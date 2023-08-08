Как братья Запашные и Никулин спасли цирк в Донбассе

Еще недавно с его манежа виднелось небо, сегодня он собирает аншлаги

08 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

У московских цирков появился конкурент в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России У московских цирков в будущем может появиться конкурент в Донбассе. Купол Луганского цирка был разрушен обстрелами, здание много лет не ремонтировалось, но при поддержке братьев Запашных, Максима Никулина, Минкультуры РФ и Росгосцирка удалось все восстановить. Сегодня на манеже уже выступают артисты мирового уровня. В планах привести в порядок прилегающую площадь и закупить новую технику. Какие перспективы у Луганского цирка, URA.RU рассказал его директор Дмитрий Касьян. — Как давно вы занимаете эту должность? Луганский государственный цирк остается одним из главных центров притяжения жителей ЛНР Фото: Николай Кислов © URA.RU — Директором работаю уже 12 лет. Но в цирке практически всю сознательную жизнь — был артистом-иллюзионистом. — В каком состоянии находился цирк раньше? — В 2014 году в здании не было ни одного целого стекла. Из-за попадания в купол с манежа виднелось небо. Я тогда бил в колокола и звал всех — братьев Запашных, Максима Юрьевича Никулина, который к нам неоднократно приезжал. Как-то удалось затянуть сюда Иосифа Кобзона, который организовал восстановление здания. Тогда мы полностью остеклили цирк, сделали косметический ремонт, отремонтировали купол, и в 2016 году открылись. — Много ли зрителей приходило на представления? Все-таки военное время. — В момент открытия цирка были аншлаги. И сейчас они есть. Но тогда то, что в Луганске снова открыт цирк, что можно прийти посмотреть спектакли, было большой радостью для всех. А потом началась необыкновенная история помощи России. — У вас уже есть план реконструкции? Насколько она будет масштабной? — Нам необходимо техническое переоснащение. Планируем установить новый свет, экраны в зрительном зале, заменить все кресла. В проведении серьезных работ нуждается цирковая гостиница. Как только сформируется законодательная база по ремонтным работам, приступим к реконструкции, будем закупать оборудование. — Планируете благоустройство территории вокруг цирка? После того как ЛНР вошла в состав России, в цирке начали ставить представления с участием диких животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Да, сейчас решается вопрос о ремонте площади перед зданием. Она не ремонтировалась более 50 лет — со дня открытия цирка в 1971 году. Кроме того, планируем расширить автопарковку, так как число зрителей очень велико. — Как повлияло на работу цирка начало СВО? — У нас мобилизовали часть сотрудников. Некоторые из них вернулись, но ощущается нехватка заведующего художественно-постановочной частью, который занимался всем: провозом через пропускные пункты оборудования, животных, артистов. — После вхождения ЛНР в состав России появились ли какие-то изменения в репертуаре? — Конечно, у нас стало больше представлений, и они стали качественнее. После того как ЛНР вошла в состав России, мы ставили «Принца цирка» и провели 35 представлений. А в Украине всегда потолком было не больше 20. После этого поставили программу «Девочка и слон». За полтора месяца мы отработали 50 представлений! У нас программа расписана до конца сезона. Все это программы экстракласса. Шоу Владислава Гончарова «Принц цирка» — с участием львов, слонов. Сейчас запускаем мюзикл на воде «Одиссея». У нас аншлаги — люди соскучились по массовым мероприятиям. Вдобавок мы сделали очень дешевые билеты. По решению Минкультуры и Росгосцирка все, что мы заработаем, пойдет на реконструкцию здания. — Приезжают ли к вам известные артисты? На манеже Луганского цирка идут представления, которым могут позавидовать в любом другом городе России Фото: Николай Кислов © URA.RU — Конечно. Например, Владислав Гончаров, который давно ездит с представлениями по горячим точкам (но при этом ему до сих пор не присвоили звание «Заслуженный артист России»). С программой «Девочка и слон» у нас работал лауреат международных конкурсов Андрей Дементьев-Корнилов. Это лучшие программы Росгосцирка. Я сомневаюсь, что к нам когда-то приехали бы артисты такого уровня в мирное время. — Какие планы цирка на будущее? — Луганский цирк был единственным на Украине, который проводил детские международные