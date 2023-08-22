Регионам России показали, за счет чего наполнять бюджеты

Власти РФ сократят количество дотационных регионов и увеличат число регионов-доноров. Для этого субъектам предстоит внедрить передовые разработки и технологии, которые обеспечат доходы бюджета, а расходы сделают эффективнее. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы международного форума технологий ТЕХНОПРОМ-2023, которому дал старт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 22 августа в Новосибирске. Пакет критических технологий обеспечит конкурентное преимущество России на годы вперед, считают аналитики.
Юбилейный десятый ТЕХНОПРОМ-2023 стал рекордсменом по числу участников — 17 тысяч человек из 77 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что за четыре дня площадку посетят гости из 35 стран, в числе которых Бразилия, Китай, Вьетнам, Турция, Индия, страны Африки, а также делегации из стран СНГ. Запланировано порядка 230 мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам. Стенды и презентации на форуме представили научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, регионы, госкорпорации, вузы и научно-исследовательские институты.
Перед началом пленарной сессии, которая ожидаемо стала главным событием первого дня ТЕХНОПРОМА-2023, Чернышенко осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки в области конструирования беспилотных летательных аппаратов, медицины, цифровизации и микроэлектроники. Стенд Республики Беларусь был посвящен станкостроению — отрасли, проблемы в которой вице-премьер назвал одними из наиболее острых в России. «На протяжении 30 лет в стране не развивалось создание средств производства, повсеместно использовалось импортное оборудование. Теперь техника выходит из строя, нуждается в замене или ремонте, и производители сталкиваются с проблемами. Поэтому у коллег из Белоруссии абсолютно верное направление развития», — сказал Чернышенко.
В первый же день форума прошли десятки церемоний подписания соглашений между региональными властями и представителями бизнеса, НОЦ мирового уровня, некоммерческими организациями. В одной из них вице-премьер принял участие — на площадке Минобрнауки РФ были подписаны концессионные соглашения между губернатором Тюменской области Александром Моором и учредителем концессионера проекта ООО «Врата Сибири» Валерием Ереминым. В рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Тюмени будет создан кампус международного уровня.
«В 2021 году мы только обсуждали строительство кампуса МГУ в Новосибирской области, а сегодня он уже в высокой степени готовности, примет первых студентов уже в 2025 году. Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году кампусов было 25. Цель не только в том, чтобы создать комфортные условия для студентов, но и среду для кооперации с бизнесом. Поэтому одно из условий — наличие собственных технопарков, где стартапы могли бы быть прототипированы», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер лично выступил в роли модератора пленарной сессии, на которой обсуждались приоритеты научно-технологического развития. Перед началом дискуссии он предложил всем присутствующим отсканировать QR-код на экране и ответить на вопрос: в каких отраслях необходимо в первую очередь обеспечить технологический суверенитет. Облако хеш-тэгов показало, что зал отдал предпочтение медицине и микроэлектронике. В конце сессии таким же образом выяснилось, что научно-технологическому развитию в регионах мешает отсутствие кадров и бюрократия. «Оказывается бюрократия мешает развитию. Я тоже считаю, что нас всех нужно убрать», — пошутил Чернышенко.
В своем докладе вице-премьер призвал не путать технологический суверенитет с закрытостью, автономностью страны. По его словам, первое предусматривает обладание технологиями, возможность их применения и масштабирования, в то время как обособленно от всего мира не сможет развиваться ни одна страна. Он напомнил, что главная тема десятого форума ТЕХНОПРОМ — научно-техническое развитие (НТР) и внедрение передовых технологий в регионах России. В 77 субъектах страны уже определены вице-губернаторы ответственные за НТР.
«Наука делается в регионах, а не в федеральном центре. Был разработан национальный рейтинг научно-технического развития регионов. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами стали Томск, Башкортостан и Татарстан. Для нас это способ оценить текущее положение дел, чтобы ориентироваться на лидеров. Понятно, что у каждого субъекта своя специфика, связанная с валовым региональным продуктом. Но каждый субъект должен реализовать свой потенциал, фокусировать бюджетные и, самое главное, внебюджетные средства в научную программу», — подчеркнул Чернышенко.
Одна из главных задач федеральной власти — сокращение числа дотационных регионов и увеличение числа регионов-доноров, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отсюда такое внимание к развитию и внедрению технологий в субъектах России. «Именно технологический прорыв позволит преодолеть зависимость от других стран и построить самодостаточную, независимую от внешних потрясений экономику. Взаимодействие между субъектами РФ, в том числе, новыми территориями, должно укрепляться, происходить обмен опытом, перениматься лучшее, регионы должны оказывать помощь друг другу во внедрении передовых технологий», — пояснил Орлов.
Декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев отметил, что внедрение технологий может стать неплохим источником пополнения регионального бюджета.
«Регистрация соответствующих высокотехнологичных производств и обеспечение должного уровня налоговых отчислений сделают регионы более самодостаточными, снизят уровень финансовой зависимости от федерального центра. Напомню, что из общей ставки налога на прибыль, который сейчас равен 20%, 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в региональный», — подчеркнул политолог.
Наличие у страны пакета критических технологий (микроэлектроника, робототехника, беспилотные аппараты, искусственный интеллект, нано- и биотехнологии, информационные, когнитивные, энергосберегающие технологии и разработки в сфере экологии) обеспечивает ей конкурентное преимущество на многие годы вперед, добавил Селезнев. «Очевидно, что сила России — в развитии уникального потенциала регионов, каждый из которых специализируется на внедрении определенных видов высокотехнологичных разработок», — сказал он.
Власти работают над устранением разрыва между фундаментальной наукой и промышленным производством на протяжении многих лет, отметила гендиректор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. Эта задача актуальна для многих стран, но будучи отрезанной от многих мировых научных разработок и уже внедренных в производство технологий Россия ускоряет работу в этом направлении. «Иначе нам не добиться того самого технологического суверенитета, о котором сегодня так много говорят. Регионы-участники ТЕХНОПРОМа получили возможность не только представить свои лучшие практики, но и посмотреть, как другие организуют инновационно-технологическое развитие приоритетных для себя отраслей экономики», — резюмировала Линдигрин.
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