Российские вузы отказываются от Болонской системы

Каким будет новое высшее образование, URA.RU рассказали в руководстве университетов

14 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

В России разрабатывают собственную систему образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России тестируют новую суверенную систему высшего образования взамен Болонской. Вузы будут выпускать кадры под конкретные задачи и потребности экономики, повышая конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Так представители участвующих в проекте вузов объяснили URA.RU суть проекта по изменению уровней профессионального образования, о котором заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 14 августа. Система будет учитывать запросы работодателей, говорят специалисты. Правительство утвердило правила реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, который стартует в России 1 сентября. В шести вузах будет осуществлен переход от действующих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переход от магистратуры к специализированному высшему образованию. Мишустин отметил, что новый подход будет апробирован более чем по ста специальностям. «Включая такие направления, как землеустройство, машиностроение, транспорт, фотоника, приборостроение, информационные и химические технологии, региональная и отраслевая экономика и целый ряд других. Специалисты с дипломами по этим профессиям очень востребованы сегодня на нашем рынке труда», — подчеркнул премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что новая система образование вобрала в себя лучшее, что было в советской системе, и учла опыт последних десятилетий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пилотном проекте участвуют Московский авиационный институт (МАИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСИС»), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет им. Канта в Калининграде, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет (ТГУ). Каждый вуз самостоятельно разработал образовательные стандарты и определил сроки учебы. Оценивать эффективность процесса обучения власти намерены по утвержденным параметрам, таким как качество приема в высшие учебные заведения, когда учитывается и стаж работы, и призовые места на олимпиадах и конкурсах. Мишустин подчеркнул, что одним из важных критериев станет вовлеченность работодателей, в том числе при практической подготовке студентов. «Неоднократно наблюдали, посещая различные учебные заведения, колледжи, как работодатели нацеливаются на ребят, которые заканчивают учебу, а иногда уже в процессе обучения. Высшей школе необходимы изменения с учетом новых требований к специалистам, нужен синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, с учетом опыта последних десятилетий», — отметил он. Статья по теме Власти определили новый локомотив развития регионов Пилотный проект реализуется в рамках Указа президента РФ Владимира Путина. Впервые о необходимости реформы действующей системы профессионального образования глава государства заявил в Послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Путин предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов по программам высшего образования со сроком обучения от 4 до 6 лет. В случае же, если профессия потребует узкой специализации, с возможностью продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Как пояснили URA.RU в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новая система подготовки предоставляет абитуриентам возможность «поступить на укрупненную группу специальностей», то есть изначально пойти на общие направления подготовки, а потом уже определяться с конкретной специальностью и выбирать разные сроки обучения. «В рамках разработанных моделей будут апробированы новые практикоориентированные методы обучения, которые позволят повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда», — сообщили в аппарате. В Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин впервые заявил о необходимости реформы системы профессионального образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высшие учебные заведения России будут выпускать кадры под конкретные задачи и потребности экономики, отмечают специалисты. Проректор по учебно-методической работе МПГУ Екатерина Балабаева пояснила, что цель реформ — выстроить собственную суверенную систему образования, которая «могла бы гибко реагировать на запросы экономики». «Новая система будет эффективнее. Для нас, как педагогов, важно вернуть специалистов, вернуть учителя в школу. Раньше мы выпускали бакалавра педобразования. Кто он — непонятно. Сейчас мы четко даем квалификацию — учитель истории, педагог-психолог, учитель русского языка. Тем самым мы готовим кадры под конкретные цели. Но ставим перед собой задачу по многопрофильной подготовке, когда один учитель может преподавать несколько предметов. Потребность в этом велика», — подчеркнула Балабаева. Выпускники новых программ образования получат самые востребованные на рынке труда профессии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В рамках пилотного проекта МПГУ набрал студентов по семи направлениям подготовки, среди которых есть и четырехлетние (дошкольное образование, практическая возрастная психология), и шестилетние (учителя-многопредметники, например, учитель русского языка, литературы и истории). Как отмечает Балабаева, главное отличие от Болонской системы — выпускник получает законченное высшее образование. «После бакалавриата человек не мог поступать в аспирантуру, а после базового высшего сможет. В то же время магистратура перестанет быть массовой, а станет специализированной, под определенные задачи отрасли», — сказала она. Переход на уровневую систему высшего образования — ответ власти на требования времени и вызовы, которые стоят перед страной, отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова. «Важно, чтобы программы обучения реализовывались с учетом многообразия задач и потребностей работодателей. Это расширит возможности для студентов и будет гарантировать их востребованность на рынке труда. В рамках пилотного проекта наш вуз ведет прием по пяти направлениям подготовки: материаловедение и технологии материалов, металлургия, технологические машины и оборудование, электроника и наноэлектроника, электроэнергетика и электротехника», — сказала Черникова. Статья по теме В России нашли новый метод борьбы с западными санкциями По словам проректора по учебной работе МАИ Дмитрия Козореза, новые программы обучения разрабатывались в тесном взаимодействии с предприятиями госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». Были проанализированы текущие и перспективные потребности профильных предприятий. «Модель базового высшего образования предусматривает гибкие образовательные траектории, что позволит готовить инженеров нового поколения, подкрепляя теоретические знания студентов их активным вовлечением в индустриальные проекты, насыщенными программами практик и стажировок, дополнительными модулями по передовым технологиям. В новой системе будет трансформировано инженерное ядро на первом и втором курсах обучения. Студенты начнут раньше осваивать современные IT-технологии, а также участвовать в решении конкретных задач индустрии», — подытожил Козорез. