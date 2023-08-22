Регионам России показали, за счет чего наполнять бюджеты

Идея властей снизит финансовую зависимость субъектов от Москвы

22 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Главной темой ТЕХНОПРОМА-2023 стало внедрение технологий в регионах России Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ сократят количество дотационных регионов и увеличат число регионов-доноров. Для этого субъектам предстоит внедрить передовые разработки и технологии, которые обеспечат доходы бюджета, а расходы сделают эффективнее. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы международного форума технологий ТЕХНОПРОМ-2023, которому дал старт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 22 августа в Новосибирске. Пакет критических технологий обеспечит конкурентное преимущество России на годы вперед, считают аналитики. Юбилейный десятый ТЕХНОПРОМ-2023 стал рекордсменом по числу участников — 17 тысяч человек из 77 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что за четыре дня площадку посетят гости из 35 стран, в числе которых Бразилия, Китай, Вьетнам, Турция, Индия, страны Африки, а также делегации из стран СНГ. Запланировано порядка 230 мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам. Стенды и презентации на форуме представили научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, регионы, госкорпорации, вузы и научно-исследовательские институты. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрел стенды ТЕХНОПРОМА-2023, на которых представлены последние разработки в большинстве отраслей экономики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Перед началом пленарной сессии, которая ожидаемо стала главным событием первого дня ТЕХНОПРОМА-2023, Чернышенко осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки в области конструирования беспилотных летательных аппаратов, медицины, цифровизации и микроэлектроники. Стенд Республики Беларусь был посвящен станкостроению — отрасли, проблемы в которой вице-премьер назвал одними из наиболее острых в России. «На протяжении 30 лет в стране не развивалось создание средств производства, повсеместно использовалось импортное оборудование. Теперь техника выходит из строя, нуждается в замене или ремонте, и производители сталкиваются с проблемами. Поэтому у коллег из Белоруссии абсолютно верное направление развития», — сказал Чернышенко. В первый же день форума прошли десятки церемоний подписания соглашений между региональными властями и представителями бизнеса, НОЦ мирового уровня, некоммерческими организациями. В одной из них вице-премьер принял участие — на площадке Минобрнауки РФ были подписаны концессионные соглашения между губернатором Тюменской области Александром Моором и учредителем концессионера проекта ООО «Врата Сибири» Валерием Ереминым. В рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Тюмени будет создан кампус международного уровня. Было подписано соглашение, в рамках которого в Тюмени создадут кампус международного уровня Фото: Георгий Бергал © URA.RU «В 2021 году мы только обсуждали строительство кампуса МГУ в Новосибирской области, а сегодня он уже в высокой степени готовности, примет первых студентов уже в 2025 году. Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году кампусов было 25. Цель не только в том, чтобы создать комфортные условия для студентов, но и среду для кооперации с бизнесом. Поэтому одно из условий — наличие собственных технопарков, где стартапы могли бы быть прототипированы», — сказал Чернышенко. Вице-премьер лично выступил в роли модератора пленарной сессии, на которой обсуждались приоритеты научно-технологического развития. Перед началом дискуссии он предложил всем присутствующим отсканировать QR-код на экране и ответить на вопрос: в каких отраслях необходимо в первую очередь обеспечить технологический суверенитет. Облако хеш-тэгов показало, что зал отдал предпочтение медицине и микроэлектронике. В конце сессии таким же образом выяснилось, что научно-технологическому развитию в регионах мешает отсутствие кадров и бюрократия. «Оказывается бюрократия мешает развитию. Я тоже считаю, что нас всех нужно убрать», — пошутил Чернышенко. Статья по теме Россия включилась в гонку за технологии будущего В своем докладе вице-премьер призвал не путать технологический суверенитет с закрытостью, автономностью страны. По его словам, первое предусматривает обладание технологиями, возможность их применения и масштабирования, в то время как обособленно от всего мира не сможет развиваться ни одна страна. Он напомнил, что главная тема десятого форума ТЕХНОПРОМ — научно-техническое развитие (НТР) и внедрение передовых технологий в регионах России. В 77 субъектах страны уже определены вице-губернаторы ответственные за НТР. «Наука делается в регионах, а не в федеральном центре. Был разработан национальный рейтинг научно-технического развития регионов. