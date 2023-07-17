Как изменилась культура Донбасса после присоединения к России

Такого не было при Украине

17 июля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Артисты Донецкой филармонии начали активно гастролировать после вхождения Донбасса в состав РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России После вхождения Донбасса в состав РФ артисты Донецкой государственной академической филармонии начали активно гастролировать, объехав страну от Калининграда до Сибири, чего никогда не было при Украине. Филармонии помогают учреждения культуры из «большой» России, уже переданы музыкальные инструменты на 5 млн рублей. Как несмотря на непрекращающиеся обстрелы филармония продолжает культурную жизнь URA.RU рассказал ее генеральный директор, художественный руководитель Александр Парецкий. По словам Александра Парецкого, пять сотрудников филармонии после мобилизации погибли в боях Фото: из личного архива Александра Парецкого — Александр Александрович, расскажите о Донецкой филармонии с поправкой на обстановку и военное положение, как у вас все организовано? — Донецкая государственная академическая филармония — крупнейшая концертная организация в Донецкой Народной Республике. В составе большое количество коллективов. Прежде всего, Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева — это базовый коллектив филармонии, в его составе 80 человек. В этом году ему исполнилось 90 лет. Прошедший год заставил нас пережить боль утрат — пятеро сотрудников погибли, защищая нашу землю. Многие мобилизованные сотрудники филармонии получили ранения, пережили большие эмоциональные потрясения, неизбежные на фронте. Для них очень непростым был путь реабилитации и возвращения в профессию. Коллективы филармонии нуждаются в пополнении Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Некоторые члены нашего коллектива жили в постоянно обстреливаемых районах Донецка, и, чтобы обезопасить себя и свои семьи, приняли решение уехать в эвакуацию. Кто-то уже вернулся, кто-то планирует вернуться. Всех ждем и с радостью примем обратно. Все наши коллективы — симфонический оркестр, концертный оркестр духовых инструментов, камерный оркестр «Виола», ансамбль песни и танца «Околица», молодежный оркестр народных инструментов, «Мариупольский эстрадный симфонический оркестр», — нуждаются в пополнении. — В Донецке из-за обстрелов выступать нельзя и работа филармонии изменилась. Расскажите о гастрольных турах, когда это стало возможным? — С момента вхождения ДНР в состав России артисты филармонии стали активно гастролировать. Благодаря содействию Министерства культуры РФ и Росконцерта состоялось уже четыре крупных гастрольных тура. Музыкантам Донецкой филармонии аплодировали в городах и населенных пунктах Сибири, Калининградской области, Поволжья, Адыгеи, в центральной части России. Артисты Донецкой филармонии стали активно гастролировать после вхождения ДНР в состав России (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU У нас достаточно активный гастрольный график. Оркестр духовых инструментов принял участие в нескольких фестивалях. Росконцерт организовал несколько больших крупных туров Молодежного ансамбля Народных инструментов и Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра. В июне состоялись гастроли наших двух коллективов. Это струнный ансамбль «Дива-квартет» и инструментальная группа «Focus-Band». С программой, посвященной 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, мы посетили десять городов Сибири в Новосибирской и Омской областях. — С какими из музыкальных учреждений на территории России вы сотрудничаете? Донецкая филармония подписала соглашения о сотрудничесвте с музыкальными учреждениями в регионах России Фото: Московец Илья © URA.RU — Крепкая дружба связывает нашу филармонию с Белгородской государственной филармонией. В ноябре 2022 года мы провели совместные концертные программы в рамках проекта «Музыка мира. Донбасс — Россия» и подписали договор о сотрудничестве. Совсем недавно в рамках большого гастрольного тура по Сибири было подписано официальное соглашение о сотрудничество с Новосибирской филармонией. Соглашения Донецкая филармония также подписала с Санкт-Петербургским Домом народного творчества и досуга. Налажены творческие связи с Калининградской областной филармонией имени Е.Ф.Светланова. Замечательные творческие отношения установились с Омской филармонией. Мы очень благодарны ее директору Ирине Лапшиной за теплый прием наших артистов во время гастрольного тура по городам Сибири. Еще я принял участие в 16-м съезде Союза концертных организаций России. Там мы были приняты в Союз. - Как вы решаете вопрос с музыкальным оборудованием, инструментами для коллективов филармонии? Кто вам помогает? — Нам активно помогают и организации, и частные лица из «большой» России. Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Мохонько передал музыкальные инструменты и оборудование почти на 5 миллионов рублей. Филармония получила музыкальные инструменты и оборудование почти на 5 миллионов рублей Фото: из личного архива Александра Парецкого Помогают известные деятели культуры Российской Федерации, представители движения «Народный фронт». В рамках проекта «Все для Победы» руководитель проекта «Культура в помощь Донбассу», народный артист России Андрей Соколов, председатель Союза композиторов Евразии Андрей Батурин, а также представитель Министерства культуры РФ, замгендиректора Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Роман Чистяков привезли виолончель для артистки Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра. В рамках акции Минкульта России «Новое звучание» федеральные оркестры направили музыкальные инструменты, костюмы и оборудование в ЛНР, ДНР, Херсонску и Запорожскую области Фото: из личного архива Александра Парецкого Не так давно в филармонию приезжал Никита Поливанов — куратор концертных программ Московского классического ансамбля. Он тоже приехал не с пустыми руками — преподнес в дар коллективам Донецкой филармонии флейту и пульты для гастролей. Не могу не поделиться еще одной радостью. В рамках акции Министерства культуры России «Новое звучание», которая стартовала в июне, федеральные оркестры направили музыкальные инструменты, костюмы и оборудование коллегам в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Донецкая государственная академическая филармония получила трубы, тромбоны, тубу, маримбу, виброфон, литавры, расходные материалы и многое другое. В акции приняли участие Национальный филармонический оркестр России, Московский государственный академический симфонический оркестр, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова, Государственный академический русский народный ансамбль «России» имени Л.