Москвы

Долиной вернули в собственность квартиру в центре Москвы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кассационный суд аннулировал сделку по продаже украденной ранее мошенниками квартиры певицы Ларисы Долиной. Ей вернули право собственности на недвижимость, сообщили журналисты. 

«Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной и оставил ее в собственности артистки», — заявили в суде. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.

В августе 2024 года певица подверглась мошенническому обману. В результате преступных действий артистка потеряла 300 млн рублей и квартиру в центре Москвы. Право собственности на жилье перешло к 34-летней Полине Лурье. Спустя несколько дней, 21 августа, Лариса Долина инициировала судебное разбирательство против Лурье, которая впоследствии предъявила встречный иск.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • Однако!!!
    27 ноября 2025 14:57
    Интересно, а как я Лурье узнала о продаже квартиры Долиной???
  • читатель
    27 ноября 2025 14:35
    значит, долина должна вернуть деньги
Добавить комментарий
Следующий материал