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами стали Томск, Башкортостан и Татарстан. Для нас это способ оценить текущее положение дел, чтобы ориентироваться на лидеров. Понятно, что у каждого субъекта своя специфика, связанная с валовым региональным продуктом. Но каждый субъект должен реализовать свой потенциал, фокусировать бюджетные и, самое главное, внебюджетные средства в научную программу», — подчеркнул Чернышенко. Заметное место на площадках форума было отведено беспилотным летательным аппаратам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Одна из главных задач федеральной власти — сокращение числа дотационных регионов и увеличение числа регионов-доноров, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отсюда такое внимание к развитию и внедрению технологий в субъектах России. «Именно технологический прорыв позволит преодолеть зависимость от других стран и построить самодостаточную, независимую от внешних потрясений экономику. Взаимодействие между субъектами РФ, в том числе, новыми территориями, должно укрепляться, происходить обмен опытом, перениматься лучшее, регионы должны оказывать помощь друг другу во внедрении передовых технологий», — пояснил Орлов. Декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев отметил, что внедрение технологий может стать неплохим источником пополнения регионального бюджета. Гости форума активно тестировали новейшие разработки, представленные на ТЕХНОПРОМЕ-2023 Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Регистрация соответствующих высокотехнологичных производств и обеспечение должного уровня налоговых отчислений сделают регионы более самодостаточными, снизят уровень финансовой зависимости от федерального центра. Напомню, что из общей ставки налога на прибыль, который сейчас равен 20%, 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в региональный», — подчеркнул политолог. Наличие у страны пакета критических технологий (микроэлектроника, робототехника, беспилотные аппараты, искусственный интеллект, нано- и биотехнологии, информационные, когнитивные, энергосберегающие технологии и разработки в сфере экологии) обеспечивает ей конкурентное преимущество на многие годы вперед, добавил Селезнев. «Очевидно, что сила России — в развитии уникального потенциала регионов, каждый из которых специализируется на внедрении определенных видов высокотехнологичных разработок», — сказал он. Статья по теме Мишустин представил новый драйвер российской экономики Власти работают над устранением разрыва между фундаментальной наукой и промышленным производством на протяжении многих лет, отметила гендиректор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. Эта задача актуальна для многих стран, но будучи отрезанной от многих мировых научных разработок и уже внедренных в производство технологий Россия ускоряет работу в этом направлении. «Иначе нам не добиться того самого технологического суверенитета, о котором сегодня так много говорят. Регионы-участники ТЕХНОПРОМа получили возможность не только представить свои лучшие практики, но и посмотреть, как другие организуют инновационно-технологическое развитие приоритетных для себя отраслей экономики», — резюмировала Линдигрин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ сократят количество дотационных регионов и увеличат число регионов-доноров. Для этого субъектам предстоит внедрить передовые разработки и технологии, которые обеспечат доходы бюджета, а расходы сделают эффективнее. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы международного форума технологий ТЕХНОПРОМ-2023, которому дал старт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 22 августа в Новосибирске. Пакет критических технологий обеспечит конкурентное преимущество России на годы вперед, считают аналитики. Юбилейный десятый ТЕХНОПРОМ-2023 стал рекордсменом по числу участников — 17 тысяч человек из 77 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что за четыре дня площадку посетят гости из 35 стран, в числе которых Бразилия, Китай, Вьетнам, Турция, Индия, страны Африки, а также делегации из стран СНГ. Запланировано порядка 230 мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам. Стенды и презентации на форуме представили научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, регионы, госкорпорации, вузы и научно-исследовательские институты. Перед началом пленарной сессии, которая ожидаемо стала главным событием первого дня ТЕХНОПРОМА-2023, Чернышенко осмотрел выставку, где были представлены новейшие разработки в области конструирования беспилотных