Г.Зыкиной, Нижегородская филармония, Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина, Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», Нижегородский губернский оркестр, Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки. - И в завершение, Александр Александрович, что можно сказать о людях, которые остались и работают? — Это герои. Это настоящие герои. Я об этом постоянно говорю. И, конечно же, мы готовы в любой момент выйти на намоленную сцену Донецкой филармонии и подарить наше творчество самым родным для всех нас донецким слушателям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вхождения Донбасса в состав РФ артисты Донецкой государственной академической филармонии начали активно гастролировать, объехав страну от Калининграда до Сибири, чего никогда не было при Украине. Филармонии помогают учреждения культуры из «большой» России, уже переданы музыкальные инструменты на 5 млн рублей. Как несмотря на непрекращающиеся обстрелы филармония продолжает культурную жизнь URA.RU рассказал ее генеральный директор, художественный руководитель Александр Парецкий. — Александр Александрович, расскажите о Донецкой филармонии с поправкой на обстановку и военное положение, как у вас все организовано? — Донецкая государственная академическая филармония — крупнейшая концертная организация в Донецкой Народной Республике. В составе большое количество коллективов. Прежде всего, Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева — это базовый коллектив филармонии, в его составе 80 человек. В этом году ему исполнилось 90 лет. Некоторые члены нашего коллектива жили в постоянно обстреливаемых районах Донецка, и, чтобы обезопасить себя и свои семьи, приняли решение уехать в эвакуацию. Кто-то уже вернулся, кто-то планирует вернуться. Всех ждем и с радостью примем обратно. Все наши коллективы — симфонический оркестр, концертный оркестр духовых инструментов, камерный оркестр «Виола», ансамбль песни и танца «Околица», молодежный оркестр народных инструментов, «Мариупольский эстрадный симфонический оркестр», — нуждаются в пополнении. — В Донецке из-за обстрелов выступать нельзя и работа филармонии изменилась. Расскажите о гастрольных турах, когда это стало возможным? У нас достаточно активный гастрольный график. Оркестр духовых инструментов принял участие в нескольких фестивалях. Росконцерт организовал несколько больших крупных туров Молодежного ансамбля Народных инструментов и Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра. В июне состоялись гастроли наших двух коллективов. Это струнный ансамбль «Дива-квартет» и инструментальная группа «Focus-Band». С программой, посвященной 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, мы посетили десять городов Сибири в Новосибирской и Омской областях. — С какими из музыкальных учреждений на территории России вы сотрудничаете? — Крепкая дружба связывает нашу филармонию с Белгородской государственной филармонией. В ноябре 2022 года мы провели совместные концертные программы в рамках проекта «Музыка мира. Донбасс — Россия» и подписали договор о сотрудничестве. Совсем недавно в рамках большого гастрольного тура по Сибири было подписано официальное соглашение о сотрудничество с Новосибирской филармонией. Соглашения Донецкая филармония также подписала с Санкт-Петербургским Домом народного творчества и досуга. Налажены творческие связи с Калининградской областной филармонией имени Е.Ф.Светланова. Замечательные творческие отношения установились с Омской филармонией. Мы очень благодарны ее директору Ирине Лапшиной за теплый прием наших артистов во время гастрольного тура по городам Сибири. Еще я принял участие в 16-м съезде Союза концертных организаций России. Там мы были приняты в Союз. - Как вы решаете вопрос с музыкальным оборудованием, инструментами для коллективов филармонии? Кто вам помогает? Помогают известные деятели культуры Российской Федерации, представители движения «Народный фронт». В рамках проекта «Все для Победы» руководитель проекта «Культура в помощь Донбассу», народный артист России Андрей Соколов, председатель Союза композиторов Евразии Андрей Батурин, а также представитель Министерства культуры РФ, замгендиректора Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Роман Чистяков привезли виолончель для артистки Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра. Не так давно в филармонию приезжал Никита Поливанов — куратор концертных программ Московского классического ансамбля. Он тоже приехал не с пустыми руками — преподнес в дар коллективам Донецкой филармонии флейту и пульты для гастролей. Не могу не поделиться еще одной радостью. В рамках акции Министерства культуры России «Новое звучание», которая стартовала в июне, В акции приняли участие Национальный филармонический оркестр России, Московский государственный академический симфонический оркестр, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова, Государственный академический русский народный ансамбль «России» имени Л.Г.Зыкиной, Нижегородская филармония, Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина, Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», Нижегородский губернский оркестр, Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки. - И в завершение, Александр Александрович, что можно сказать о людях, которые остались и работают? — Это герои. Это настоящие герои. Я об этом постоянно говорю. И, конечно же, мы готовы в любой момент выйти на намоленную сцену Донецкой филармонии и подарить наше творчество самым родным для всех нас донецким слушателям.