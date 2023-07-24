В России нашли новый метод борьбы с западными санкциями

Идея прозвучала на совещании вице-премьера РФ

24 июля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Российские вузы и научные институты объединяются для достижения технологического прогресса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России вузы и научные институты объединяют для решения технологических задач бизнеса. Это позволит ускорить развитие страны и смягчить последствия санкционного давления. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на котором обсуждалась деятельность научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Единая цепь «образование-наука-бизнес» ускорит достижение технологического суверенитета страны, считают аналитики. В соответствии с целями национального проекта «Наука и университеты» в 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. В 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина было создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединили вузы и научные организации. Предполагается, что в НОЦ будут создаваться новые конкурентоспособные технологии и продукты. Как реализуется программа — обсудили на заседании совета НОЦ в Координационном центре правительства. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что работа НОЦ нацелена на решение актуальных задач реального сектора экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Чернышенко отметил, что научно-образовательные центры играют важную роль в достижении технологического суверенитета. Их работа нацелена на решение актуальных задач реального сектора экономики, в том числе по импортозамещению. «Ротация НОЦ, которую мы нормативно закрепили, позволит грамотно распределить федеральные ресурсы для эффективного выполнения поручений президента России. Решения принимаются советом коллегиально на основе показателей эффективности и экспертных оценок. Напомню, на финансирование научно-образовательных центров мирового уровня из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 миллиарда рублей», — сказал Чернышенко. Единая цепь «образование-наука-бизнес» ускорит достижение технологического суверенитета страны, считают аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эффективность деятельности Центров оценивали эксперты Минобрнауки РФ и Российского центра научной информации. В зависимости от результатов все НОЦ были поделены на три группы: лидеры, стабильные и отстающие. Объединения из первой категории смогут претендовать на большие суммы при распределении грантов на 2023 год. В числе лидеров оказались НОЦ «Енисейская Сибирь» (Красноярский край), Западно-Сибирский МНОЦ (Тюменская область), Уральский НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Челябинская область) и другие. Худшие показатели у МНОЦ «Юга России» (Ростовская область), МНОЦ «Байкал» (Иркутская область), НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская область). По словам министра образования и науки РФ Валерия Фалькова, для достижения необходимых результатов межрегиональным НОЦ требуются управленческие кадры. Тем не менее, технологические проекты Центров влияют на социально-экономическое развитие регионов уже сейчас. Всего в 2022 году было создано 15 научно-образовательных центра мирового уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти выстраивают единую цепь «образование-наука-бизнес», которая позволит ускорить процесс технологического развития страны и смягчить последствия санкционного давления, считают аналитики. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев напомнил, что в России наука отделена от образования еще с советских времен. «Наши вузы не имели необходимых лабораторий, научных разработок, патентов, стартапов по сравнению с западными, поэтому неоднократно проваливались в рейтингах. Сейчас власти понимают, что наука от образования неотделимы, и нужно создавать лаборатории, где молодежь будет работать над решением конкретных научных проблем, практических запросов производства, решать конкретные инженерные проблемы. Это позволит продвинуть науку, сделать ее более инновационной», — сказал Матвейчев. Для правительства важно, чтобы исследования, которые востребованы бизнесом и производством, проходили без проволочек, разрабатывались и внедрялись в максимально короткие сроки. Поэтому было принято решение о создании НОЦ, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «НОЦ — это структура без образования юридического лица. Это рабочая схема, когда просто стыкуются разные звенья одной цепочки, необходимые для исследований. То есть когда компания сталкивается с проблемой, запрос от нее попадает в Центры, где начинается поиск решения задачи», — пояснил эксперт. Статья по теме Персональные данные россиян защитят от мошенников по-новому По мнению старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, власти также решают проблему взаимодействия в треугольнике «наука-бизнес-государство». «Работа Центров позволяет бизнесу обновлять производство, создавать новые продукты, институтам дает востребованность и укрепляет прикладную науку, государству помогает решать задачи обеспечения суверенного развития — той модели, на которую мы вышли в последние нескольких лет. Без налаживания здесь тесного взаимодействия, обеспечение технологического суверенитета просто невозможно», — резюмировал Зудин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России вузы и научные институты объединяют для решения технологических задач бизнеса. Это позволит ускорить развитие страны и смягчить последствия санкционного давления. Так эксперты объяснили URA.RU итоги совещания с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на котором обсуждалась деятельность научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Единая цепь «образование-наука-бизнес» ускорит достижение технологического суверенитета страны, считают аналитики. В соответствии с целями национального проекта «Наука и университеты» в 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. В 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина было создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединили вузы и научные организации. Предполагается, что в НОЦ будут создаваться новые конкурентоспособные технологии и продукты. Как реализуется программа — обсудили на заседании совета НОЦ в Координационном центре правительства. Вице-премьер Чернышенко отметил, что научно-образовательные центры играют важную роль в достижении технологического суверенитета. Их работа нацелена на решение актуальных задач реального сектора экономики, в том числе по импортозамещению. «Ротация НОЦ, которую мы нормативно закрепили, позволит грамотно распределить федеральные ресурсы для эффективного выполнения поручений президента России. Решения принимаются советом коллегиально на основе показателей эффективности и экспертных оценок. Напомню, на финансирование научно-образовательных центров мирового уровня из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 миллиарда рублей», — сказал Чернышенко. Эффективность деятельности Центров оценивали эксперты Минобрнауки РФ и Российского центра научной информации. В зависимости от результатов все НОЦ были поделены на три группы: лидеры, стабильные и отстающие. Объединения из первой категории смогут претендовать на большие суммы при распределении грантов на 2023 год. В числе лидеров оказались НОЦ «Енисейская Сибирь» (Красноярский край), Западно-Сибирский МНОЦ (Тюменская область), Уральский НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Челябинская область) и другие. Худшие показатели у МНОЦ «Юга России» (Ростовская область), МНОЦ «Байкал» (Иркутская область), НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская область). По словам министра образования и науки РФ Валерия Фалькова, для достижения необходимых результатов межрегиональным НОЦ требуются управленческие кадры. Тем не менее, технологические проекты Центров влияют на социально-экономическое развитие регионов уже сейчас. Власти выстраивают единую цепь «образование-наука-бизнес», которая позволит ускорить процесс технологического развития страны и смягчить последствия санкционного давления, считают аналитики. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев напомнил, что в России наука отделена от образования еще с советских времен. «Наши вузы не имели необходимых лабораторий, научных разработок, патентов, стартапов по сравнению с западными, поэтому неоднократно проваливались в рейтингах. Для правительства важно, чтобы исследования, которые востребованы бизнесом и производством, проходили без проволочек, разрабатывались и внедрялись в максимально короткие сроки. Поэтому было принято решение о создании НОЦ, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «НОЦ — это структура без образования юридического лица. Это рабочая схема, когда просто стыкуются разные звенья одной цепочки, необходимые для исследований. То есть когда компания сталкивается с проблемой, запрос от нее попадает в Центры, где начинается поиск решения задачи», — пояснил эксперт. По мнению старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, власти также решают проблему взаимодействия в треугольнике «наука-бизнес-государство». «Работа Центров позволяет бизнесу обновлять производство, создавать новые продукты, институтам дает востребованность и укрепляет прикладную науку, государству помогает решать задачи обеспечения суверенного развития — той модели, на которую мы вышли в последние нескольких лет. Без налаживания здесь тесного взаимодействия, обеспечение технологического суверенитета просто невозможно», — резюмировал Зудин.