летательных аппаратов, медицины, цифровизации и микроэлектроники. Стенд Республики Беларусь был посвящен станкостроению — отрасли, проблемы в которой вице-премьер назвал одними из наиболее острых в России. «На протяжении 30 лет в стране не развивалось создание средств производства, повсеместно использовалось импортное оборудование. Теперь техника выходит из строя, нуждается в замене или ремонте, и производители сталкиваются с проблемами. Поэтому у коллег из Белоруссии абсолютно верное направление развития», — сказал Чернышенко. В первый же день форума прошли десятки церемоний подписания соглашений между региональными властями и представителями бизнеса, НОЦ мирового уровня, некоммерческими организациями. В одной из них вице-премьер принял участие — на площадке Минобрнауки РФ были подписаны концессионные соглашения между губернатором Тюменской области Александром Моором и учредителем концессионера проекта ООО «Врата Сибири» Валерием Ереминым. В рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Тюмени будет создан кампус международного уровня. «В 2021 году мы только обсуждали строительство кампуса МГУ в Новосибирской области, а сегодня он уже в высокой степени готовности, примет первых студентов уже в 2025 году. Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году кампусов было 25. Цель не только в том, чтобы создать комфортные условия для студентов, но и среду для кооперации с бизнесом. Поэтому одно из условий — наличие собственных технопарков, где стартапы могли бы быть прототипированы», — сказал Чернышенко. Вице-премьер лично выступил в роли модератора пленарной сессии, на которой обсуждались приоритеты научно-технологического развития. Перед началом дискуссии он предложил всем присутствующим отсканировать QR-код на экране и ответить на вопрос: в каких отраслях необходимо в первую очередь обеспечить технологический суверенитет. Облако хеш-тэгов показало, что зал отдал предпочтение медицине и микроэлектронике. В конце сессии таким же образом выяснилось, что научно-технологическому развитию в регионах мешает отсутствие кадров и бюрократия. «Оказывается бюрократия мешает развитию. Я тоже считаю, что нас всех нужно убрать», — пошутил Чернышенко. В своем докладе вице-премьер призвал не путать технологический суверенитет с закрытостью, автономностью страны. По его словам, первое предусматривает обладание технологиями, возможность их применения и масштабирования, в то время как обособленно от всего мира не сможет развиваться ни одна страна. Он напомнил, что главная тема десятого форума ТЕХНОПРОМ — научно-техническое развитие (НТР) и внедрение передовых технологий в регионах России. В 77 субъектах страны уже определены вице-губернаторы ответственные за НТР. Одна из главных задач федеральной власти — сокращение числа дотационных регионов и увеличение числа регионов-доноров, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отсюда такое внимание к развитию и внедрению технологий в субъектах России. «Именно технологический прорыв позволит преодолеть зависимость от других стран и построить самодостаточную, независимую от внешних потрясений экономику. Взаимодействие между субъектами РФ, в том числе, новыми территориями, должно укрепляться, происходить обмен опытом, перениматься лучшее, регионы должны оказывать помощь друг другу во внедрении передовых технологий», — пояснил Орлов. Декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев отметил, что внедрение технологий может стать неплохим источником пополнения регионального бюджета. Наличие у страны пакета критических технологий (микроэлектроника, робототехника, беспилотные аппараты, искусственный интеллект, нано- и биотехнологии, информационные, когнитивные, энергосберегающие технологии и разработки в сфере экологии) обеспечивает ей конкурентное преимущество на многие годы вперед, добавил Селезнев. «Очевидно, что сила России — в развитии уникального потенциала регионов, каждый из которых специализируется на внедрении определенных видов высокотехнологичных разработок», — сказал он. Власти работают над устранением разрыва между фундаментальной наукой и промышленным производством на протяжении многих лет, отметила гендиректор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. Эта задача актуальна для многих стран, но будучи отрезанной от многих мировых научных разработок и уже внедренных в производство технологий Россия ускоряет работу в этом направлении. «Иначе нам не добиться того самого технологического суверенитета, о котором сегодня так много говорят. Регионы-участники ТЕХНОПРОМа получили возможность не только представить свои лучшие практики, но и посмотреть, как другие организуют инновационно-технологическое развитие приоритетных для себя отраслей экономики», — резюмировала Линдигрин.