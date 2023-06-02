Власти определили новый локомотив развития регионов

Для его запуска в стране перестроят систему образования

02 июня 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин совершил рабочий визит в ядерное сердце России — город Саров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти меняют образовательную политику в России, делая упор на развитии технических специальностей. Это позволит создать задел на будущее, воспитав поколение технарей, и остановить отток инженерных кадров из страны. Условия для роста в данной сфере создадут со школы, говорят URA.RU эксперты, трактуя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Саров, где он посетил филиал МГУ им. Ломоносова. По словам аналитиков, вузы станут локомотивами технологического и экономического развития регионов. Согласно планам правительства к 2030 году в Нижегородской области должен появиться настоящий город будущего для ученых со всей страны. Первые шаги по созданию Национального центра физики и математики пройдены: на территории Технопарка открыт филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, разработаны и утверждены программы развития, построены корпуса и таунхаусы для студентов. Уже сейчас долина знаний становится точкой притяжения молодых специалистов. Правительство уделяет особое внимание подготовке молодых кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свой визит в филиал МГУ 2 июня Мишустин начал с осмотра жилых апартаментов для студентов. Премьеру показали комнату, в которой проживают учащиеся первого курса магистратуры. Рассказывали о подробностях проживания учащихся ректор МГУ Виктор Садовничий и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Затем Мишустин осмотрел учебный корпус. Научный руководитель Национального центра физики и математики Владимир Воеводин раскрыл особенности образовательного процесса и разрабатываемых учебных программах. После состоялось небольшое общение со студентами. «Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический», — сказал Мишустин во время общения с членами совета студенческого научного сообщества филиала МГУ. Премьер не изменяет своим традициям и проверяет смекалку и знания учащихся Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вспомнив, что премьер на встречах с учащимися любит проверять их знания, студенты попросили у Мишустина «пару задач и посложнее». Глава правительства все же предложил начать с «задания попроще». Задачу на геометрическую прогрессию про деление амеб в банке студенты решили быстро. «Банка с емкостью, а рядом амеба. Каждую минуту она делится на две таких же амебы, одинаковых по весу и объему. Известно, что банка полностью заполнилась амебами за 1 час 23 минуты. Если мы в такую же банку поместим две амебы, сколько времени понадобится?» — спросил Мишустин. Вторая же задача, в которой необходимо было решить уравнение с возведением чисел в степень, так легко не поддалась. Глава правительства отметил, что ждет от них решения: «Когда решите, пришлете», — подытожил Мишустин. Правительство сделало ставку на инженерные специальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долгие годы в России готовили юристов и экономистов, забыв про технические специальности, но на фоне санкций вопрос наличия квалифицированных кадров встал очень остро, говорит президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев. «Саров всегда славился своими специалистами, поэтому премьер посетил именно этот город. Сейчас власти осуществляют поступательную работу по развитию этого направления образования. Мишустин хочет лично осмотреть объекты, поговорить с преподавателями и студентами, чтобы получать обратную связь для дальнейшего формирования образовательной политики. Власти намерены создать все необходимые условия не только чтобы воспитать новое поколение технарей, но и остановить отток кадров и восполнить многолетний пробел», — полагает Кудрявцев. Статья по теме Путин показал, как Россия добьется независимости и победит в СВО По словам первого зампредседателя комитета по просвещению Госдумы Алены Аршиновой, визит премьера в Саров связан с поставленными президентом РФ целями контроля и улучшения качества технического образования в России, а также предотвращения оттока молодых кадров из страны. «Власти дают возможности для мотивации талантливых детей. Это сократит отток кадров из страны и в дальнейшем будет способствовать развитию цифровых сфер экономики. Отечественное образование и наука — стратегические ресурсы национального развития. Правительство создает условия для роста цифровой образовательной среды школ, развивает сеть детских технических и инженерных кружков, обеспечивает наращивание материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенциала. Региональные университеты в итоге станут локомотивами технологического и социально-экономического развития территорий», — отметила парламентарий. Правительство уделяет особое внимание работе с молодежью с прицелом на будущее, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Здесь и сейчас получить высококвалифицированные кадры не получится, но власти смотрят с заделом. Понятно, что санкции и другие ограничения внесли коррективы и многие годы у нас уделялось внимание другим специальностям, но ситуация показала, что вектор внимания необходимо менять. А начинать формировать новый „пласт“ необходимо еще со школьной скамьи, создавая условия для роста», — подытожила Абанкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти меняют образовательную политику в России, делая упор на развитии технических специальностей. Это позволит создать задел на будущее, воспитав поколение технарей, и остановить отток инженерных кадров из страны. Условия для роста в данной сфере создадут со школы, говорят URA.RU эксперты, трактуя визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Саров, где он посетил филиал МГУ им. Ломоносова. По словам аналитиков, вузы станут локомотивами технологического и экономического развития регионов. Согласно планам правительства к 2030 году в Нижегородской области должен появиться настоящий город будущего для ученых со всей страны. Первые шаги по созданию Национального центра физики и математики пройдены: на территории Технопарка открыт филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, разработаны и утверждены программы развития, построены корпуса и таунхаусы для студентов. Уже сейчас долина знаний становится точкой притяжения молодых специалистов. Свой визит в филиал МГУ 2 июня Мишустин начал с осмотра жилых апартаментов для студентов. Премьеру показали комнату, в которой проживают учащиеся первого курса магистратуры. Рассказывали о подробностях проживания учащихся ректор МГУ Виктор Садовничий и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Затем Мишустин осмотрел учебный корпус. Научный руководитель Национального центра физики и математики Владимир Воеводин раскрыл особенности образовательного процесса и разрабатываемых учебных программах. После состоялось небольшое общение со студентами. Вспомнив, что премьер на встречах с учащимися любит проверять их знания, студенты попросили у Мишустина «пару задач и посложнее». Глава правительства все же предложил начать с «задания попроще». Задачу на геометрическую прогрессию про деление амеб в банке студенты решили быстро. «Банка с емкостью, а рядом амеба. Каждую минуту она делится на две таких же амебы, одинаковых по весу и объему. Известно, что банка полностью заполнилась амебами за 1 час 23 минуты. Если мы в такую же банку поместим две амебы, сколько времени понадобится?» — спросил Мишустин. Вторая же задача, в которой необходимо было решить уравнение с возведением чисел в степень, так легко не поддалась. Глава правительства отметил, что ждет от них решения: «Когда решите, пришлете», — подытожил Мишустин. Долгие годы в России готовили юристов и экономистов, забыв про технические специальности, но на фоне санкций вопрос наличия квалифицированных кадров встал очень остро, говорит президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев. «Саров всегда славился своими специалистами, поэтому премьер посетил именно этот город. По словам первого зампредседателя комитета по просвещению Госдумы Алены Аршиновой, визит премьера в Саров связан с поставленными президентом РФ целями контроля и улучшения качества технического образования в России, а также предотвращения оттока молодых кадров из страны. «Власти дают возможности для мотивации талантливых детей. Это сократит отток кадров из страны и в дальнейшем будет способствовать развитию цифровых сфер экономики. Отечественное образование и наука — стратегические ресурсы национального развития. Правительство уделяет особое внимание работе с молодежью с прицелом на будущее, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Здесь и сейчас получить высококвалифицированные кадры не получится, но власти смотрят с заделом. Понятно, что санкции и другие ограничения внесли коррективы и многие годы у нас уделялось внимание другим специальностям, но ситуация показала, что вектор внимания необходимо менять. А начинать формировать новый „пласт“ необходимо еще со школьной скамьи, создавая условия для роста», — подытожила Абанкина.