цирковые фестивали. Надеюсь, когда нормализуется военно-политическая ситуация, мы вновь сможем его проводить. Это наша гордость. Желающих приехать к нам даже сейчас очень много. География очень приличная — Швейцария, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Швеция. Это помимо коллективов из Белоруссии и России. — Можно ли сказать, что после присоединения ЛНР к России цирк обрел второе дыхание? Статья по теме Как изменилась культура Донбасса после присоединения к России — Нужно сказать. Все думали, что цирк остановит работу и больше никогда не откроет двери. Однако он не только возродился, но и работает на очень высоком уровне. Можно сказать — на московском! Горжусь тем, что приезжающие артисты и руководство Минкульта и Росгосцирка нам говорят: такие цирки у нас только в столице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У московских цирков в будущем может появиться конкурент в Донбассе. Купол Луганского цирка был разрушен обстрелами, здание много лет не ремонтировалось, но при поддержке братьев Запашных, Максима Никулина, Минкультуры РФ и Росгосцирка удалось все восстановить. Сегодня на манеже уже выступают артисты мирового уровня. В планах привести в порядок прилегающую площадь и закупить новую технику. Какие перспективы у Луганского цирка, URA.RU рассказал его директор Дмитрий Касьян. — Как давно вы занимаете эту должность? — Директором работаю уже 12 лет. Но в цирке практически всю сознательную жизнь — был артистом-иллюзионистом. — В каком состоянии находился цирк раньше? — Много ли зрителей приходило на представления? Все-таки военное время. — В момент открытия цирка были аншлаги. И сейчас они есть. Но тогда то, что в Луганске снова открыт цирк, что можно прийти посмотреть спектакли, было большой радостью для всех. А потом началась необыкновенная история помощи России. — У вас уже есть план реконструкции? Насколько она будет масштабной? — Нам необходимо техническое переоснащение. Планируем установить новый свет, экраны в зрительном зале, заменить все кресла. В проведении серьезных работ нуждается цирковая гостиница. Как только сформируется законодательная база по ремонтным работам, приступим к реконструкции, будем закупать оборудование. — Планируете благоустройство территории вокруг цирка? — Да, сейчас решается вопрос о ремонте площади перед зданием. Она не ремонтировалась более 50 лет — со дня открытия цирка в 1971 году. Кроме того, планируем расширить автопарковку, так как число зрителей очень велико. — Как повлияло на работу цирка начало СВО? — У нас мобилизовали часть сотрудников. Некоторые из них вернулись, но ощущается нехватка заведующего художественно-постановочной частью, который занимался всем: провозом через пропускные пункты оборудования, животных, артистов. — После вхождения ЛНР в состав России появились ли какие-то изменения в репертуаре? Все это программы экстракласса. Шоу Владислава Гончарова «Принц цирка» — с участием львов, слонов. Сейчас запускаем мюзикл на воде «Одиссея». У нас аншлаги — люди соскучились по массовым мероприятиям. Вдобавок мы сделали очень дешевые билеты. По решению Минкультуры и Росгосцирка все, что мы заработаем, пойдет на реконструкцию здания. — Приезжают ли к вам известные артисты? — Конечно. Например, Владислав Гончаров, который давно ездит с представлениями по горячим точкам (но при этом ему до сих пор не присвоили звание «Заслуженный артист России»). С программой «Девочка и слон» у нас работал лауреат международных конкурсов Андрей Дементьев-Корнилов. Это лучшие программы Росгосцирка. Я сомневаюсь, что к нам когда-то приехали бы артисты такого уровня в мирное время. — Какие планы цирка на будущее? — Луганский цирк был единственным на Украине, который проводил детские международные цирковые фестивали. Надеюсь, когда нормализуется военно-политическая ситуация, мы вновь сможем его проводить. Это наша гордость. Желающих приехать к нам даже сейчас очень много. География очень приличная — Швейцария, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Швеция. Это помимо коллективов из Белоруссии и России. — Можно ли сказать, что после присоединения ЛНР к России цирк обрел второе дыхание? — Нужно сказать. Все думали, что цирк остановит работу и больше никогда не откроет двери. Однако он не только возродился, но и работает на очень высоком уровне. Можно сказать — на московском! Горжусь тем, что приезжающие артисты и руководство Минкульта и Росгосцирка нам говорят: такие цирки у нас только в столице.