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России тестируют новую суверенную систему высшего образования взамен Болонской. Вузы будут выпускать кадры под конкретные задачи и потребности экономики, повышая конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Так представители участвующих в проекте вузов объяснили URA.RU суть проекта по изменению уровней профессионального образования, о котором заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании 14 августа. Система будет учитывать запросы работодателей, говорят специалисты. Правительство утвердило правила реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, который стартует в России 1 сентября. В шести вузах будет осуществлен переход от действующих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переход от магистратуры к специализированному высшему образованию. Мишустин отметил, что новый подход будет апробирован более чем по ста специальностям. «Включая такие направления, как землеустройство, машиностроение, транспорт, фотоника, приборостроение, информационные и химические технологии, региональная и отраслевая экономика и целый ряд других. Специалисты с дипломами по этим профессиям очень востребованы сегодня на нашем рынке труда», — подчеркнул премьер. В пилотном проекте участвуют Московский авиационный институт (МАИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСИС»), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет им. Канта в Калининграде, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет (ТГУ). Каждый вуз самостоятельно разработал образовательные стандарты и определил сроки учебы. Оценивать эффективность процесса обучения власти намерены по утвержденным параметрам, таким как качество приема в высшие учебные заведения, когда учитывается и стаж работы, и призовые места на олимпиадах и конкурсах. Мишустин подчеркнул, что одним из важных критериев станет вовлеченность работодателей, в том числе при практической подготовке студентов. Пилотный проект реализуется в рамках Указа президента РФ Владимира Путина. Впервые о необходимости реформы действующей системы профессионального образования глава государства заявил в Послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Путин предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов по программам высшего образования со сроком обучения от 4 до 6 лет. В случае же, если профессия потребует узкой специализации, с возможностью продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Как пояснили URA.RU в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новая система подготовки предоставляет абитуриентам возможность «поступить на укрупненную группу специальностей», то есть изначально пойти на общие направления подготовки, а потом уже определяться с конкретной специальностью и выбирать разные сроки обучения. «В рамках разработанных моделей будут апробированы новые практикоориентированные методы обучения, которые позволят повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда», — сообщили в аппарате. Высшие учебные заведения России будут выпускать кадры под конкретные задачи и потребности экономики, отмечают специалисты. Проректор по учебно-методической работе МПГУ Екатерина Балабаева пояснила, что цель реформ — выстроить собственную суверенную систему образования, которая «могла бы гибко реагировать на запросы экономики». Но ставим перед собой задачу по многопрофильной подготовке, когда один учитель может преподавать несколько предметов. Потребность в этом велика», — подчеркнула Балабаева. В рамках пилотного проекта МПГУ набрал студентов по семи направлениям подготовки, среди которых есть и четырехлетние (дошкольное образование, практическая возрастная психология), и шестилетние (учителя-многопредметники, например, учитель русского языка, литературы и истории). Как отмечает Балабаева, главное отличие от Болонской системы — выпускник получает законченное высшее образование. «После бакалавриата человек не мог поступать в аспирантуру, а после базового высшего сможет. В то же время магистратура перестанет быть массовой, а станет специализированной, под определенные задачи отрасли», — сказала она. Переход на уровневую систему высшего образования — ответ власти на требования времени и вызовы, которые стоят перед страной, отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова. «Важно, чтобы программы обучения реализовывались с учетом многообразия задач и потребностей работодателей. Это расширит возможности для студентов и будет гарантировать их востребованность на рынке труда. В рамках пилотного проекта наш вуз ведет прием по пяти направлениям подготовки: материаловедение и технологии материалов, металлургия, технологические машины и оборудование, электроника и наноэлектроника, электроэнергетика и электротехника», — сказала Черникова. По словам проректора по учебной работе МАИ Дмитрия Козореза, новые программы обучения разрабатывались в тесном взаимодействии с предприятиями госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». Были проанализированы текущие и перспективные потребности профильных предприятий. «Модель базового высшего образования предусматривает гибкие образовательные траектории, что позволит готовить инженеров нового поколения, подкрепляя теоретические знания студентов их активным вовлечением в индустриальные проекты, насыщенными программами практик и стажировок, дополнительными модулями по передовым технологиям. В новой системе будет трансформировано инженерное ядро на первом и втором курсах обучения. Студенты начнут раньше осваивать современные IT-технологии, а также участвовать в решении конкретных задач индустрии», — подытожил Козорез.