Суд встал на сторону Долиной в деле о мошенничестве с квартирой
Долиной вернули в собственность квартиру в центре Москвы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Кассационный суд аннулировал сделку по продаже украденной ранее мошенниками квартиры певицы Ларисы Долиной. Ей вернули право собственности на недвижимость, сообщили журналисты.
«Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной и оставил ее в собственности артистки», — заявили в суде. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.
В августе 2024 года певица подверглась мошенническому обману. В результате преступных действий артистка потеряла 300 млн рублей и квартиру в центре Москвы. Право собственности на жилье перешло к 34-летней Полине Лурье. Спустя несколько дней, 21 августа, Лариса Долина инициировала судебное разбирательство против Лурье, которая впоследствии предъявила встречный иск.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Однако!!!27 ноября 2025 14:57Интересно, а как я Лурье узнала о продаже квартиры Долиной???
- читатель27 ноября 2025 14:35значит, долина должна вернуть деньги